El riesgo país volvió a saltar y superó los 700 puntos en una jornada caliente para el dólar

El riesgo país volvió a superar los 700 puntos básicos y profundizó el deterioro de los bonos argentinos en los mercados internacionales. El indicador elaborado por JP Morgan avanzó 4,5% este jueves y alcanzó las 704 unidades, el nivel más alto desde octubre de 2025, en una jornada en la que los títulos Globales cayeron hasta 0,6% en Wall Street y los Bonares retrocedieron hasta 0,9%.

El consumo sigue en caída libre y explica parte del proceso recesivo de la economía argentina

La escalada contrasta con los niveles de mediados de julio, cuando el indicador llegó a acercarse a los 400 puntos básicos. Desde entonces, acumuló un salto del 74% en tres meses y, solo en octubre, registra una suba del 16%.

El riesgo país se mantiene al alza

Los título Globales (emitidos bajo jurisdicción neoyorkina) cayeron hasta 0,6% en Wall Street, mientras que los Bonares (de legislación argentina) perdieron hasta 0,9%. De esta manera, los Globales acumulan bajas de hasta 7,5% en el último mes.

Así, el riesgo país sumó presión y volvió a superar el umbral de los 700 puntos básicos. En concreto, saltó 4,5% y alcanzó las 704 unidades, llegando al nivel más alto desde octubre de 2025.

Así, el indicador, que había coqueteado con la posibilidad de perforar el piso de 400 puntos básicos a mediados de julio, repuntó un 74% en los últimos tres meses hasta el nivel actual. En octubre acumula una suba del 16%

Mientras tanto, en la bolsa porteña, el MSCI Merval cayó 1,6% hasta los 97.992,970 puntos, mientras que el MSCI Byma General cedió 1,8%. Las acciones locales operaron con mayoría de bajas de hasta 3,4% lideradas por Central Puerto, Ecogas (-2,5%), YPF (-2,4%) y Banco de Valores (-2,3%).

Por su parte, los ADRs y acciones argentinos que operan en Wall Street bajaron hasta 3,3% encabezadas por Central Puerto, seguida de Telecom (-2,9%), YPF (-2,4%) y Cresud (-2,3%).

Fuerte suba del tipo de cambio oficial

En cuanto al tipo de cambio, este jueves 22 de octubre el dólar oficial minorista cotizó a $1.500 para la compra y $1.550 para la venta en el Banco Nación, alcanzando un nuevo récord nominal, tras encadenar su quinta jornada consecutiva al alza.

El dólar blue cerró a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, sin cambios respecto de la jornada anterior. De esta manera, el paralelo acumula una suba de apenas $10 en octubre y, en lo que va del año, avanza alrededor de 6% desde los $1.475 de comienzos de 2026.

En tanto, el dólar mayorista subió $2 hasta $1.528, encadenó su quinta rueda consecutiva al alza y alcanzó un nuevo máximo nominal. En ese sentido, la distancia con el techo de la banda (hoy a $1.942,5) se ubicó a un 27,1%.

Así, como el oficial volvió a moverse con mayor intensidad que el informal, la brecha entre ambas cotizaciones se comprimió desde casi 3% hasta alrededor de 2,5%.

En los mercados financieros, el dólar MEP cotizó alrededor de $1.556, mientras que el contado con liquidación (CCL) cotizó cerca de los $1.650.

El Banco Central continúa comprando dólares y las reservas se mantienen por encima de los US$ 50.000 millones

El Banco Central (BCRA) incrementó este jueves su ritmo de compras de dólares, pese a que la demanda de cobertura continuó presionando sobre el mercado cambiario. La autoridad monetaria adquirió US$ 61 millones, frente a los US$ 46 millones de la jornada anterior, y elevó a US$ 228 millones el saldo positivo de la semana, mientras que las compras acumuladas durante octubre alcanzaron los US$ 1.210 millones.

De esta manera, las adquisiciones acumuladas durante 2026 alcanzaron los US$ 15.778 millones. Sin embargo, las reservas internacionales brutas retrocedieron US$ 59 millones y cerraron en US$ 50.166 millones.

Las ventas en mayoristas y supermercados volvieron a caer en agosto, según el INDEC

Las ventas en supermercados cayeron 0,8% en agosto con respecto al mes anterior, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En mayoristas, las ventas también tuvieron un retroceso en la medición intermensual, cayendo 1,2%.

En el caso de los supermercados, el Índice de ventas totales a precios constantes mostró una caída de 3,7% respecto al mismo mes de 2025, mientras que el acumulado enero-agosto de 2026 presenta una caída de 2,8% respecto al mismo período de 2025.

En tanto, el índice de la serie desestacionalizada mostró una variación negativa de 0,8% respecto al mes anterior, mientras que el índice serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,3% respecto al mes anterior.

Por el lado de los mayoristas, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una disminución de 3,6% respecto a igual mes de 2025, mientras que en el acumulado enero-agosto de 2026 presenta una caída de 2,9% respecto a igual período de 2025.

En tanto, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 1,2% respecto al mes anterior, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,4% respecto al mes anterior.

La confianza del consumidor subió por segundo mes consecutivo en octubre

La confianza del consumidor mostró una leve mejora en octubre, y acumula dos meses al alza según el indicador que elabora el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 41,52 puntos, con una suba mensual de 0,81% frente a septiembre, donde alcanzó los 41,18 puntos.. En la comparación interanual, muestra una disminución de 1,90% respecto de octubre de 2025.

El pico del ICC en el actual gobierno se registró en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos; desde entonces, el índice acumula una caída de 12,37%. No obstante, desde el piso alcanzado en enero de 2024, cuando el índice había caído a 35,60 puntos, el ICC acumula una suba de 16,63%.

FN