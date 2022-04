El Estado quiere comprar YPF y no venden gas oil

La Cámpora está evaluando comprar el 49% de las acciones de YPF que están en el mercado, sin embargo, no pueden llevar gas oil a las estaciones de servicio de la compañía que manejan. Esta es la Argentina que tenemos y faltan 617 días para que asuma el próximo gobierno.

¿Gobierno paralizado?

El gobierno está en cualquiera. Mientras los directivos de YPF que están ligados a La Cámpora evalúan la estatización del 49% de la compañía, la gestión de la empresa no le puede asegurar gas oil a su cadena de estaciones de servicio. Este es un síntoma de la dicotomía entre lo que es la política y la realidad.

¿Cómo se soluciona?

Evidentemente quienes nos gobiernan están lejos de los problemas de la gente. La falta de gas oil nos traerá muchos contratiempos. La economía no crecerá, tendremos desabastecimiento y vamos a un escenario de mayor inflación.

¿Cuánto debería estar el gas oil?

En Argentina vale 0,85 centavos de dólar por litro al tipo de cambio oficial (hoy a ese precio no lo consigue nadie), en Brasil cuesta U$S 1,30 y en Londres U$S 1,70. En resumen el gas oil en boca de estación de servicio debería estar no menos de $200 el litro. Si seguimos congelando el precio, lo natural es que nos quedemos sin existencias, desabastecimiento y gas oil blue.

¿Nos quedamos sin gas oil cuando se levanta la cosecha?

El viernes se conoció la exportación de oleaginosas y cereales en el primer trimestre del año, la suma es de U$S 7.926 millones, en los primeros 3 meses del año 2019 se exportaron U$S 4.189,4 millones, en los primeros 3 meses del año 2015 U$S 3.200 millones. La cantidad de dólares que tiene este gobierno es inusual.

¿Necesitaría una cuenta más global?

Como no:

Años - Monto ingresado

2008/11 U$S 85.385,4 millones

2012/15 U$S 90.361,9 millones

2015/19 U$S 88.692,1 millones

2020/23 U$S 61.008,3 millones

Hay que tener en cuenta que en el gobierno de Alberto Fernández tomamos desde enero de 2020 a marzo de 2023, esto implica que en lo que resta de los próximos 21 meses podría superar holgadamente lo que ingreso en el segundo gobierno de Cristina Fernández. Tendrá un récord histórico.

¿Si no tuviéramos este ingreso de dólares?

Estaríamos mucho más complicados de lo que estamos. Si bien es cierto que una pandemia es complicada, salir de este problema con este ingreso de divisas ayuda mucho. El dólar MEP a $190 es consecuencia de este ingreso de dólares.

¿Cómo vienen los precios de las materias primas?

Se está terminando la fiesta, el dólar a nivel mundial se está revaluando. Los costos de hacer maíz se han incrementado y no hay financiamiento adecuado. El mercado va rumbo a una sojización de cultivos, típico de gobierno kirchnerista. Los precios de la soja están en retroceso porque en el mundo se hará más soja que maíz, producto de los menores costos en soja. En trigo los precios seguirán firmes, pero los costos están intratables, no veo que los empresarios del agro hagan cola para comprar insumos ligados al trigo, veremos que sucede cuando llegue la época de siembra. En informe privado proyecciones campaña 2022/23.

Deuda en pesos: ¿Otro reperfilamiento?

¿La helada que cayo complico a los cultivos?

Es un tema de los ingenieros agrónomos, pero nos sorprendió viajando a Rio Cuarto, la camioneta cantó 4 grados a las 20 horas y al otro día cayo una helada importante, eso impacta en soja de segunda y maíz tardío. Veremos que sucede.

¿Los precios son buenos?

Muy buenos pero el productor no vende. De la campaña 2020/21 quedan sin vender 4,1 millones de toneladas de soja y 3,6 millones de toneladas de maíz. De la campaña 2021/22 solo se ha vendido anticipadamente 3,6 millones de toneladas de soja sobre una expectativa de 40 millones de toneladas a cosechar. En maíz se vendió anticipadamente 13,2 millones de toneladas sobre una expectativa de 47,7 millones de toneladas a cosechar.

¿Por qué no vende el productor?

Hay un clima de confusión general, se habla de devaluación, dolarización, adelanto de las elecciones, cortes de calles por los piqueteros, faltante de gas oil, todo aporta a una gran confusión.

¿Qué espera el mercado?

Faltan 617 días para que termine el gobierno, nadie sabe que políticas se aplicaran en estos 617 días. Al ritmo que vamos estamos en un programa económico muy dependiente del flujo de dólares que ingrese al país. Si hay ingreso de dólares la rueda se mueve, si no ingresan dólares la economía se para.

¿Entonces?

La dinámica pasara por poder pronosticar el nivel de inflación que vamos a tener, acopiar todo tipo de producto que puedas, porque el Banco Central no tiene stock de dólares, y un 50% de todo lo que se produce en Argentina tiene en forma directa o indirecta un componente importado.

Los pronosticadores vienen corriendo desde atrás los acontecimientos. Sucede lo mismos que en el gobierno de Mauricio Macri, hoy la inflación proyectada esta entre el 70% y 75% anual, habrá que ver si el gobierno puede moderar estas proyecciones con políticas claras, en el mejor escenario lograría que la inflación se ubique en torno del 60% anual. Hoy 60% anual es piso.

¿Qué sucederá con el precio del dólar?

La liquidez manda en todos los mercados. El gobierno está absorbiendo liquidez, desde enero que subió la tasa de política monetaria en 6,5% nominales, pasó de 38,0% al 44,5% anual. Creemos que cuando se conozca la inflación del mes de abril esta tasa se ubicará en torno del 47,0% anual. En menos de 4 meses habrá subido la tasa 9% nominal, esto complica a toda la producción que estaba acostumbrada a financiarse a tasas muy bajas.

¿Me conviene el plazo fijo ajustado por inflación?

Correcto, es a 90 días y es mucho mejor herramienta que el plazo fijo tradicional. Cuando lo hagas por primera vez la recomendación es hacer 3 plazos fijos, uno a 90 días, otro a 120 días y otro a 150 días. En 3 meses tendrás renovaciones mensuales, que si los renuevas automáticamente a 90 días tendrás vencimientos todos los meses.

¿Cómo ves el precio del dólar?

Este mes el gobierno volvería a subir la apuesta en el dólar oficial, en marzo termino con una devaluación del 3,3% que proyectada a 12 meses nos da el 38,3%. Sigue siendo una devaluación muy baja dada la alta tasa de inflación.

¿Los dólares alternativos?

Eso lo dejamos para el informe privado.

¿Cómo ves a los bonos?

Bonos en pesos ajustados por inflación tienen tasas negativas, mejor plazo fijo a 90 días. Los bonzos en dólares siguen estando a precios de regalo, a pesar de los problemas cualquier noticia positiva los llevara a una recuperación.

¿Cómo ves la política?

Creo que el gobierno está muy partido, la oposición lo deja fracasar y los argentinos estamos complicados, es muy difícil esperar 617 días para ver qué rumbo tomar. Creo que los adelantamientos de las elecciones a gobernador en muchas provincias marcan los tiempos políticos, nadie quiere estar al lado de Alberto y Cristina en octubre del año 2023.

¿Cómo termina la película?

No es un tema para hablar en público, pero creo que tendremos novedades en los próximos meses, el Frente de Todos se está disgregando, es preocupante si terminamos en un escenario de vacío de poder.

Conclusiones