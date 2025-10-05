Georgieva juega a pleno por Argentina y trata de mediar para nuevo auxilio

El cargo de Kristalina Georgieva depende de cómo le vaya a Argentina. Así se lo transmitió la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional a uno de los exministros de Economía que participaron de negociaciones, según pudo saber PERFIL. Es que el organismo tiene apostado en el país el 35% del total de sus préstamos, con el monto más alto de la historia desde su creación. Por eso la búlgara busca que Javier Milei consiga un nuevo salvataje de Estados Unidos, que es lo que negocia en Washington el ministro de Economía, Luis Caputo, con su par, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.

Ante el nuevo desplome de los bonos argentinos desde principio de año, el FMI buscó mejorar la situación financiera local, primero, a través de un nuevo crédito por US$ 20 mil millones y, luego, con múltiples gestos, que variaron desde cuestiones técnicas como adelantar plazos o cancelar auditorías hasta tuits. “Excelente conversación con Scott Bessent sobre la coordinación del apoyo a las reformas integrales de Argentina”, publicó Georgieva el viernes por la red social X. Pese a hablar del país, no “arrobó” a Milei ni a Caputo.

La economista se mueve de forma activa detrás del ahogo financiero al que llegó Milei tras 22 meses de un modelo que fue promocionado por la derecha en el mundo. Si bien la foto al asumir no era positiva, en esta mitad de mandato Caputo se hizo de dólares a través del blanqueo, Bopreales, REPO con bancos privados, liquidación récord del campo y hasta un nuevo préstamo con el Fondo. También pretendieron que los ahorristas saquen sus billetes del colchón y que el RIGI les genere un alivio. Ninguna de esas dos funcionó como lo esperaban.

Georgieva oficia como vocera extraoficial del Ministerio de Economía, cuyo titular les huye no solo a las declaraciones, sino a la divulgación pública de su agenda. Desde la cartera no dieron datos sobre la visita de Caputo a Washington ni de la reunión con Bessent, aunque se trata de casi una costumbre. El ministro incluso se limitó a tuitear por la noche de ayer que “nada que no venga de fuentes oficiales debe ser asumido como cierto”.

“En abril ya demostró que dieron un préstamo político para incidir en las elecciones del país. Otra vez, porque habían hecho lo mismo con Mauricio Macri”, analizó a este medio un exsecretario de Finanzas. “Aceptó prestarle a Argentina US$ 20 mil millones de los que ya entregaron US$ 14MM que no alcanzaron, pero el que presionó atrás al directorio fue el Tesoro estadounidense”, explicó un exfuncionario que trabajó muchos años en el FMI, que además confirmó que el pedido de renuncia a la subdirectora gerenta Gita Gopinath vino del lado de Bessent, para luego reemplazarla por su exjefe de Gabinete Daniel Katz. “De la boca para afuera quieren ayudar, pero no saben cómo o no pueden, porque no se los permite la interna que los llevó al shutdown (el cierre temporal de su gobierno)”, esbozó.

El swap de monedas que reveló el propio Bessent y del que ahondó PERFIL ayer cuenta con detalles no explicados. Si se realiza vía Tesoro, tendrá un plazo máximo de seis meses o un año si pasa por el Congreso estadounidense; en cambio, si lo hace con la Reserva Federal (Fed), que no es controlada por el gobierno de Donald Trump, esa limitación temporal no existe, explicó en un informe CEPA.

Los US$ 20 mil millones que reforzaría al Banco Central, si en efecto lo entregan a cambio de una cancelación inmediata del intercambio de monedas con China, aumentarían las reservas internacionales en tan solo US$ 2 mil millones. En cambio, si se mantiene el tramo activado del swap anterior hasta su vencimiento, la posición mejoraría en US$ 6 mil millones. Sumado a la escasa información oficial, se mantienen además confidenciales la tasa de interés que exigirán, el esquema de activación y los condicionantes de política internacional e interna, planteó el centro de estudios. Trump se caracteriza por tener un perfil mucho más agresivo que China.

El Fondo tiene hundidos en Argentina 41.789 millones de DEG (la moneda del FMI, convertible a otras tras autorización de la entidad), cuatro veces más de lo que le entregó a Ucrania en guerra. Si se les suman los intereses, el país deberá devolver US$ 72.487 millones en los próximos diez años, de acuerdo con el Instituto Argentina Grande.

Idéntico ritual. La semana pasada, y en medio del pedido de auxilio financiero, Milei recibió de la mano de Bessent el galardón al Ciudadano Global 2025. Se trata del mismo que le dieron a Mauricio Macri en septiembre de 2018, cuatro meses después de anunciar por cadena nacional la vuelta al Fondo. En esa ocasión confesó sobre la entonces jefa del organismo, Christine Lagarde: “Hemos empezado una gran relación, que espero que funcione muy bien y que termine con toda la Argentina enamorada de Christine”. La otra coincidencia: ese préstamo también lo motorizó Trump.