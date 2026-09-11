El Gobierno sale a renovar $8,1 billones de deuda y evita los plazos largos para contener el costo de las tasas

El Gobierno buscará renovar este viernes 11 de septiembre vencimientos de deuda del Tesoro por unos $8,1 billones, con una licitación que concentrará la oferta en instrumentos de corto y mediano plazo y evitará extender los compromisos hacia los tramos más largos de la curva.

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La Secretaría de Finanzas ofrecerá títulos con opciones de tasa fija, tasa mayorista, sujetos a inflación y sujetos a los movimientos del dólar oficial, en una operación que los analistas consideran poco exigente por la liquidez disponible, pero que tendrá como desafío conseguir el rollover de la deuda sin convalidar las tasas más altas que exige actualmente el mercado.

Los compromisos que deberá afrontar el Tesoro se dividen entre $4,3 billones correspondientes a LECAP y $3,8 billones en bonos duales, según detalló Leo Anzalone, director de CEPEC. El monto es sensiblemente inferior al de la licitación anterior, cuando los vencimientos alcanzaron los $12,6 billones, y llega después de una recomposición de la liquidez durante las últimas semanas.

Rocío Bisang, economista de GMA Capital, estimó además que el Tesoro cuenta con $7,8 billones disponibles para afrontar los compromisos y consideró que la colocación “en principio no luce desafiante”. A su entender, el excedente de liquidez observado en la rueda repo reduce la presión para que Finanzas tenga que ofrecer tasas más elevadas con el objetivo de captar pesos.

Qué instrumentos ofrecerá el Tesoro en la licitación

El menú anunciado por la Secretaría de Finanzas combina títulos a tasa fija y otros ajustados por TAMAR, CER y dólar linked. La mayor parte de los vencimientos ofrecidos se concentra entre los últimos meses de 2026 y 2027, sin alternativas que lleven la deuda hacia 2028.

- LECAP: reapertura de S13N6, con vencimiento el 13 de noviembre de 2026.

- TAMAR: reaperturas de TMF27, con vencimiento el 26 de febrero de 2027, y TML27, al 30 de julio de 2027.

- CER: reapertura de X29E7, con vencimiento el 29 de enero de 2027.

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- Dólar linked: reaperturas de D30O6, al 30 de octubre de 2026; D31M7, al 31 de marzo de 2027; y TZV27, al 30 de junio de 2027, además del nuevo D30N6, con vencimiento el 30 de noviembre de 2026.

La recepción de las ofertas para todos los instrumentos comenzó a las 10:00 y finalizará a las 15:00 horas del viernes 11 de septiembre de 2026. Mientras que la liquidación de todas las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día martes 15 de septiembre de 2026.

Daniel Chodos, jefe de Research de Dhalmore Capital, señaló que sorprende particularmente la falta de más alternativas a tasa fija, ya que el Gobierno solo reabrirá la LECAP con vencimiento en noviembre y no incorporará nuevos títulos de ese tipo.

Según el análisis de Chodos, el Tesoro buscaría evitar convalidar las tasas efectivas mensuales del 2,2% que presenta el tramo 2027, mientras que la letra ofrecida rinde una TEM del 2,1% y, por su corto vencimiento, podría captar demanda sin necesidad de ofrecer demasiado premio.

El Gobierno vuelve a evitar los vencimientos más largos

La estrategia marca una continuidad respecto de la última licitación de agosto, pero representa un cambio frente a lo que el Tesoro venía haciendo anteriormente. Chodos explicó que Finanzas había intentado extender la duración de la deuda en pesos más allá de las elecciones de octubre de 2027, con el objetivo de reducir los vencimientos durante un año electoral y disminuir el riesgo de rollover. Sin embargo, en la última colocación volvió a instrumentos cortos ante la falta de liquidez y para evitar una mayor presión sobre las curvas en pesos.

Para el analista de Dhalmore Capital, la mejora reciente de la liquidez habría permitido esta vez extender algo más los plazos, pero el Tesoro decidió no hacerlo para evitar las tasas elevadas del tramo 2028 y darle mayor margen de recuperación a la parte larga de la curva. Bisang coincidió en que el Gobierno parece mantener la estrategia aplicada durante agosto y señaló que el mercado ya se encuentra “un poco saturado de instrumentos de más largo plazo”.

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Anzalone también interpretó la ausencia de títulos largos como una señal de la estrategia oficial. “El desafío no parece ser renovar la deuda, sino hacerlo al menor costo posible”, explicó el director de CEPEC, quien consideró que el Tesoro está priorizando el rollover de los vencimientos inmediatos y dejando abierta la posibilidad de alargar los plazos cuando mejoren las condiciones financieras.

TAMAR, CER y dólar linked completan la estrategia de Finanzas

Dentro de los instrumentos TAMAR, el Tesoro ofrecerá dos alternativas relativamente cortas para captar la demanda de cobertura que dejará el vencimiento del TTS26. El análisis de Dhalmore Capital sostiene que ambos títulos operan actualmente con un spread reducido y podrían permitir renovar esos compromisos a un costo relativamente atractivo, aunque la expectativa de una baja de tasas podría llevar al mercado a reclamar algún premio frente a los valores del secundario.

En el segmento CER, Finanzas volverá a ofrecer la LECER X29E7, que había salido al mercado dos licitaciones atrás. Según Dhalmore, el instrumento luce caro frente a la curva, aunque podría recibir demanda de cobertura de corto plazo y captar parte del eventual rolleo del TZXO6. La alternativa ajustada por inflación convivirá así con los títulos TAMAR y la única LECAP incluida en la colocación.

La oferta más amplia estará en los instrumentos dólar linked, con cuatro vencimientos diferentes, una decisión que Dhalmore relacionó con la mayor demanda de cobertura cambiaria observada durante los últimos meses. La diversificación busca además reducir la concentración de vencimientos en fechas puntuales que puedan generar presión sobre el tipo de cambio cerca del fixing.

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Por último, con vencimientos por alrededor de $8,1 billones, mayor liquidez y sin títulos largos en el menú, los analistas coinciden en que el principal objetivo de la licitación será renovar la deuda inmediata sin pagar un costo elevado por extender los plazos.

GZ /lr