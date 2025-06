Inflación a las urnas: el Gobierno apuesta a la baja de precios para ganar las elecciones

A pocos meses para las elecciones legislativas nacionales, el Gobierno quiere mostrar resultados y apuntó todo los cañones a llegar a octubre con un objetivo: la baja de la inflación. La desaceleración festejada chocó contra otras variables económicas, que podrían poner interrogantes al proyecto económico del ministro Luis Caputo. Sucede que aún no hay señales de recuperación de poder adquisitivo y le suma tensiones al plan de la inflación con correlato electoral. El juego del sector de los regulados tuvo en centro en los meses previos a los comicios.

La inflación de mayo alcanzó el 1,5% de acuerdo con lo informado por el INDEC. Se trata del número más bajo desde mayo de 2020. La variación interanual fue de 43,5% y se acumula trece meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior. Esta variación interanual fue la menor desde marzo de 2021. En los primeros cinco meses del año, la inflación acumuló 13,3%, la menor para el mismo período desde 2020.

“El promedio fue empujado a la baja por los precios estacionales, como las frutas y verduras, y el IPC tuvo la variación mensual más baja desde mayo del 2020. Después de un fuerte aumento de los precios de los servicios regulados (electricidad, agua, gas, alquiler de la vivienda, transporte público y educación) el Gobierno empieza a anclarse sobre estos precios, pero también está pisando el salario. Hace cuatro meses que los regulados suben por debajo de la inflación, marcando un cambio en la política de precios del gobierno: ¿recuperación de los precios relativos o año electoral?”, se preguntaron desde el Instituto Argentina Grande (IAG).

Pero a pesar de eso, el equipo económico realizó gran parte del ajuste en precios relativos relacionados a los regulados, sobre todo lo que implica a la quita de subsidios de la energía y precios de las tarifas de los servicios (luz, gas y agua), por lo cual ya se paga cerca del 80% de la “tarifa real”. En noviembre de 2023 la brecha entre regulados y nivel general era del 40% y hoy es menos de 18%.

“Lo que vemos es que el Gobierno ya avanzó en buena medida con el proceso de recomposición, especialmente en los componentes de distribución, y ahora se encuentra aplicando ajustes mensuales indexados en el marco de una estrategia más ordenada. Durante el primer trimestre del año hubo un ‘catch-up’ relevante, hoy se paga el 80% de la tarifa ‘real’ aproximadamente. En el caso de la electricidad, por ejemplo, desde febrero se aplica un mecanismo automático de actualización mensual sobre el componente de distribución (CPD), atado al IPC y al IPIM. En gas se adoptó una lógica similar, con ajustes mensuales derivados de la Revisión Tarifaria Transitoria”, expresó a PERFIL el economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec), Leo Anzalone.

Pero, a pesar de que los regulados fueron los que más aumentaron desde que asumió la actual gestión, con un acumulado de más del 300%, en los últimos cuatro meses la variación del rubro de regulados fue la siguiente: febrero 2,3%, marzo 2,4%, abril 1,8% y mayo 1,3%. En tanto, el índice general se movió así: febrero 2,4%, marzo 3,7%, abril 2,8% y mayo 1,5%. Ahora bien, si la comparación de precios relativos se extiende y la base de comparación se coloca en marzo del 2019, los regulados continúan muy por debajo del resto de los rubros dentro del IPC, que se encuentran con variaciones bastantes similares.

“Lo que sucede ahora es que, en un contexto de desinflación general, esos aumentos mensuales resultan más bajos en términos relativos. Por eso se observa que los precios regulados crecen por debajo del nivel general. Pero esto no responde tanto a un ‘congelamiento’, sino a que el grueso del ajuste ya se hizo y ahora se continúa con un esquema indexado más gradual y previsible”, agregó Anzalone.

Hacia adelante, en el invierno se espera que vuelvan a subir los subsidios de la energía con tal de contener los precios de las tarifas a los consumidores. “Hasta abril venían bajísimos (los subsidios), mucho más bajos que el año anterior. Pero en invierno los costos suben muchísimo, tanto el gas como las importaciones de GNL y líquidos para generar energía eléctrica. Y las tarifas en lo eléctrico no subieron, lo que se llama el precio estacional, que está en 60 dólares. Y el costo va a ser más alto, con lo cual ahí van a volver los subsidios. Casi tres cuartos de los subsidios son en la energía eléctrica. Puede tener que ver con temas electorales, probablemente sí”, sostuvo a este medio Daniel Dreizzen, economista de la consultora Aleph Energy, especializada en energía.

Para Hernán Herrera, investigador del IAG, lo que está tirando para abajo los precios es la baja del consumo y la caída de la actividad en algunos sectores claves, que hacen que se “achique la porción de la torta”. “La industria cayó 9,8% en el primer cuatrimestre de este año sobre el mismo periodo de 2023, la construcción 26%, El gasto público (primario) cayó en total 27% entre primer cuatrimestre 2025 y el mismo periodo de 2023. Eso son muchos recursos menos. Toda esta economía más chica se vincula al torniquete monetario, funciona. Pero nadie vive mejor ni produce más, salvo un par de sectores”, explicó Herrera a PERFIL.

A su vez, y en línea con la baja de la inflación minorista, ayer se dio a conocer el índice de precios mayorista y registró una caída de 0,3% en mayo; mientras que la variación interanual fue de 22,4%, la menor desde diciembre de 2017. Además, acumula un 7,4% en el año. La deflación se explica, en buena parte, por la contracción de los bienes importados fruto de la estabilidad del tipo de cambio oficial.

