Inflación a la vista, dólares escasos

El jueves 12 de mayo a las 16 se conocerá la inflación de abril en Argentina. El miércoles por la mañana, la inflación de Estados Unidos. En ambos casos las consecuencias se sentirán en el mercado, con suba de tasas y probable devaluación del peso.

¿Cómo terminamos la semana?

Con la tasa de retorno de los bonos de tesorería a 10 años en el 3,17% anual, una fuerte baja en la bolsa americana, los dólares alternativos en Argentina en recorrido lateral, Brasil devaluando el real a 5,17 por dólar. Todo esto nos deja un sabor amargo en la boca porque no vemos un escenario positivo.

¿Qué esperamos para esta semana?

El miércoles se conoce el índice de precios en Estados Unidos, una marca por encima del 8,5% anual pondrá más agresiva a la Reserva Federal con la suba de tasas, la próxima reunión de política económica se desarrollará entre el 14 y 15 de junio. El día jueves se conoce el índice de precios en nuestro país, los datos que nos llegan indican una tasa de inflación entre el 5,8% y 6,2%, por debajo del 6,7% del mes de marzo, pero todavía muy elevada. El ministro de economía augura menos inflación en junio, sin embargo, las medias de los analistas preanuncian una tasa de inflación con un piso muy alto para el resto del año.

El Banco Central pide la hora, faltan verdes

¿Qué dice la media de mercado?

La media de mercado augura una inflación del 56,1% para los próximos 12 meses, nosotros tenemos un pronóstico más elevado.

Coincidencias

La única coincidencia es que todos los analistas de mercado ven en el gobierno un accionar deliberado para que el dólar oficial aumente menos que la inflación y eso genera problemas severos en el sector externo, ya que muchas exportaciones se posponen, por ende, no ingresan dólares al país ni tampoco se recaudan derechos de exportación.

¿Cómo está la actividad en este aspecto?

El índice de producción industrial de marzo nos muestra que actividades como la molienda de oleaginosa, faena de carne vacuna y aviar caen respecto a un año atrás. Esto habla a las claras de un menor consumo de carnes y exportación de harina y aceite de soja.

Los ingresos de dólares de la exportación de oleaginosas crecen

Aumentan por precio, pero no por cantidades, las empresas están trabajando por debajo del 50% de la capacidad instalada en el promedio anual. Lo mismo sucede con las carnes, se exportan menos cantidades a mayor precio.

Run run político, inflación detonada, dólar expectante

Vamos a un ping pong

Dale.

Bonos que ajustan por inflación

El mercado desea estos bonos, pero de ninguna manera los que vencen post 2023. Por ejemplo, el TX23 que es un bono que vence en marzo del año 2023 cotiza por encima de la par y tiene una tasa de retorno negativa del 4,35% anual. Te cobran por cuidarte la plata ajustada por inflación. En cambio, si comprás el TX24 estás comprando un bono por debajo de la paridad y tiene una tasa de retorno positiva del 2,73% anual. Esto es así porque el mercado descuenta que la deuda en pesos ajustada por inflación será difícil de pagar, por ende, pide más premio para comprarlo. El stock de bonos ajustados por inflación superaría los U$S 100.000 millones para el año 2024.

¿Qué sucede con los bonos soberanos en dólares?

Todos valen entre U$S 27,25 y U$S 33,00. Subió la tasa en Estados Unidos y no tuvieron una gran baja, a estos precios ya tienen descontado todo lo malo que puede ocurrir en el mundo. Desde nuestro punto de vista son un buen refugio, en la medida que nos acerquemos al año electoral comenzarán a mostrar una suba considerable.

¿Qué hará el Banco Central el día jueves después de conocer la inflación de abril?

Desde nuestro punto de vista creemos que subirá la tasa 1 punto porcentual, no puede quedarse inmóvil con una inflación que no para de subir.

¿Cómo ves a las reservas?

En mayo el Banco Central hará una buena cosecha de dólares de la exportación, sin embargo, no captura los dólares que llegan para invertir en negocios como el cobre, petróleo o gas porque esos dólares ingresan por el contado con liqui, que terminan presionando al dólar blue.

El Estado quiere comprar YPF y no venden gasoil

¿Qué sucede con el dólar mayorista?

Lo vengo advirtiendo hace tiempo, no vale la pena seguir día a día la evolución de este dólar, en 8 días de mayo proyecta una suba del 3,2% en el mes, y creemos que terminaría el mes en torno del 4,0%. El Banco Central sigue de atrás a la inflación, esto nos está generando una inflación en dólares que nos hace menos competitivos.

¿Financiamiento?

Los bancos están cambiando sus políticas, hay menos financiamiento disponible, los límites en tarjeta no se han aumentado, se ofrecen créditos atados a la tasa Badlar más una tasa adicional, se terminan las ofertas de crédito a tasa fija. El crédito se está tornando escaso en el momento que más se lo necesita.

¿Soja?

Llovió en Estados Unidos y se despejan las dudas sobre las cantidades cosechadas, veníamos advirtiendo en los Informes Privados una lateralización en las posiciones futuras de Chicago, la baja era previsible. Sin embargo, no hay ventas importantes en el plano local. El hombre de campo prefiere pagar más impuesto a las ganancias a vender la soja.

¿Maíz?

Otro producto que veremos caer en las próximas jornadas, el jueves llega el informe de oferta y demanda de Estados Unidos, y también informes de maíz ya que estamos próximos a que se cierre la ventana de siembra. Desde nuestro punto de vista, tenemos por delante un mercado resbaladizo, cuidado.

¿Trigo?

Nadie sabe nada de este producto, desconocemos cuanto trigo hay realmente en Rusia y si podrá venderlo o no, por ahora con precios excepcionales, el que tenga trigo debe capturar estos precios que son únicos e irrepetibles a futuro. El que tenga que sembrar que venda a futuro el equivalente a la inversión realizada. A tomar precauciones, no te quedes agarrado del pincel, porque te pueden sacar la escalera.

¿Precio de la carne?

En Liniers aumentó la oferta y los precios cedieron, este mes se podrían llevar a Liniers más de 100.000 cabezas, algo que no se veía desde abril de 2021 antes del cierre de las exportaciones. Mayor oferta en un mercado desplatado no le hace bien a los precios. La baja en el precio del maíz le da aire a los que engordan a corral, que cada mes que pasa son menos, el negocio no cierra.

Conclusiones

El índice de inflación de abril será muy elevado y en los meses siguientes nos quedaremos con un piso de inflación muy alto, para nosotros el índice de precios subirá mucho más de lo que se informó en el Relevamiento de Expectativa de Mercado, pero lo dejamos para el Informe Privado.

Los bonos ajustados por inflación son un refugio obligado para los que no pueden comprar dólar bolsa, de lo contrario a los precios actuales hay que llenarse de dólares alternativos, el gobierno no está pasando por un buen momento y hacia fin de año las exportaciones de granos dejarán de aportar dólares, sobrevendrán dolores de cabeza en las autoridades económicas.

El precio del dólar es una ganga, a estos niveles de precio comprar y llevar lentamente, recordar que en mayo y junio los vencimientos impositivos son muy elevados, el precio no se espiraliza a la suba, pero seguirá firme.

* Analista y asesor económico de empresas.