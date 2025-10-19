Inestabilidad cambiaria en la previa de las elecciones

El 14 de abril, las reservas internacionales quedaron en US$ 24.221 millones. Tras 16 meses de gestión liberal, las reservas estaban apenas US$ 3.012 millones por encima del nivel que habían tenido en el último día hábil del anterior gobierno. Esa diferencia se explicaba totalmente por la variación del efectivo mínimo que las entidades bancarias tienen en el BCRA como encaje por los depósitos del sector privado, ampliados por el blanqueo de final de 2024. Adicionalmente, la revaluación de activos había aportado otros US$ 1.500 millones. Sin estos dos elementos “contables”, las reservas habrían quedado por debajo de los US$ 20 mil millones.

Desde la firma del nuevo acuerdo con el FMI, la situación externa se agravó notoriamente, aunque se disimuló con ingreso de dólares prestados. Para dimensionar la necesidad de financiamiento se deben considerar la suma de los tres conceptos deficitarios más importantes: servicios, pagos de intereses y dolarización neta de excedentes.

Entre abril y agosto, el déficit mensual promedio por servicios fue de US$ 922 millones, el de intereses fue de US$ 940 millones y el rojo por la dolarización de excedentes neta fue de US$ 2.594 millones. La sumatoria de estas tres cuentas implicó un déficit mensual de US$ 4.456 millones. Este es el rojo que, mes a mes, debería ser cubierto por el superávit comercial de bienes.

En el primer semestre del año, el superávit de bienes tuvo un promedio mensual de US$ 788 millones. Esto apenas alcanza para cubrir el 17,7% del rojo mensual que representan esas tres cuentas deficitarias. La diferencia, es decir US$ 3.668 millones, debió entonces cubrirse con endeudamiento externo tanto público como privado. Si consideramos el período de seis meses desde abril hasta septiembre, el agujero a tapar totalizó unos US$ 22 mil millones. Esto significa que, sin el nuevo endeudamiento, las reservas “brutas” estarían en cero.

Esta es la explicación de la maratón de endeudamiento que empezó con el nuevo crédito del FMI y tuvo como anteúltimo capítulo el adelanto de los dólares de las cerealeras, a cambio de la recaudación por derechos de exportación. En el medio, participaron de la colecta libertaria el Banco Mundial, el BID, la CAF y un conjunto de bancos extranjeros con las operaciones REPO con el BCRA.

La venta de dólares en el MULC por parte del Tesoro norteamericano y el anuncio de un posible rescate al soldadito Javier, posiblemente sea el último capítulo de esta “remake” que dejará de emitirse poco después de las próximas elecciones.

La inestabilidad cambiaria de las últimas semanas es la expresión de ese de-sequilibrio mal disfrazado que ya se sabe que no puede durar mucho más allá de octubre. El diferencial entre exportaciones e importaciones de bienes es incapaz de cubrir un agujero por el que mensualmente se pierden más de US$ 4 mil millones. La reapertura (parcial) del “cepo” financiada por el FMI, los bancos y los demás organismos internacionales de crédito, terminó siendo una medida electoral demasiado cara. Un nuevo salto cambiario y el regreso del “cepo” están a la vista.

En nuestra economía, por razones que exceden el alcance de esta nota, el (mal) denominado “cepo” no es un capricho, sino la consecuencia de una conducta sistemática que tienen los grandes actores de nuestra economía: la acumulación de capital en activos externos.

Durante el primer mandato de CFK como presidenta (período signado por superávit comercial, tipo de cambio “competitivo”, crecimiento económico, inversiones, estabilidad: como le gusta decir a muchos economistas, una macro “ordenada”) la dolarización de excedentes ascendió a US$ 76.400 millones. Eso trajo como consecuencia la necesidad de abandonar el caprichoso liberalismo cambiario en el siguiente período.

Luego, este liberalismo cambiario sólo pudo sostenerse con endeudamiento público externo. Primero con Macri y ahora con Milei, pero siempre con el FMI como actor principal.

*Economista del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE)