Sangría de dólares: el BCRA vendió más de US$ 1.400 millones en las últimas nueve ruedas

A pesar del anuncio del ministro de Economía Luis Caputo sobre el monto que le pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a vender dólares en el mercado cambiario y en las últimas 9 ruedas, se desprendió de más de US$ 1.400 millones. En paralelo, las reservas internacionales anotaron una nueva caída y se acercan al piso de los US$ 26.000 millones.

El BCRA informó que este jueves se deshizo de US$ 84 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y acumula un saldo vendedor de US$ 1.445 millones desde el inicio de las turbulencias cambiarias y una marca negativa de -US$ 821 millones en el marzo, que se encamina a ser el peor mes en la era Milei en materia de venta de divisas.

El Banco Central sigue en modo vendedor

La dinámica negativa no varió con las declaraciones de Caputo acerca de los US$ 20.000 millones que podría girar el FMI en las semanas venideras. Si bien las cotizaciones de los dólares financieros y libre experimentaron una tenue caída tras la noticias de alto impacto, el Central no pudo revertir la sangría de divisas que surge a partir de un crecimiento de la demanda y un achicamiento de la oferta en el MULC.

El puntapié de la zozobra financiera y cambiaria se remonta a casi dos semanas, cuando el jefe del Palacio de Hacienda afirmó que el monto del nuevo préstamo con el organismo multilateral todavía no estaba definido y que no podía dar pistas respecto a qué esquema cambiario se aplicaría una vez que aterricen los envíos del Fondo.

Al no garantizar la continuidad del crawling peg -microdevaluaciones controladas- del 1% mensual, los agentes económicos interpretaron que un escenario de salto del tipo de cambio oficial no era del todo improbable y ejecutaron un desarme de posiciones en pesos para dolarizar parte de sus carteras.

En simultáneo, el temor a una eventual devaluación aceleró la demanda de importadores en el mercado cambiario y, por el contrario, enlenteció la liquidación de divisas por parte de los exportadores. De ambos lados del mostrador se cubren ante una depreciación del peso y, en el medio, el Banco Central interviene para abastecer de moneda extranjera a los demandantes.

La pérdida de reservas no se detiene

Este proceso anuló la acumulación de reservas internacionales y las llevó a US$ 26.222 millones, el nivel más bajo desde enero de 2024. Desde el viernes 14 de marzo, las tenencias extranjeras de la autoridad monetaria se contrajeron US$ 1.866 millones. Si se coloca la lupa sobre lo que ocurrió en lo que va del año, el desplome se amplía a US$ 5.483 millones.

El drenaje se explica, en parte, por el pago de más de US$ 3.700 millones del Tesoro a bonistas en un vencimiento de deuda en enero. Al mismo tiempo, la entidad presidida por Santiago Bausili sacrificó casi US$ 2.000 millones para intervenir en el mercado del contado con liquidación (CCL) y mantener la brecha en el rango de 15%-20%.

A propósito de este tema, Luis Caputo reconoció que además del pacto con el FMI, negocia con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) por un paquete adicional a fin de apuntalar las reservas internacionales.

En efecto, el funcionario nacional planteó que "cuando uno ve las reservas brutas y le suma lo que viene, las reservas brutas van a subir a los US$ 50.000 millones". No obstante, aún resta definir cómo serán los desembolsos y si la totalidad del monto será de libre disponibilidad o no.

De hecho, la vocera del FMI, Julie Kozack, aclaró que la cifra final del nuevo crédito será determinada por el directorio y anticipó que la llegada de los recursos se dividirá "en tramos a lo largo de la vida del programa" que rubrique el prestamistas de última instancia con el gobierno argentino. En concreto, la portavoz deslizó que no se girarán todos los dólares de una sola vez.

Un informe de Max Capital remarcó que el anuncio de Caputo intenta "anclar expectativas cambiarias, sugiriendo un alto nivel de desembolsos iniciales, y aduciendo que eso serviría de respaldo al peso" ante la volatilidad cambiaria que primó en las últimas jornadas.

No obstante, los analistas sostuvieron que la información brindada por el hacedor de política económica no incluyó detalles respecto al "mecanismo de intervención o la meta de reservas netas, dos variables que determinaran el grado de libertad del gobierno para intervenir en caso de que la presión cambiaria sea alta".

"En su presentación, el ministro volvió a nuevamente hacer referencia al bajo nivel de BM respecto a las reservas, en nuestra visión un concepto incompleto, que omite que los pasivos de corto plazo en pesos, capaz de presionar sobre el tipo de cambio y la inflación, incluyen no solo medidas de dinero como M2 o M3, sino también al resto de los pasivos de corto plazo en pesos, en manos de fondos t+1 o money-market, con un efecto idéntico en términos transaccionales", cierra el reporte a modo de advertencia.

