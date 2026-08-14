Fuerte respaldo empresarial a Javier Milei y advertencia de Estados Unidos por el avance de China

Las empresas que mantuvieron vínculos comerciales o accionarios con los Estados Unidos definieron su respaldo a la continuidad del Gobierno de Javier Milei, mucho más aquellas que se encuentran contempladas en alguno de los eslabones de la cadena de valor del sector energético, un sector que aceleró sus ganancias por el desarrollo de Vaca Muerta, pero que apostó a un horizonte largo de inversiones y validación de activos. Los beneficios impositivos y el paraguas protector de la Embajada de EE. UU. —en el medio de la guerra comercial con China— posicionaron al círculo rojo multinacional como un oficialismo del sector privado, que militó la continuidad del plan económico a toda costa.

Esta foto se vio en el AmCham Energy Forum que la Cámara de Comercio estadounidense realizó en un hotel de lujo en Puerto Madero este jueves. Allí, el embajador Peter Lamelas lanzó una fuerte advertencia sobre el uso de tecnología china y sostuvo que su presencia en la infraestructura de Vaca Muerta dificultará la llegada de nuevas inversiones extranjeras. El diplomático vinculó la seguridad tecnológica con la nacional y planteó que las compañías necesitarán garantías: "La seguridad energética de los datos es seguridad nacional, seguridad nacional de ambos países". En esa línea, aseguró que "empresas estadounidenses y del mundo quieren entrar en la Argentina", pero exigió operar sobre "redes de confianza" que aseguren la protección de la información.

En sintonía con este ordenamiento que exigieron las multinacionales, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, resumió el diagnóstico oficial para reformar el régimen de Zonas Frías. "No tiene ningún sentido que un jubilado de La Matanza subsidie al dueño de un departamento para alquilar en Mar del Plata", sentenció el funcionario. González apuntó contra la ampliación del esquema sancionada en 2021, a la cual calificó como "una ridiculez absoluta" que generó "un perjuicio muy grande". En materia de subsidios generales, precisó que la reducción resultó "mucho más gradual" para "cuidar los bolsillos" y adelantó que la meta de gasto de este año cerrará en torno al 0,55% del PBI.

El impacto de la recesión y la apuesta por los centros de datos

Más allá del aval a la gestión, el establishment reconoció las fracturas del modelo y el impacto de la recesión. El presidente de Genneia y del Banco Macro, Jorge Brito, utilizó la palabra "todos" para describir el país que la Argentina deberá construir ante una economía de crecimiento fuertemente heterogéneo. "Me toca hablar como presidente de Genneia, que está en uno de los sectores ganadores, junto con el sector minero y el petrolero, pero todavía hay muchos sectores que no están en una situación acorde", señaló. El empresario remarcó que el país logrará pensar a largo plazo "el día que se estabilicen los sectores perdedores".

Para sortear ese estancamiento, el banquero dedicó buena parte de su exposición a dos negocios que marcarán la próxima etapa del país: la minería y los centros de datos. Sobre estos últimos, reveló que ya se iniciaron conversaciones con jugadores globales para pensar el desarrollo con el abastecimiento de energía renovable como condición estricta. "El tema de los data centers tiene tal vez mala prensa, pero cada uno de nosotros y nuestros hijos usamos la inteligencia artificial", planteó Brito, y sostuvo que ese ecosistema generará un masivo volumen de empleo, sobre todo en la construcción.

La inversión en Vaca Muerta mira el largo plazo más allá de las urnas aunque exige señales a la macroeconomía

El foro funcionó como un espacio de articulación que congregó a más de 850 asistentes, entre los que figuraron gobernadores, ejecutivos y funcionarios. Durante el encuentro, la presidenta de AmCham Argentina, Mariana Schoua, valoró el cambio de escenario: "Somos un exportador neto de energía, con una economía en crecimiento, una inflación en descenso y una agenda de reformas que incluyó la firma del Acuerdo de Reciprocidad para el Comercio y la Inversión con los Estados Unidos". En esa línea, la ejecutiva remarcó: "Recuperamos credibilidad. Ahora el desafío es transformarla en desarrollo federal".

El reclamo de previsibilidad y el recambio institucional en AmCham

Para graficar el peso de la Argentina en el mercado mundial, Schoua detalló que el país "integra el grupo de productores que contribuyen a sostener el equilibrio del mercado petrolero" y "forma parte del triángulo del litio". Sin embargo, la titular de la cámara advirtió sobre la imperiosa necesidad de no alterar las reglas del juego. "Uno de los principales riesgos que enfrentamos es perder continuidad", alertó, y exigió: "La estabilidad macroeconómica, el equilibrio fiscal, la previsibilidad regulatoria y la seguridad jurídica necesitan sostenerse".

El CEO de AmCham, Alejandro Díaz, se acopló a la demanda de un entorno de negocios confiable. "Sabemos que no alcanza con tener los recursos; por eso, desde la Cámara seguimos construyendo espacios de diálogo entre el sector público y privado para promover una agenda de desarrollo, mayor competitividad y reglas estables que fomenten la inversión", enfatizó. Díaz subrayó que "la energía, junto con la minería, puede darnos el impulso definitivo para construir la Argentina que todos deseamos".

Las dos velocidades corporativas: las grandes empresas salen de compras mientras las pymes pelean por sobrevivir

Más allá del debate económico y geopolítico, el cónclave sirvió como escenario para confirmar un inminente recambio institucional. Schoua anunció el final de su mandato como presidenta de la cámara y anticipó que Gabriela Renaudo tomará las riendas de la organización. Al despedirse de su rol, Schoua definió a su sucesora como "una líder excepcional" que "representa plenamente los valores" de la entidad empresarial estadounidense.