“Con mayor incidencia de bienes en la estructura del índice mayorista, la convergencia de la inflación mayorista a la baja es más acelerada que la minorista, afectada por servicios cuyos precios siguen moviéndose al 2,7% mensual. En este punto vale decir que cuando los servicios aumentan sistemáticamente por arriba de los bienes, en algún momento los niveles de precios tienen que equipararse, y eso suele ocurrir con aumentos más altos en bienes que con deflación de servicios, lo que esta dinámica augura un piso inercial”, señaló LCG en su último informe.

Deflación mayorista: los precios retrocedieron 0,3% en mayo, según el INDEC

En cuanto a ese último punto, el director de Macroview, Pablo Goldin, explicó que en el IPC del 1,5%, hay un 35% del indice que registró un 0% o convergió cerca, pero también hay un 45% que se movió al 2,5%. El resto tuvo variaciones alrededor del promedio. “Hay un pedazo de la economía que está convergiendo con la inflación a la baja. Hay otra parte, que es más grande, sigue moviéndose en torno al 2,5% o más. Es decir, hay precios que todavía se están acomodando, que están subiendo más que el promedio y eso es lo que le va a costar al Gobierno acomodar. Una parte converge a 0 y otro pedazo es reacio a bajar”, dijo en declaraciones a Radio Rivadavia.

“De mantenerse la conducta fiscal, entendemos que tarde o temprano tendremos un régimen de inflación baja. Pero no hay que despreciar estos componentes inerciales en un país con memoria inflacionaria tan arraigada, en donde a la menor posibilidad, en la medida que la demanda lo permita, se recomponen márgenes”, agregó LCG.

Inflación baja vs poder adquisitivo bajo

Otra incógnita, más allá de sí lograr converger el IPC del Indec a 0% o llegar a octubre con un 1 adelante impactará en las urnas y así el oficialismo lograr una buena elección; es si esta baja del índice general de precios impactará en el bolsillo de la gente.

En cuanto a este último punto, de acuerdo a algunos datos y al análisis de varios analistas, se podría concluir que aún no hay un traslado del todo en la mejora del poder adquisitivo de las familias argentinas, con la excepción de algunos productos. Mientras que algunos rubros, como el de bienes durables, mostraron ciertas mejoras, el consumo masivo no.

Los datos mostraron lo deteriorado que aún se encuentra el mercado interno. Tras 15 meses consecutivos de caídas interanuales, en abril el consumo masivo en grandes cadenas de supermercados y autoservicios mostró un alza de 0,1% respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo a Scentia. También dijo que en el primer cuatrimestre cerró con una baja del 6,5% en relación a los primeros cuatro meses de 2024, que comprendió uno de los peores momentos del consumo y la recesión tras la devaluación de diciembre de 2023; es decir, es un descenso respecto de otra caída, de una base de comparación baja.

Respecto al impacto de la desaceleración del IPC en el bolsillo de los ciudadanos, el economist Roberto Cachanosky sostuvo, en diálogo con Canal E, que los datos oficiales no reflejan la realidad: “La canasta de bienes que hay en ese índice ya creo que no tiene que ver con lo que actualmente se gasta”. A su vez, expresó: “El aumento de los costos de los servicios lo que está haciendo es que le deje menos margen a la gente. Por eso el consumo está muy chato, está paralizado. Si le pusieran una ponderación alta a los servicios, el índice no sería del 1,5”.

“Las cifras publicadas por el Indec exhiben una tendencia similar. Esta parálisis del consumo está directamente relacionada con el estancamiento salarial: tanto el índice general como el del sector privado formal permanecen en los mismos niveles que en septiembre de 2024, equivalentes a los registrados en noviembre de 2023”, destacó un informe de la organización Grupo Atenas.

“Educación, salud y comunicaciones siguen teniendo aumentos. Diferentes compañías van derivando aumentos y eso va presionando el bolsillo de los argentinos. Esto explica por qué, aunque el índice general baje, la percepción ciudadana puede ser diferente. La inflación promedio puede bajar, pero la percepción o la realidad de la gente no indica que por ahí esté sintiendo lo que el IPC indica”, señaló Damián Di Pace, titular de la consultora Focus Market, en diálogo con Canal E.

El salario emprendió un sendero de caída real en los últimos tres meses, según un informe de la Secretaría de Trabajo. En abril el salario medio real del empleo asalariado registrado en el sector privado presentó un retroceso del 1,6% respecto de marzo. De acuerdo a la cartera laboral, a pesar de la desaceleración de la inflación, los salarios perdieron impulso en los últimos meses y perdieron poder de compra.

Inflación de junio: las consultoras proyectan una cifra superior a mayo por la suba de una categoría sensible

Aumentan los gastos fijos y baja el Ingreso de los hogares

“Lo que está pasando es que el promedio de la inflación no está por encima del promedio de la clase media”, continuó Di Pace, que manifestó que esto se vuelve evidente en rubros fijos del presupuesto familiar. “Si el colegio de los chicos te subió 6,5% y tu paritaria es 2,7%, tenés que sumar el 4,1% de comunicaciones más el 6,7% del colegio, y tu ingreso no subió en esa misma dimensión”, detalló el consultor de Focus Market.

En esa línea, según el último informe de Empiria, el primer trimestre el ingreso disponible de los hogares cayó 1,3% con respecto al último trimestre de 2024 y alcanzó el menor nivel de ingreso disponible desde agosto del 2024.

Esto se debió a que en marzo el ingreso disponible de los hogares promedio del AMBA cayó 2,2% en términos reales con respecto al mes anterior, debido al salto inflación en el tercer mes del año que trepó al 3,7%, según la consultora del exministro de Hacienda, Hernán Lacunza. Aunque los gastos fijos registraron la primera caída real desde enero de 2024, lo que amortiguó la merma del ingreso disponible, como el caso de los servicios: la energía (electricidad y gas) con una retracción de 2,3% y el agua 2,6%.



GM-AM