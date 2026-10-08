Fin de semana largo del 12 de octubre: una familia necesita más del 50% del sueldo promedio para irse de viaje

Una familia tipo debe disponer unos $1.072.600 en promedio, para salir de vacaciones durante que el fin de semana largo del sábado 10 al lunes 12 de octubre, cuando se conmemora el Día de la Raza.

Este importe equivale al 53% del sueldo promedio medido por RIPTE 1, de acuerdo con un informe de la UADE.

“La relación entre costo de viaje y salario se incrementó respecto al mismo período del año anterior. Esto implica que el poder adquisitivo del turismo, entre octubre de 2025 y octubre de 2026, se redujo en un 4,2%”, señala el informe.

Una escapada al litoral: el destino que combina historia, naturaleza y relax

En términos nominales, todos los destinos tuvieron aumentos en sus costos respecto a 2025, los cuales no fueron acompañados de la misma manera por los salarios.

“Esto conduce a que el turismo local se vuelva menos accesible respecto del mismo período del año anterior”, señala la UADE.

En el informe se observa una marcada dispersión entre los distintos destinos turísticos explicada principalmente por los precios de hospedaje y, en menor medida, por los precios del transporte.

“Los destinos que se han vuelto relativamente más atractivos respecto del año anterior son San Antonio de Areco, Rosario y Mar de las Pampas, mientras que los que más han incrementado su costo relativo son San Carlos de Bariloche, La Rioja y Puerto Madryn”.

Los 10 destinos más caros

- San Carlos de Bariloche (Río Negro): $2.224.355

- San Martín de los Andes (Neuquén) $2.113.318

- Puerto Madryn (Chubut) $1.794.535

- Catamarca $1.461.227

- Mendoza $1.429.674

- San Salvador de Jujuy: $1.399.151

- La Rioja: $1.377.211

- Salta (Capital): $1.271.840

- San Miguel de Tucumán: $1.192.785

- Ciudad de Córdoba: $1.174.355

Los 5 destinos más baratos

- San Antonio de Areco (Buenos Aries): $578.207

- Colón (Entre Ríos): $646.226

- Gualeguaychú (Entre Ríos): $667.511

- San Clemente del Tuyú (Buenos Aires): $680.737

- Rosario $697.381(Santa Fe): $670.206

- Mar de Ajó (Buenos Aires): $700.269

- San Bernardo del Tuyú (Buenos Aires): $712.197

- Miramar (Buenos Aires): $770.943

- Mar del Plata: $790.657

- Villa Carlos Paz: $808.136

LM





