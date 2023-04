La Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ofreció una conferencia de prensa en Washington en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, donde destacó los esfuerzos del Gobierno argentino para cumplir con las metas del programa.

La economista búlgara reconoció el empeño del equipo económico desde la segunda mitad del 2022 para desarrollar una gestión que logre cumplir con las condiciones del programa con el prestamista de última instancia. Además, señaló que el Directorio Ejecutivo del Fondo completó la cuarta revisión del programa el 31 de marzo gracias a los avances realizados la gestión del Frente de Todos.

En ese sentido, Georgieva destacó que "Argentina se ha visto afectada por una grave sequía la cual ha socavado el desempeño de la economía y perjudicado significativamente a la población del país". Por ende, esa situación truncó el trabajo de los políticos y obligó al organismo a ajustar parcialmente la meta de acumulación de reservas internacionales netas.

Georgieva explicó que el organismo que dirige está estudiando las implicancias de este shock y llegó a un acuerdo con el gobierno argentino para continuar afinando las políticas y adaptarlas a las condiciones actuales. . “Sabemos que tenemos el compromiso del gobierno de continuar afinando las políticas a la luz de las condiciones en las que se encuentran”. “La implementación seguirá siendo crucial para el éxito del programa, incluso en estas circunstancias desafiantes”, remarcó la Directora del Fondo.

Georgieva destacó la importancia de la gestión de Massa y el cumplimiento de las metas del programa en el contexto de la crítica situación económica y social que atraviesa Argentina; y reafirmó el compromiso del FMI con el país para seguir trabajando en conjunto en la implementación de políticas económicas que ayuden a la población y a la economía a recuperarse.

Continuar con el camino de ajuste

Durante la última negociación con el FMI el Gobierno puso su mayor esfuerzo en la modificación de la meta de acumulación de reservas trastocada por los efectos de la sequía, la cual consiguió. Por su parte, el organismo que conduce Georgieva puso énfasis en mantener la reducción del déficit fiscal y controlar el gasto público.

Con el visto bueno del Fondo sobre la cuarta revisión del programa a fines de marzo, se concretó un desembolso de US$ 5.400 millones que abarcaba el último trimestre del 2022.

De acuerdo con el Staff Report que emitió la semana pasada el organismo, el Fondo accedió a reducir la meta de reservas del BCRA a US$ 3.600 millones a fin de marzo y a US$ 1.800 millones en todo el 2023.

No obstante, la capacidad de ajuste otorgada por el FMI no sería suficiente para completar sin inconvenientes la quinta revisión, ya que el organismo lo dejó en claro: la meta del déficit fiscal, que se sitúa en un 1,9% del PBI para fines del 2023, no será flexibilizada.

El documento sostiene que dados los nuevos retos que plantea la sequía, así como la caída de las reservas y el aumento de la inflación, “es necesario un paquete de políticas más sólido para garantizar la estabilidad macroeconómica”.

En síntesis, a pesar de ser consciente del problema gigantesco que generó la sequía para los planes económicos de Sergio Massa, el FMI demanda que el Gobierno continúe con el camino de ajuste para cumplir la meta fiscal, esto recortando el gasto social y los subsidios energéticos progresivamente.

