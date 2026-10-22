“Hay que hacerlo ahora”: la propuesta de Ignacio Bongiovanni en RDEco para levantar el cepo a las empresas

La estrategia cambiaria del Gobierno y la decisión de sostener el dólar en la previa de las elecciones volvieron al centro del debate económico. En Ronda de Economistas, por +Perfil, el economista de Fundación Libertad, Ignacio Bongiovanni, analizó los motivos políticos y financieros detrás del esquema actual y planteó que la Argentina tiene una oportunidad para avanzar en el levantamiento de las restricciones cambiarias a las empresas.

El especialista consideró que la estabilidad del tipo de cambio tiene un peso determinante para la gobernabilidad de Javier Milei, pero advirtió que el cepo impide que el dólar funcione plenamente bajo las reglas de la oferta y la demanda. Además, puso el foco en los ingresos por exportaciones, el nivel de las tasas de interés y el margen cada vez más acotado para modificar el esquema antes de las próximas elecciones.

Por qué Milei considera clave sostener la estabilidad del dólar

Para Bongiovanni, el Gobierno tiene claro que la estabilidad cambiaria es una condición central para sostener su proyecto político. "En Argentina tener un dólar estable es gobernabilidad", afirmó al analizar la estrategia oficial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El economista vinculó esa decisión con el costo electoral que podría tener una devaluación pronunciada. Según sostuvo, "si tiene una fuerte devaluación, pierde la elección", en referencia al presidente Javier Milei.

En su análisis, el comportamiento del dólar también está relacionado con las expectativas de la sociedad. Bongiovanni señaló que la cotización de la divisa ocupa un lugar cotidiano en las preocupaciones de los argentinos, lo que refuerza su importancia dentro de la estrategia económica y política del Gobierno.

El cepo a las empresas y la oportunidad de liberar el mercado cambiario

Uno de los principales cambios que propuso discutir el economista es el levantamiento de las restricciones cambiarias que todavía afectan a las empresas. A su entender, el Gobierno cuenta con una oportunidad para avanzar en esa dirección gracias al desempeño de las exportaciones, tanto por los precios como por las cantidades vendidas.

Bongiovanni consideró que la decisión debería tomarse antes de que el calendario electoral reduzca el margen de maniobra oficial. "Hay que hacerlo ahora", planteó al referirse a la posibilidad de terminar de levantar el cepo para las empresas.

El especialista también puso en duda que la cotización actual represente un tipo de cambio de equilibrio. "Este dólar no es totalmente de mercado mientras exista el cepo para las empresas", sostuvo, al señalar que las restricciones impiden que la oferta y la demanda interactúen libremente.

Dólar a $1.550: cómo comprobar si el tipo de cambio está en equilibrio

Durante el diálogo, Bongiovanni tomó como referencia un dólar oficial cercano a los $1.550 y planteó que una flexibilización de las restricciones permitiría evaluar si ese valor refleja las condiciones reales del mercado.

El economista no descartó que, con una mayor libertad cambiaria, la cotización pudiera subir moderadamente. Sin embargo, sostuvo que ese movimiento también permitiría determinar si el precio actual responde a un equilibrio genuino o si necesita ajustarse.

En ese escenario, una modificación del esquema podría aportar parte del margen de maniobra que el Gobierno busca para darle oxígeno a la economía. La propuesta, no obstante, abre el interrogante sobre cómo compatibilizar una mayor flexibilidad cambiaria con la prioridad oficial de evitar una devaluación que afecte las expectativas.

Tasas de interés, política monetaria y actividad económica

Otro de los dilemas que abordó Bongiovanni es la posibilidad de flexibilizar la política monetaria para estimular la actividad. El economista advirtió que una reducción de las restricciones monetarias no garantiza, por sí sola, que los recursos adicionales se traduzcan en una recuperación económica.

En ese sentido, recuperó un planteo del economista Fausto Spotorno sobre los límites de esa estrategia: "No necesariamente porque des un poco de oxígeno por un lado, eso te va a compensar en el otro".

La discusión también alcanza al tipo de cambio. Para Bongiovanni, permitir una mayor flexibilidad del dólar podría contribuir a revisar el esquema vigente, aunque la decisión implica evaluar sus posibles efectos sobre los precios, las tasas de interés y la actividad.