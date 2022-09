Otro frigorífico santafesino está al borde del cierre por el cepo importador

Desde el frigorífico Sodecar, ubicado en Rafaela, provincia de Santa Fe, aseguran que se encuentran en una situación límite debido a las restricciones impuestas por el Banco Central. Esto impacta de forma directa en la producción ya que no pueden importan elementos básicos.

“Nosotros tenemos un plan de 3 años de inversiones y si se cumplen rondaría en los $500 millones, para aumentar la capacidad de producción. El tema es que el Banco Central nos volvió a bloquear los pagos al exterior de insumos críticos que no se fabrican en el país, como ser: tripas, clips, algunos aditivos, aislados de soja que traemos de Brasil porque no hay en el país y que tiene un proceso muy complejo”, aseguró el gerente general de Sodecar Rubén Burkett.

Además explica que el Banco Central apela a la comunicación y afirma que todo lo ingresado después del 29 de junio de se debe pagar a 180 días, lo cual, hace imposible que los proveedores del exterior lo acepten porque son generalmente plazos cortos de contraembarque, “si no pagamos lo que tenemos vencido no nos van a cargar y eso para línea porque no hay sustituto”.

Si el frigorífico no tiene tripas no pueden hacer salchichas, que es el 40% de la producción total, es el principal producto de la fábrica. “Hasta ahora la venimos piloteando porque hace muchos años somos importadores de carne de Brasil para complementar las compras, la faena local también se cortó y en ningún banco podemos abrir una carta de crédito, sucede porque no la pueden avalar en el exterior y necesita estarlo por bancos del extranjero y Argentina tiene un alto riesgo de default”, explica Burkett.

Sin apoyo bancario

Los bancos con los que operan no los ayudan, "tampoco el Banco Nación; todo eso hace bajar la producción e implica pérdidas de horas de trabajo también. Si no ingresan los productos que necesitamos, explicaron se para la producción y eso representa 80/90 personas, que son 2 turnos de trabajo. Es una situación crítica”.

“En el país no se encuentran los insumos que importamos que ya el Ministerio de Producción lo sabe, están dentro de una lista de insumos insustituibles, no existe en el país. De tripa de salchichas hay 3 fábricas en el mundo, si no nos dejan pagar lo que ingresamos se corta totalmente la provisión”, afirmó el gerente de Sodecar.

Y agregó, “La producción llega hasta 20 días más sobre algunos productos en este contexto, en la tripa tal vez 30 días, son muy poco los días que nos quedan”. Además desde Sodecar aseguran que no recibieron respuestas por parte de las autoridades a pesar de darles la razón sobre la situación porque después el Banco Central es inflexible.

Aseguraron que este es un problema que se reclama también desde las Cámaras Empresarias, que hace meses que se avisó que esto se complicará y no hay sustitución. “La industria mediana en general está bajo la misma situación, incluso otros están peor porque no están haciendo productos”.

El frigorífico Sodecar es una fábrica ubicada en Rafaela y abarca todo el país con la marca La Casona, se vende en La Quiaca y Usuahia. “Tenemos toda la línea completa de jamos, salames, salamines, bondiola panceta, salchichones, etc.”, finaliza Burkett.

