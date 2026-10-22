Pablo Moldovan en RDEco: “Se empiezan a materializar cada vez más claramente los costos del programa”

La discusión sobre el rumbo económico y el escenario electoral comenzó a anticiparse en los mercados financieros, en un contexto marcado por las dificultades para reactivar la actividad y sostener la desaceleración de los precios. El economista y director de C-P Consultora, Pablo Moldovan, vinculó esas señales con los problemas del programa económico del Gobierno y advirtió sobre sus efectos en el funcionamiento de la economía interna.

En Ronda de Economistas, por +Perfil, Moldovan señaló que el deterioro de distintos indicadores coincide con un freno en el proceso de desinflación. Según planteó, el ajuste fiscal, el esquema cambiario, la apertura de las importaciones y las condiciones monetarias están generando costos que afectan la actividad, el empleo y la rentabilidad empresarial.

El programa económico y las señales de deterioro de la actividad

Para Moldovan, el adelantamiento de las expectativas electorales no puede analizarse únicamente desde la dinámica de los bonos y las acciones. También es necesario observar los indicadores que muestran la evolución de la economía real, entre ellos el EMAE, el empleo, la creación de empresas, las cantidades importadas y la recaudación del IVA.

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El economista sostuvo que esas variables vienen mostrando resultados desfavorables desde hace tiempo. En ese marco, consideró que el desempeño de la actividad económica refleja dificultades vinculadas con el funcionamiento del propio programa oficial.

Uno de los factores que destacó fue el freno en la desaceleración de los precios. Según señaló, el Gobierno decidió priorizar la reducción de la inflación, pero en los últimos cuatro meses encontró dificultades para profundizar esa tendencia.

"Se empiezan a materializar cada vez más claramente los costos del programa", advirtió Moldovan. A su juicio, los problemas de la economía interna no pueden separarse de algunas de las decisiones centrales de la política económica.

Ajuste fiscal y ancla cambiaria: el impacto sobre las empresas

Entre los pilares del programa, Moldovan identificó el objetivo fiscal como uno de los factores que inciden sobre la demanda interna. En particular, mencionó el ajuste del gasto en jubilaciones, salarios públicos e inversión pública, rubros que forman parte de la política de reducción del gasto estatal.

También puso el foco en el ancla cambiaria y la apertura económica. Según explicó, la combinación de ambas condiciones comienza a generar dificultades para la rentabilidad de las empresas, un fenómeno que relacionó con el desempeño de la actividad.

El economista planteó que la evolución de estos factores permite entender por qué la economía enfrenta problemas incluso sin un shock externo desfavorable. Su diagnóstico apunta a las consecuencias internas de las herramientas utilizadas para estabilizar los precios y ordenar las cuentas públicas.

La recuperación salarial no alcanza para compensar las pérdidas previas

Otro de los aspectos señalados por Moldovan fue la evolución de los salarios. El economista describió la existencia de un ancla salarial que, según su análisis, tuvo efectos sobre los ingresos durante el período en que la inflación volvió a acelerarse y las negociaciones paritarias enfrentaron límites.

Aunque reconoció que hubo una recuperación salarial en el período más reciente, advirtió que no alcanza para compensar lo perdido anteriormente. De esta manera, el repunte de los ingresos no elimina el deterioro acumulado durante los meses previos.

La dinámica salarial se suma así a los problemas de actividad, empleo y rentabilidad empresarial que el economista identificó como señales de tensión dentro del programa económico.

La política monetaria, las tasas de interés y las dificultades para acceder al crédito

Moldovan también señaló el papel de la política monetaria y su relación con el mercado cambiario. Según describió, existe una expectativa de que el Gobierno responda a eventuales tensiones sobre el dólar con un endurecimiento de las condiciones monetarias.

Ese posible ajuste tiene consecuencias sobre las tasas de interés y genera incertidumbre para el sistema financiero. En ese escenario, los bancos pueden mostrarse menos dispuestos a ampliar rápidamente sus préstamos y optar por invertir en otros activos.

Para el economista, la volatilidad esperada de las tasas constituye otro obstáculo para el financiamiento de la actividad económica. La evolución del crédito se incorpora así al conjunto de variables que condicionan el desempeño de las empresas y la economía interna.

Por qué se adelantó la discusión electoral en los mercados

La anticipación de las expectativas electorales fue el punto de partida del diálogo, a partir de la idea de que los inversores comenzaron a tomar decisiones financieras en función del resultado de una elección que todavía está a un año de distancia. Moldovan consideró que ese adelantamiento también debe leerse a la luz de las dificultades que atraviesa la economía.

En su evaluación, el problema no es solamente la posibilidad de una recesión, sino las razones que pueden conducir a ella. El economista sostuvo que las condiciones externas son favorables y que, por lo tanto, el deterioro de la actividad debe analizarse en relación con las características del programa económico.

"Las condiciones externas de la economía son favorables", remarcó, antes de advertir que el programa, en sus propias intenciones, impulsa a la economía hacia la recesión. Su planteo pone el foco en la tensión entre la prioridad otorgada a la desinflación y los costos que las medidas aplicadas pueden tener sobre la producción, el empleo y el crédito.