Industriales presionan por un RIGI pyme y se enfocan en las exportaciones para esquivar la crisis

“El esfuerzo puertas adentro necesita condiciones que lo acompañen”, planteó José Manuali, presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), en el escenario del tradicional Coloquio industrial de esa provincia. Abajo de la tarima, el panorama está partido en dos: más de la mitad de las fábricas locales asegura estar peor que hace un año y las que mantienen su actividad, frenaron avances ante las limitaciones de una economía en las puertas de una recesión y un año electoral que se adelantó.

El mensaje del evento fue de reclamo directo para el Gobierno nacional, de la necesidad de implementación de un RIGI para las pymes y el ajuste de algunas variables más clásicas como crédito a mejores tasas. Mientras, un ojo estuvo puesto en las elecciones en Brasil: no hay expectativa de mayores cambios, pero los industriales cordobeses tienen a su candidato predilecto.

Lo dejó en claro el propio gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, en el inicio de su exposición: “Hay que festejar a aquellas industrias que hoy se mantienen en pie. Sé que hacen lo imposible por no despedir a alguien. Les pido un aplauso a ustedes, por mantener abiertas a las pymes”, señaló el mandatario provincial, marcando una diferencia con el discurso del oficialismo nacional que en distintas oportunidades insultó a la industria. Aún así, agradeció al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por la vocación de “diálogo”. El titular de los ministros declinó su participación presencial al Coloquio, excusándose por la actividad en el Congreso Nacional y estuvo presente vía Zoom.

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Durante la entrevista, Santilli respondió al pedido de Llaryora para establecer un RIGI destinado a las pequeñas y medianas empresas. “Estamos trabajando, intercambiando documentos”, aseguró, aunque evitó confirmar futuros anuncios.

Sin embargo, en los pasillos del evento el malestar por el orden de prioridades del Gobierno se hacía escuchar. "Prefirieron la reforma laboral antes que la tributaria para tener una victoria política, diluida en dos segundos", planteó en off the record un empresario cordobés del sector autopartista, reflejando la frustración por la falta de alivio fiscal.

Radiografía de la caída y la trampa del dólar

El 51% de la industria cordobesa está peor que hace un año. Es el dato que presentó Josefina Schapiro, de Perspectivas Sociales, que ilustra el presente fabril. Según su estudio, las compañías productivas se dividen en cinco grandes grupos: se destacan las "equilibristas" (34%), cuyo objetivo es sostener su estructura frente a un escenario desfavorable. Le siguen las "transformadoras" (25%), que buscan apalancar su crecimiento con tecnología, y las "recalculadoras" (23%), firmas en pleno proceso de ajuste para sobrevivir. El ecosistema se completa con las "ampliadoras" (11%), que apuestan a nueva maquinaria, y las "capeadoras" (9%), el grupo más golpeado cuyo único desafío diario es lograr mantener las puertas abiertas.

Hacia adelante, las expectativas reflejan una fuerte cautela: nueve de cada 10 firmas no prevén invertir en los próximos seis meses y apenas el 6% considera que su sector es competitivo. El impacto golpea de lleno a las microindustrias, donde el 40% opera con la mitad de su capacidad instalada paralizada y una de cada tres recortó personal.

Miguel Kiguel, de Econviews, fue el encargado de dar el panorama económico. Señaló que el sector industrial es el "talón de Aquiles" del modelo actual, con una caída del 11% respecto a 2023, afectada por tres factores: demanda interna insuficiente (caída del salario real), un tipo de cambio bajo que encarece a la Argentina en dólares y una creciente competencia externa. “Para el corto plazo no hay que esperar milagros, porque el gobierno no utilizará el gasto público ni la emisión monetaria; el déficit cero no se negocia. Pero hacia el largo plazo mi visión es esperanzadora: hay que tener paciencia”, sintetizó.

Ese "tipo de cambio bajo" es un foco de conflicto latente. Lejos de los micrófonos, los ejecutivos cuestionaban duramente tener un tipo de cambio barato con salarios altos en dólares que a la industria le cuesta afrontar. La queja es estructural: un trabajador formal significa pagar el doble en impuestos de lo que cobra en salario, pero paradójicamente, al trabajador no le alcanza para vivir. "Y pagamos sueldos de mercado", planteaban con resignación.

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Este combo asfixia a rubros clave del interior. Una industrial de la maquinaria agrícola admitía su sorpresa en los pasillos al ver que todos los números locales de su sector están en rojo, por primera vez todos juntos. "El problema es la falta de crédito y en lo que es commoditie, la importación", planteó la empresaria. Ante este escenario, confirmó que la mayoría está frenando sus avances porque esperan a Expoagro en marzo para intentar obtener nuevas y mejores líneas de financiamiento.

Competencia desleal y transformación obligada

Justamente, la competencia desleal encendió las alarmas institucionales. Martín Rappallini, titular de la UIA, anticipó que el próximo lunes se firmará un acuerdo entre la Secretaría de Comercio y plataformas de e-commerce como Mercado Libre y Meta para evitar el contrabando, implementando un mecanismo que obligará a informar quién es el importador. “El mundo se está despertando y está viendo que hay un problema de sobreproducción y de trabajo esclavo”, advirtió sobre China, y remarcó la propuesta de un RICI (Régimen para la Competitividad Industrial) para bajar impuestos y alinearse con la región.

La respuesta a esta presión es la innovación. André Pinto, Director Industrial de la Planta Santa Isabel de Renault, vinculó la modernización con la supervivencia: "Esa velocidad es clave para competir contra los chinos, que hoy tienen un ritmo de desarrollo altísimo". Por su parte, Gabriel Albertinazzi, Gerente General de Operaciones Industriales de Grupo Arcor, aportó pragmatismo: "Queremos que la Inteligencia Artificial nos ayude, pero que no se convierta en un foco forzado por moda. La tecnología exige un trabajo gigante en el desarrollo de los líderes".

La mirada en Brasil y nuevas salidas

Entre las vías de transformación, un camino es la internacionalización, pero la otra es la minería, reflejado en la presencia estelar del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

Mientras tanto, en Córdoba todos esperaban qué pasará en las elecciones de Brasil del próximo domingo, con una inclinación clara hacia Flávio Bolsonaro, aunque asumiendo que habrá que repensar el vínculo comercial gane quien gane. Marcelo Uribarren, vicepresidente de la UIC, lo resumió en diálogo con este medio: “Es nuestro principal socio. Creemos que, después de sus elecciones, Brasil volverá a ser un país inversor y nuestros productos encontrarán lugar allí”.

Pero la urgencia principal pasa por abrir mercados. Uribarren planteó: "Es una carrera contra el tiempo, y la clave es la internacionalización. Una empresa que no es internacionalizable está en una situación muy complicada. Salir al mundo te permite ubicar productos globalmente y te da la capacidad de competir con lo que ingresa desde afuera".

Como plan B frente a la apertura, el dirigente sugirió un esquema mixto para las pymes: "Dejar de fabricar los productos que no son competitivos, empezar a distribuir y poner el foco en artículos de nicho con valor agregado".