El plan económico de Javier Milei enfrenta una presión creciente por el estancamiento de la actividad, la caída de los salarios y el deterioro del empleo formal, pese a los avances en la reducción de la inflación y el equilibrio fiscal. Así lo advierte una radiografía publicada por el Financial Times, que analiza las dificultades de la economía argentina de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El diagnóstico expone una paradoja: mientras la minería y la energía atraen inversiones, buena parte de las empresas y los hogares continúa sin percibir los beneficios de la estabilización.

La paradoja económica de Milei: reservas récord pero con la actividad al borde de la recesión técnica

El medio británico retrata esta situación a través de Claudia Rochelin, una comerciante de 65 años que votó a Milei en 2023 y celebró inicialmente la desaceleración de los precios. Sin embargo, las ventas de su papelería en el centro de Buenos Aires se desplomaron en los últimos meses. “Esto simplemente no está despegando. ¿De qué me sirve que los precios sigan siendo los mismos si nadie viene a comprar?”, cuestionó.

La investigación del Financial Times reconoce que el Gobierno consiguió reducir la inflación desde un pico cercano al 300% hasta el 34%, sostener uno de los pocos superávits fiscales del mundo y disminuir los costos de financiamiento.

También destaca que el crecimiento de las exportaciones energéticas y mineras comienza a aliviar la histórica escasez de dólares. No obstante, advierte que esos avances conviven con un deterioro persistente de la economía cotidiana.

Recesión, salarios y empleo: las señales de alerta del plan económico

Según el Financial Times, JPMorgan considera que Argentina está ingresando en una recesión técnica, definida por dos trimestres consecutivos de contracción del Producto Interno Bruto (PIB). El artículo vincula el estancamiento con el ajuste fiscal, las elevadas tasas de interés y una política monetaria restrictiva que busca contener la inflación, pero también limita el consumo y la inversión.

Tras la fuerte caída de julio, la actividad económica tuvo una pequeña suba del 0,1% en agosto

Los indicadores sociales muestran otra dimensión del problema. De acuerdo con la consultora Equilibra, los salarios reales permanecen alrededor de un 10% por debajo de los niveles de comienzos de 2023. A su vez, las cifras oficiales citadas por el diario indican que se perdieron aproximadamente 300.000 empleos formales desde la llegada de Milei al poder. A esto se suma una creciente dificultad de los hogares para afrontar sus compromisos financieros, con unos seis millones de personas que registran problemas para pagar sus deudas.

El deterioro también alcanza a las empresas. Aunque el sector privado valora la flexibilización de las importaciones, los controles cambiarios y las regulaciones, enfrenta una demanda debilitada y una competencia creciente de productos importados. Según la consultora Invecq, la inversión total cayó un 13% respecto de 2023. Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, sintetizó la situación durante un encuentro empresarial: “¿Lo estamos haciendo bien? Más o menos, es una bolsa muy mixta”.

Energía y minería crecen, pero no compensan la crisis de otros sectores

El Financial Times identifica una economía que avanza a distintas velocidades. Mientras Vaca Muerta, la minería, el petróleo y el litio concentran nuevas inversiones y perspectivas exportadoras, actividades vinculadas con el consumo interno atraviesan dificultades. Las exportaciones tradicionales, como la soja y la carne, también registran un desempeño favorable, aunque ese crecimiento no se distribuye de manera uniforme.

El consumo sigue en caída libre y explica parte del proceso recesivo de la economía argentina

“Hay enclaves de gran crecimiento. Pero el resto de la economía se está estancando o contrayendo”, explicó Martín Rapetti, fundador de Equilibra. El economista advirtió que el principal problema es que los puestos de trabajo perdidos en las actividades que retroceden no son absorbidos por los sectores que se expanden. De esta manera, el crecimiento de las exportaciones convive con un mercado laboral debilitado.

El Gobierno sostiene que una eventual reelección de Milei permitiría consolidar las reformas y acelerar inversiones por decenas de miles de millones de dólares. Según un alto funcionario citado de manera anónima por el Financial Times, “la sociedad no se ha dado cuenta de lo transformadora que será la riqueza de los recursos naturales”. La apuesta oficial es que una reducción adicional del costo de financiamiento vuelva viables nuevos proyectos productivos.

La oposición peronista cuestiona esa perspectiva. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, sostuvo que las dificultades actuales no son pasajeras y advirtió sobre las características del modelo productivo que impulsa el Ejecutivo. “Están construyendo un país que está centrado en las materias primas en la producción, precario en el trabajo y dependiente en términos geopolíticos”, afirmó al diario británico.

El desgaste político y la apuesta de Milei a las elecciones de 2027

El malestar económico también comienza a reflejarse en la imagen presidencial. Según una encuesta de Atlas Intel citada por el Financial Times, la aprobación de Milei cayó del 43% en enero al 38% en agosto. El consultor político Sergio Berensztein consideró que el oficialismo todavía conserva posibilidades electorales, pero advirtió: “Milei es competitivo, pero es una elección abierta”. El mandatario, por su parte, descartó modificar el rumbo de su programa y aseguró en septiembre: “No nos moveremos ni un milímetro”.

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El desafío del Gobierno será sostener la estabilización mientras intenta reactivar una economía que todavía no consigue generar una recuperación generalizada. El exministro de Economía Nicolás Dujovne sostuvo que una reelección podría representar un cambio estructural para Argentina, aunque advirtió que las medidas de estímulo tienen límites. “Para la clase media, no hay un programa fiscal cuyos beneficios superen sus costos en términos de estabilidad económica e inflación”, afirmó.

Por último, la radiografía del Financial Times deja planteada la principal tensión del programa libertario: los avances macroeconómicos todavía no alcanzan para revertir el deterioro del poder adquisitivo, el empleo y el consumo.

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