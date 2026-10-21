El riesgo país volvió a subir y se acerca a los 700 puntos, pese al avance de las acciones

El riesgo país volvió a subir y se mantuvo cerca de los 700 puntos básicos, una señal de que la mejora de las acciones argentinas no alcanza para revertir la percepción de riesgo sobre la deuda soberana. El indicador elaborado por J.P. Morgan avanzó 0,3% este miércoles y cerró en 674 puntos, mientras el mercado bursátil local y los papeles argentinos que cotizan en Wall Street registraron ganancias.

La actividad económica tuvo una pequeña suba del 0,1% en agosto, según el INDEC

La deuda en dólares, en cambio, mostró un comportamiento dispar: los bonos bajo ley argentina avanzaron, pero los Globales terminaron con leves retrocesos. En paralelo, el Banco Central moderó sus compras de divisas, aunque extendió a 17 ruedas consecutivas la racha positiva y mantuvo las reservas internacionales brutas por encima de los US$ 50.000 millones.

Avances en Wall Street

En la plaza porteña, el MSCI Merval subió 1,6% hasta los 99.531 puntos, mientras que su versión en dólares avanzó 0,9%, hasta los 61 puntos.

Dentro del panel líder, Ternium encabezó las ganancias con un alza de 6,6%, seguida por Telecom (+4,7%), Grupo Supervielle (+4,4%) y Grupo Financiero Galicia (+4,3%). También se destacaron BBVA (+2,3%), BYMA (+2,2%) y Banco Macro (+2%).

En el otro extremo, Transportadora de Gas del Norte cayó 1,9%, Sociedad Comercial del Plata perdió 0,6% y Edenor retrocedió 0,5%.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cerraron con mayoría de avances. Telecom Argentina lideró las subas con un salto de 4,6%, seguida por Globant (+4,4%), Grupo Financiero Galicia (+3,8%) y Grupo Supervielle (+3,2%).

También avanzaron IRSA (+2,1%), BBVA y Banco Macro (+1,9%), mientras que Corporación América Airports y Transportadora de Gas del Sur ganaron 1%. En contraste, Ternium cayó 1,2%, Mercado Libre retrocedió 1%, YPF cedió 0,6%, Central Puerto perdió 0,5% y Pampa Energía bajó 0,2%.

En las cotizaciones del exterior, los bonos bajo ley argentina mostraron un mejor desempeño relativo. El Bonar 2029 avanzó 1,14%, seguido por el Bonar 2035 (+0,41%), el Bonar 2038 (+0,40%) y el Bonar 2041 (+0,19%). El Bonar 2030, en cambio, terminó prácticamente estable, con una baja de 0,03%.

Los Globales registraron leves retrocesos: el Global 2038 cedió 0,25%; el Global 2035 y el Global 2046 bajaron 0,18%; el Global 2030 perdió 0,16%; el Global 2041 retrocedió 0,14%, y el Global 2029 cayó 0,06%.

El riesgo país medido por J.P. Morgan rebotó un 0,3% y se ubicó en 674 puntos básicos, aunque permaneció en niveles elevados respecto de los registrados a comienzos del mes.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto al tipo de cambio, este miércoles 21 de octubre el dólar oficial minorista cotizó a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.527 para la venta.

Por su parte, el dólar blue operó en $1.550 para la compra y $1.570 para la venta. En los mercados financieros, el dólar MEP cotizó alrededor de $1.547, mientras que el contado con liquidación (CCL) cotizó cerca de los $1.633.

Tras la fuerte caída de julio, la actividad económica tuvo una pequeña suba del 0,1% en agosto, según el INDEC

La actividad económica en agosto creció 0,1% mensual y cayó 1,7% en la comparación interanual (i.a.). En tanto, el componente tendencia-ciclo no tuvo variación, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El indicador difundido por el INDEC llega después de una caída mensual de 2,9% y una baja interanual de 1,4% en julio, cifras que el equipo económico atribuyó principalmente a factores transitorios, entre ellos la escasez de gas, las condiciones climáticas adversas y una menor cantidad de horas trabajadas durante el Mundial de Fútbol.

Se trata del cuarto número positivo en 2026, luego de las subas de enero (0,3%), marzo (2,6%) y junio (0,8%). En el acumulado de los ocho meses del año, la actividad económica presenta un alza del 1,2% respecto del mismo período de 2025.

El BCRA moderó las compras y las reservas se mantienen por encima de los US$ 50.000 millones

El Banco Central (BCRA) moderó este miércoles 21 de octubre el ritmo de compras de dólares, después de la recuperación registrada en la jornada anterior, aunque logró extender a 17 ruedas consecutivas su racha compradora. La autoridad monetaria adquirió US$ 46 millones, menos de la mitad de los US$ 103 millones del martes, y elevó a US$ 1.149 millones el saldo positivo acumulado en octubre.

Esta acumulación también contribuyó a sostener las reservas internacionales brutas, que aumentaron US$ 24 millones y cerraron en US$ 50.225 millones

Las bolsas del mundo

Los principales índices de Wall Street subieron el miércoles 21 de octubre, impulsados por SpaceX, que lideró el sector tecnológico tras presentar excelentes resultados trimestrales y confirmar la formación de un comité especial para explorar una posible fusión con Tesla.

En este contexto, el índice Dow Jones de Industriales subió un 0,7% a 52.857,10 puntos; el S&P500 ganó un 0,6% a 7.758,53 puntos y el Nasdaq Composite se apreció un 1,1% hasta los 26.702,86 puntos.

La bolsa de Nueva York se vio beneficiada durante la jornada por la caída de los precios del petróleo. En un marco de volatilidad en las cotizaciones, el barril del crudo Brent cerró en US$ 109,33 por barril con una caída de 0,4%, mientras que el WTI terminó a US$ 97,95 por barril, lo cual implicó una merma de 0,8%.

FN/ML