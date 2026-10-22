La advertencia de Andrés Azicri en RDEco sobre la recuperación económica: “Está todo atado con alambres”

La promesa del Gobierno de contar con dólares suficientes para afrontar los compromisos financieros todavía no logra despejar las dudas de los inversores. En Ronda de Economistas, por +Perfil, el CEO de Vector Investments, Andrés Azicri, sostuvo que la Argentina aún enfrenta dificultades para recuperar el acceso a los mercados internacionales de deuda y advirtió que la incertidumbre electoral condiciona las decisiones financieras.

El especialista distinguió entre los vencimientos previstos para el próximo año y las necesidades de financiamiento de más largo plazo. Además, señaló que el deterioro de algunos indicadores económicos y la posibilidad de un cambio de rumbo político aumentan la cautela de los inversores, pese a que el Gobierno mantiene el equilibrio fiscal.

Por qué los dólares que promete el Gobierno no alcanzan para recuperar la confianza

Azicri consideró que la Argentina podría contar con los dólares necesarios para afrontar los compromisos del próximo año, pero aclaró que esa disponibilidad no resuelve el conjunto de las obligaciones financieras. "El problema es que no son esos los dólares que alcanzan para toda la curva de bonos", señaló.

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El CEO de Vector Investments explicó que los vencimientos de 2027 parecen estar relativamente cubiertos, mientras que el principal interrogante está relacionado con la capacidad de financiamiento de los años posteriores. Para el especialista, el Riesgo País refleja precisamente esa dificultad para recuperar el acceso al crédito internacional.

En ese sentido, fue categórico sobre la situación financiera argentina: "Argentina tiene los mercados cerrados". Según planteó, aunque el Gobierno realiza esfuerzos para revertir ese escenario, todavía no consiguió consolidar una reapertura que permita financiarse regularmente mediante la colocación de deuda.

El antecedente de los 400 puntos de Riesgo País y la oportunidad perdida

Azicri recordó que hubo una ventana de oportunidad cuando el Riesgo País llegó a los 400 puntos básicos y la tasa de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años se encontraba 50 puntos básicos por debajo de sus niveles de referencia mencionados durante la entrevista.

Según su interpretación, ese contexto podría haber facilitado el regreso de la Argentina a los mercados internacionales, pero el Gobierno no aprovechó esa oportunidad. Ahora, el escenario resulta más complejo por la proximidad de las elecciones y las dudas sobre la continuidad del rumbo económico.

El ejecutivo estimó que es probable que el mercado continúe cerrado durante el próximo año. La incertidumbre política, sostuvo, agrega dificultades a una estrategia financiera que necesita recuperar la capacidad de refinanciar vencimientos sin depender exclusivamente de fuentes alternativas de financiamiento.

El riesgo electoral y el temor a un cambio de rumbo económico

Uno de los factores que más condicionan las decisiones de los inversores es la posibilidad de que las próximas elecciones produzcan un cambio en la orientación de la política económica. Azicri advirtió que el mercado percibe un riesgo significativo de transición hacia políticas anteriores, una posibilidad que puede generar fuertes movimientos en los precios de los activos.

"Es un evento binario que puede generar pérdidas colosales en los portafolios", afirmó. El especialista recordó el antecedente de 2019 y explicó que este tipo de incertidumbre resulta difícil de compensar mediante la diversificación tradicional de las inversiones.

Ante ese escenario, los inversores pueden optar por reducir su exposición a los activos argentinos. "La única manera de defenderte es achicar posiciones", resumió Azicri, al describir una dinámica que puede mantener la presión sobre los bonos y dificultar la renovación de los vencimientos de deuda.

El equilibrio fiscal es una ventaja, pero no resuelve el problema financiero

El ejecutivo reconoció que el equilibrio fiscal representa una fortaleza del programa económico, porque contribuye a estabilizar la relación entre la deuda y el producto. Incluso señaló que otros países de la OCDE mantienen déficits fiscales promedio superiores.

Sin embargo, advirtió que esa ventaja no garantiza por sí sola el regreso al financiamiento voluntario. Mientras los mercados internacionales permanezcan cerrados, la Argentina deberá recurrir a organismos, mecanismos de swap u otros instrumentos no convencionales para cubrir sus necesidades financieras.

El desafío, por lo tanto, consiste en transformar la estabilidad fiscal en una recuperación sostenida de la confianza. Para Azicri, la disponibilidad de dólares y las señales de respaldo financiero no son suficientes si persisten las dudas sobre la capacidad de refinanciar la deuda y la continuidad del programa económico.

La actividad económica y la confianza pueden complicar las elecciones

Azicri también vinculó la evolución de los mercados con el desempeño de la economía real. Según explicó, el deterioro de los indicadores económicos afecta tanto la confianza del consumidor como la confianza en el Gobierno, dos variables que consideró relevantes para anticipar el comportamiento electoral.

El especialista advirtió que ambas señales vienen retrocediendo y que nuevos datos desfavorables podrían profundizar esa tendencia. En su análisis, ese deterioro aumenta la incertidumbre sobre el resultado de las próximas elecciones y, por esa vía, también influye en la percepción de riesgo de los inversores.

De todos modos, señaló que existen algunos indicios que podrían anticipar una mejora. Mencionó que los salarios registrados y los salarios públicos habrían mostrado una recuperación frente a la inflación durante el último mes informado, por segundo mes consecutivo, aunque aclaró que el panorama continúa siendo frágil.

Azicri expresó su expectativa de que el Gobierno pueda compensar las malas noticias económicas con medidas que impulsen la actividad cotidiana. Sin embargo, sintetizó la incertidumbre del escenario con una advertencia: "Puede ser que tengamos un tercer trimestre mejor, pero está todo atado con alambres".