Hot Sale 2022: el comprador medio analizó más sus compras, comparó precios y se mostró más "racional"

Cerró una nueva edición del Hot Sale y en esta oportunidad la realidad se impuso y dejó ver a un consumidor mucho más "racional", que no compró tanto por impulso, sino que analizó en qué quería gastar. Al menos esas han sido las conclusiones que surgieron de un primer análisis de los organizadores, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Aún se espera por los datos de facturación, que estarán el 3 de junio, pero por lo pronto, si hay datos de los productos más buscados por los internautas.

La compra de celulares de gama media, zapatillas y viajes a Bariloche fueron los productos más clickeados por los consumidores que ingresaron al Hot Sale 2022, que terminó formalmente a la medianoche del 1 de junio, aunque muchas marcas siguen aprovechando toda la semana con el aluvión de visitantes en la web .

Cuáles fueron los productos más clickeados en el Hot Sale 2022

Desde la CACE, organizadora de uno de los eventos de comercio electrónico más importantes del país, señalaron a Télam que las categorías con mayor demanda fueron Indumentaria y calzado; Electro y tecno; Muebles, hogar y deco; Deportes y fitness; y Cosmética y belleza.

Hot Sale 2022: Aerolíneas Argentinas cuadruplicó la venta de pasajes los primeros dos días del evento



En el rubro viajes, destacaron que la mayor demanda estuvo centrada en Bariloche en el plano local, y Barcelona en el internacional.



En el sitio oficial del evento se registraron 3,3 millones de personas. Según la CACE, en esta edición -a diferencia de eventos anteriores- el denominado común fue el de un "consumidor mucho más racional", que concretó "compras que venía planificando con antelación, es mucho menos impulsivo y más maduro, poniendo el foco en sus necesidades de consumo diaria".



"Se observa un comprador más habituado a la compra digital, que tiende a analizar la compra, comparar opciones y precios, convirtiendo al canal digital como un hábito", dijeron fuentes de la cámara.



Desde la cámara también proyectaron que la mayoría de las empresas que participaron de estas jornadas extenderán el Hot Sale hasta al menos el viernes o domingo, por lo que el sitio oficial del evento se mantendrá en línea hasta el lunes próximo.



Indicaron que "al igual que en ediciones anteriores, los visitantes se concentraron el primer día", aunque la "participación del segundo día creció en relación al año pasado".

Edades, zonas de mayor consumo y tockets de compra del Hot Sale 2022

Agregaron que durante los dos primeros días de evento el segmento etario que se dedicó a buscar ofertas fue de entre 25 y 34 años, con el 21% del total; seguido por los de entre 35 y 44 años, con el 19%.



Por zonas, los distritos que tuvieron mayor cantidad de personas navegando en el sitio del evento fueron el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán.

Los números de algunas plataforma unicornio de comercio electrónico

Desde Tiendanube indicaron que "los consumidores de Santa Fe, Entre Ríos y Río Negro son los que más invierten en el Hot Sale 2022", al dar cuenta a las provincias que registraron el ticket más alto a nivel nacional, con un promedio de $12.121 en el caso de Santa Fe; $11.671 en Entre ríos y $11.264 en Río Negro.

La plataforma con más de 45.000 tiendas en Argentina, compartió información actualizada con los resultados del Hot Sale 2022 de las marcas que eligen su tecnología para vender online:

Facturación total: $3.079.674.332

Ventas totales: 312.230 transacciones

Ticket promedio por venta: $9.858

Total de productos vendidos: 883.248 artículos

Cantidad promedio de productos por orden: 3 artículos

Productos vendidos por minuto en promedio: 68 productos

Mayor pico de ventas: 1054 productos por minuto el día 30/05 a las 00.06 horas

Comparación Hot Sale 2022 vs Hot Sale 2021:

Facturación: incremento del 84%

Transacciones: crecimiento del 11%

Productos vendidos: aumento del 13%

“A pocas horas de la finalización del Hot Sale, no deja de sorprender el crecimiento del e-commerce en nuestro país. Las proyecciones de facturación y venta se superaron, lo cual muestra y refuerza no solo la importancia del evento para los negocios de todo el país, si no también para los usuarios que se encuentran cada vez más cómodos con la compra online”, analizó Franco Radavero, Country Manager de la marca.

Por su lado, la gente de Megatone acercó algunos números parciales y aseguró que terminando el evento la plataforma registró una venta cada 8 segundos y destacaron los siguientes aspectos:

La financiación en 12 cuotas bajó del 60% al 30% respecto a la edición del 2021. Y en este contexto,la venta al contado -o en un pago- fue del 20%.

Se vendió un Smart TV por minuto, lo que marcó el creciente interés del público por un producto clave en el año del mundial de fútbol, Qatar 2022.

El 70% de las visitas al sitio fue en búsqueda de teléfonos celulares; y el 30% correspondió a computadoras. En cuanto a las ventas de PCs, el 45% fueron de notebooks; y el 65% correspondió al segmento desktop.

En cuanto a productos con retiro inmediato en sucursales, el 96% de los pedidos seleccionados con retiro en sucursal ya fueron entregados; y el 10% de estas ventas se realizaron con autoatención desde el celular del cliente dentro de la sucursal.

Asimismo, el 80% de los pedidos con destino AMBA ya fueron entregados. De este total, el 25% se realizó en menos de 4 horas.

Finalmente, se consolidó el crecimiento del 150% en las ventas respecto al Hot Sale 2021.

LR