Hacia una gran devaluación

El gobierno no desea devaluar, pero el mercado toma precauciones. Esperamos una gran devaluación después de las PASO o cuando asuma el próximo gobierno.

¿El gobierno va a devaluar?

No lo creo, máxime cuando Sergio Masa va a viajar a la reunión de primavera del FMI con el fin de volver a reformular metas.

¿Qué sucederá el viernes con el índice de inflación?

Todo hace suponer que estará por encima del 6,0% mensual, hay versiones que indican una inflación del 6,5%, otros superiores al 7,0%. La realidad es que los precios se están actualizando a un ritmo semanal, la dinámica de aumento de precios es cada vez más recurrente, los aumentos son semanales, y si bien no llegan a espiralizarse estamos en problemas.

¿Qué hará el Banco Central?

No lo sé, pero creo que debería subir la tasa de política monetaria del 78,0% anual a niveles piso del 80,0% al 85% anual. De lo contrario, generaría un incentivo a que los inversores se vuelquen al dólar, algo que ya vimos esta semana con el dólar MEP que llegó a tocar un máximo cercano a $ 410.

La actividad económica esta complicada

Están llegando facturas de servicios públicos con fuertes aumentos, eso le quitará dinero al consumo. Si bien es buen negocio comprar en pesos a 12 cuotas, la gente no tiene crédito en las tarjetas, los bancos no se arriesgan a aumentar el financiamiento, y eso ayuda a que la dinámica de menor crecimiento económico se consolide.

El viernes se conoció el Relevamiento de Expectativa de Mercado

Correcto. Ven una inflación a 12 meses del 119,6% anual, y una devaluación del peso del 122,2% anual. Por otra parte, el dólar mayorista lo ven en $ 464.

¿Estás de acuerdo?

Para nada, creo que el próximo gobierno se va a curar en salud y cuando asuma hará una gran devaluación y ajuste de precios relativos, en especial en las tarifas de servicios públicos, con lo cual la tasa de interés, la tasa de inflación y la tasa de devaluación era mucho más elevada.

Este problema se puede anticipar, luego del 13 de agosto con el resultado de las PASO.

Los pronósticos los dejo sólo en informes privados, no dejen de consultarlos porque estamos muy lejos de lo que piensa la media de mercado.

¿Qué cantidad de soja hay en el mercado?

Según los datos del ministerio, habría sin precio cerca de 30,7 millones de toneladas de soja, sin embargo, se estima que una cantidad importante no estaría disponible.

Con esta soja el productor tiene que vivir hasta la próxima cosecha que sería en abril y mayo del año 2024.

El mejor escenario posible sería una venta de 15 millones de toneladas, que equivaldría a la suma de U$S 8.400 millones. Sería un verdadero milagro que ello ocurra. La recomendación al productor es que se endeude y no venda, la necesidad tiene cara de hereje y el dólar soja 4 puede ser más tentador que le dólar soja 3.

¿Qué cantidad de maíz habría sin precio?

Un total de 36,4 millones de toneladas, contemplando que se cosecharan de maíz de la campaña 2022/23 33 millones de toneladas. No parece que se venda en forma rápida, hay compromisos para exportar de unos 11 millones de toneladas, y hay que abastecer al mercado interno. El gobierno pretende seguir cerrando las exportaciones de maíz, dado que hay muy poca mercadería. El precio se pondrá picante para fin de año, por ahora sobra maíz en el mundo, y en Argentina los exportadores tienen una gran cantidad a la espera de poder exportarlo. Por ahora, y solo por ahora, el precio del maíz estará tranquilo. Acopiar cantidad cuando se coseche el maíz tardío en julio próximo, pasadas las PASO se pondrá complejo conseguir maíz.

¿Y de trigo?

No hay mucho trigo en Argentina, por ende, el precio seguirá pisado, tenemos sin precio unos 7,1 millones de toneladas. Nuestro precio es superior al de Chciago y Europa. A estos precios vendería el trigo, y compraría dólares, tomaría crédito en pesos y compraría insumos. Si siguen las lluvias estará bueno sembrar trigo.

¿Qué pasará con el precio de maíz, trigo y soja?

Difícilmente suban en el corto plazo, hay buen clima en el mundo, Brasil tiene una excelente cosecha de soja, y la de maíz es mucho mejor. No vemos subas inminentes en los precios, no hay cantidades importantes para vender al exterior, el escenario de faltante de dólares es muy grande. Por otro lado, estamos ante un mercado intervenido por el Estado, no hay espacio para subas en mercados intervenidos.

¿Cerrarán importaciones?

Creo que se le pondrá barrera a todo, y habrá que convivir con un escenario de pocos dólares en el Banco Central. El mercado está muy asustado, han comprado bonos ajustados por dólar mayorista y bonos duales para estar cubiertos sobre una probable devaluación. También algo de bonos ajustados por inflación.

* SDS Asesor Económico y de Empresas