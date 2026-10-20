El Gobierno actualizó cuatro subsidios de SEDRONAR desde noviembre: cuánto se pagará por tratamientos, becas y asistencia comunitaria

El Gobierno nacional aumentó cuatro programas de subsidios destinados a tratamientos por consumos problemáticos y asistencia social, con nuevos montos que comenzarán a regir el 1° de noviembre de 2026. Las actualizaciones alcanzan a becas de acompañamiento territorial, tratamientos especializados y establecimientos comunitarios, con prestaciones que llegan hasta los $12,6 millones, según la modalidad de asistencia.

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La medida fue oficializada en Boletín Oficial de este martes 20 de octubre mediante las resoluciones 1457, 1458, 1459 y 1460/2026, firmadas por el ministro de Salud, Mario Iván Lugones.

Las cuatro disposiciones, reemplazan los valores establecidos en noviembre de 2025. Según los fundamentos oficiales, los incrementos responden al aumento de los costos de funcionamiento de las instituciones y a la necesidad de sostener los servicios destinados a personas en situación de vulnerabilidad.

Los programas dependen de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) y contemplan diferentes mecanismos de financiamiento. Mientras algunos subsidios cubren tratamientos individuales mediante transferencias a las instituciones prestadoras, otros se destinan al sostenimiento de espacios comunitarios o al reconocimiento económico de tareas de prevención y acompañamiento.

Aumentan los subsidios para tratamientos por consumos problemáticos

La Resolución 1458/2026 actualizó los valores del Programa de Subsidios para el Abordaje Integral de Personas con Consumos Problemáticos, destinado a mayores de 18 años que necesiten atención especializada y no cuenten con una cobertura médica que garantice el tratamiento. Se trata de una prestación económica no reintegrable que se otorga a las personas beneficiarias, aunque el dinero se transfiere directamente a las instituciones que mantienen convenios con SEDRONAR.

Para los tratamientos con modalidad convivencial, los nuevos valores diarios serán de $47.385 para dispositivos de alto nivel de apoyo, destinados a personas que requieren atención profesional permanente; $32.040 para establecimientos de nivel medio y $26.073 para dispositivos de bajo nivel de apoyo, orientados a personas que atraviesan procesos de integración sociolaboral y presentan dificultades de contención o vivienda.

En las modalidades ambulatorias, el Gobierno estableció un subsidio diario de $15.683 para casas de día de media jornada, con cuatro horas de atención de lunes a viernes, y de $21.362 para las de jornada completa, con ocho horas diarias. Por su parte, las prestaciones en consultorios externos tendrán un reconocimiento de $6.217 por hora, para tratamientos de entre tres y cinco horas semanales.

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Los nuevos montos para las casas comunitarias de asistencia social

La Resolución 1459/2026 incrementó los subsidios destinados a las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC), espacios que promueven la atención, asistencia e inclusión social de personas atravesadas por consumos problemáticos o situaciones de vulnerabilidad. El financiamiento consiste en aportes mensuales destinados a sostener las actividades y prestaciones de las organizaciones que participan del programa.

De acuerdo con el anexo oficial, el módulo de mayor complejidad tendrá un valor de $9.897.056, mientras que el módulo intermedio ascenderá a $7.069.327. A su vez, el módulo base se actualizará a $4.241.665 y el módulo inicial alcanzará los $4.042.048. Los cuatro importes comenzarán a aplicarse desde noviembre, según la categoría reconocida a cada dispositivo comunitario.

Por otra parte, la Resolución 1460/2026 modificó los subsidios correspondientes a las Casas Comunitarias Convivenciales (CCC), establecimientos que ofrecen contención y posibilidades de alojamiento a personas que realizan tratamientos y enfrentan dificultades habitacionales o sociales. Para estos dispositivos, el módulo base se fijó en $12.611.177, mientras que los módulos adicional y específico tendrán un valor de $6.305.586 cada uno. En el caso de los adicionales, se reconocerán hasta dos módulos por establecimiento.

El Ministerio de Salud explicó en las normativas que las actualizaciones buscan compensar el incremento de los gastos fijos y otras variables que integran los presupuestos de las organizaciones. En los fundamentos de ambas resoluciones, el Gobierno también advirtió sobre una mayor demanda de abordajes específicos y sostuvo que los nuevos recursos permitirán fortalecer el funcionamiento de las instituciones y evitar un deterioro en la calidad de sus prestaciones.

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También aumentan las becas para prevención y acompañamiento territorial

La cuarta actualización corresponde a la Resolución 1457/2026, que incrementó los valores del Sistema de Becas Ingreso Estímulo, destinado a fortalecer las tareas de prevención, atención y acompañamiento de personas con consumos problemáticos en los dispositivos territoriales comunitarios de la red federal de SEDRONAR. La medida establece tres categorías de beneficiarios, diferenciadas por la cantidad de horas semanales y la complejidad de las tareas desarrolladas.

Según el anexo, la categoría A1 tendrá un ingreso mensual de $877.500, para quienes cumplan 30 horas semanales y realicen tareas de mayor dedicación y complejidad. La categoría A percibirá $568.750 mensuales, también por 30 horas semanales, mientras que la categoría B recibirá $438.750 por mes, por una dedicación de 15 horas semanales.

GZ / lr/AF