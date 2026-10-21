El MSCI Merval comenzó su nueva etapa en la Bolsa porteña con dos ruedas consecutivas de pérdidas y una recuperación parcial durante este miércoles 21 de octubre. Desde el lunes 19, el principal índice accionario argentino quedó bajo la administración de MSCI, en reemplazo de S&P, con 19 empresas y nuevos criterios de selección. La nueva metodología modificó la composición del panel líder, con el ingreso de Cresud y las salidas de Telecom Argentina y Sociedad Comercial del Plata, aunque todavía no implica una mayor llegada de inversiones extranjeras.

El Merval inicia una nueva etapa: Qué significa que MSCI administre desde hoy el principal índice bursátil argentino

Según los registros históricos de Rava Bursátil, el índice retrocedió 1,8% el lunes 19 de octubre, cuando cerró en 98.214,70 puntos, y perdió otro 0,3% el martes 20, hasta las 97.942,65 unidades. De esta manera, acumuló una caída cercana al 2,1% respecto de su base inicial de 100.000 puntos, establecida con la implementación de la nueva metodología.

Sin embargo, durante las operaciones de este miércoles, el MSCI Merval mostraba una recuperación del 1,0% y se ubicaba alrededor de los 99.000 puntos, de acuerdo con las cotizaciones intradiarias de Rava Bursátil. El rebote permitía recuperar parte del terreno perdido en las jornadas anteriores, aunque el indicador todavía permanecía por debajo de su nivel de partida. Los valores corresponden a operaciones durante la rueda y no representan el cierre definitivo.

Cómo cotizaron las acciones argentinas en las primeras ruedas del MSCI Merval

La reorganización comenzó a reflejarse en las cotizaciones de las compañías involucradas. Según los datos del mercado incluidos en la información de referencia, Cresud (CRES), la única incorporación al panel líder, cayó 0,7% el lunes y el martes, a las 12:36, retrocedía otro 0,1%. En cambio, Telecom Argentina (TECO2), una de las empresas excluidas, perdió 1,8% durante la primera jornada, pero al mediodía del martes recuperaba terreno con una suba del 1,01%.

Por su parte, Sociedad Comercial del Plata (COME) cayó 4,4% el lunes, mientras que el martes operaba prácticamente sin cambios, con un avance del 0,01%. Estas variaciones coincidieron con el debut de la nueva composición bursátil, aunque no pueden atribuirse exclusivamente al cambio de administrador.

Este miércoles, entre las acciones que mostraban avances se destacaban Telecom Argentina (+2,7%), Grupo Financiero Galicia (+2,1%) y Supervielle (+1,8%), mientras que Cresud ganaba un 0,5%. En contraste, Ternium Argentina retrocedía un 0,7%. Cabe aclarar que Telecom ya no forma parte del MSCI Merval, por lo que su cotización no incide directamente en el comportamiento del índice. Los porcentajes corresponden a operaciones intradiarias.

El riesgo país llegó a superar los 700 puntos: qué está viendo el mercado

En este contexto, Leo Anzalone, director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC), advirtió que el balance de las primeras ruedas del MSCI Merval es dispar: Cresud, que ingresó al índice, acumula una caída del 2%, mientras que Telecom, que quedó excluida, registra una suba del 8,5% y Comercial del Plata se mantiene sin variaciones. Sin embargo, el economista consideró que todavía es prematuro sacar conclusiones, ya que la incorporación o exclusión de una empresa puede provocar movimientos por el rebalanceo de las carteras de inversión, pero no garantiza una tendencia sostenida. En ese sentido, destacó que el avance de Telecom demuestra que salir del panel líder no implica necesariamente una caída de la acción y sostuvo que será necesario observar las próximas ruedas para determinar si los cambios tuvieron un impacto duradero.

El comportamiento mixto también había caracterizado la rueda del martes. Según Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, las acciones argentinas mostraron una recuperación parcial encabezada por el sector bancario, mientras que los bonos soberanos en dólares lograron interrumpir la tendencia bajista. Sin embargo, el riesgo país permaneció alrededor de los 672 puntos básicos, reflejando que la mejora de los títulos públicos todavía convivía con un escenario financiero exigente.

Qué cambió con MSCI y por qué Cresud ingresó al panel líder

La reorganización del mercado accionario comenzó formalmente el 19 de octubre, cuando BYMA y MSCI lanzaron el MSCI Merval Index y el MSCI BYMA Argentina General Index. El primero reúne a 19 compañías de mayor tamaño y liquidez, mientras que el segundo comprende 43 integrantes. Ambos utilizan criterios de selección basados en capitalización, volumen de negociación y proporción de acciones disponibles para operar.

La nueva metodología establece que las empresas del panel líder deben contar con un capital flotante mínimo del 15%, frente al 5% requerido para el índice general. Además, las acciones deben haber negociado en al menos el 80% de las ruedas durante un período de tres meses y ninguna compañía puede superar una ponderación individual del 15%. Bajo estas condiciones, Cresud ingresó al indicador, mientras que Telecom y Comercial del Plata quedaron excluidas.

La composición del MSCI Merval será revisada trimestralmente, en febrero, mayo, agosto y noviembre. Por lo tanto, la próxima revisión ordinaria representa una oportunidad para que las empresas excluidas vuelvan a cumplir los requisitos de incorporación. También podrán realizarse ajustes extraordinarios ante determinados acontecimientos corporativos, como fusiones, adquisiciones o escisiones. Otra modificación importante es la nueva base de cálculo de 100.000 puntos, que impide comparar directamente el nivel del MSCI Merval con los aproximadamente 2,85 millones de puntos que registraba anteriormente el S&P Merval.

Qué esperan los inversores y por qué todavía no llegarían nuevos capitales

Desde BYMA destacaron que la alianza busca mejorar la visibilidad internacional de las compañías argentinas.

Gonzalo Pascual Merlo, CEO de BYMA, afirmó que el nuevo índice proporciona al mercado local un lenguaje común con los inversores internacionales. Por su parte, Christine Berg, directora de Índices para las Américas de MSCI, sostuvo que la metodología ofrece una forma estandarizada y reconocida de medir el desempeño de las acciones argentinas.

Sin embargo, los especialistas advirtieron que el cambio de administrador no implica una reclasificación de Argentina como mercado emergente. Leo Anzalone, director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC), explicó que el país continúa dentro de la categoría standalone, por lo que la nueva metodología no provocará automáticamente compras de fondos internacionales. Según señaló, una eventual reclasificación dependerá de condiciones como el acceso al mercado cambiario y la posibilidad de repatriar capitales.

Ricardo Arriazu advirtió por la incertidumbre financiera global y cuestionó la falta de confianza en la Argentina

Gustavo Gardey, CEO de Bull Road Investments, consideró que la incorporación de MSCI mejora la transparencia y facilita el análisis de las acciones argentinas por parte de los grandes fondos globales, aunque descartó una llegada inmediata de inversiones. "Si bien no significa que los capitales vayan a ingresar de forma automática de la noche a la mañana, sí nos otorga el lenguaje técnico, la estandarización y la credibilidad que exigen los portafolios globales", afirmó.

Por último, Gastón Lentini coincidió en que los efectos podrían observarse recién en el mediano o largo plazo. "Me parece que realmente no vamos a tener en el corto plazo ningún cambio significativo", sostuvo.

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