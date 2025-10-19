IPC: cuánto aumentaron los rubros que en enero tendrán más peso en la canasta

En el último informe sobre la variación del índice de precios al consumidor del Indec, el organismo hizo una aclaración importante: a partir de enero de 2026 las mediciones se harán en base a la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (Engho) 2017-2018, con lo que el peso relativo de los diferentes rubros cambiará y se actualizará en base a la nueva composición de gastos de las familias. El cambio implica que algunas categorías como vivienda y servicios básicos tendrán una ponderación mayor, y responde a un pedido del FMI (que en su informe técnico sobre la revisión de metas remarcó la necesidad de hacerlo). Pero también es un reclamo de diferentes sectores que señalaban que las estadísticas oficiales –al tomar como base la Engho 2004-2005– no eran representativas y por ende restaban precisión a otras mediciones, como la de pobreza.

La primera estadística basada en la Encuesta de 2017 se publicará algunos meses después de las elecciones de medio término. “La fecha establecida responde a la recomendación efectuada por el equipo técnico de la Dirección Nacional de Estadísticas de Precios sobre algunos de los beneficios que aportará la implementación del nuevo IPC el primer mes del año calendario”, detallaron en el informe.

Según la consultora Equilibra en base a datos oficiales, los seis rubros que aumentarán su importancia relativa en el gasto que se considera que tiene una familia –y por lo tanto en la inflación– son Vivienda, electricidad, gas y otros combustibles (que pasarán del 9,4% al 14,5%); Transporte (de 11% a 14,3%); Comunicaciones (de 2,8% a 5,1%); Recreación y Cultura (de 7,3% a 8,6%); Educación (de 2,3% a 3,1%) y Bienes y servicios varios (de 3,5% a 4,4%). Los alimentos son los que más peso relativo perderán en total: pasarán del 26,9% al 22,7% (-4,2 puntos porcentuales). Esto significa que los alimentos tendrán menos impacto que el actual en la determinación de la variación de precios.

La corrección, sin embargo, dejará afuera las actualizaciones de bienes y servicios que se incrementaron muy por encima de la inflación interanual en septiembre y lo hicieron durante todo 2024.

Vivienda. En el caso de Vivienda, por ejemplo, los precios se incrementaron un 49,3% entre septiembre de 2024 y el mismo mes de 2025. A su vez, el índice general lo hizo en un 31,8%. En el noveno mes del año, mientras la inflación general fue del 2,1% en este ítem los precios crecieron un 3,1%.

Para diciembre de 2024 el rubro se había incrementado en un 248,2% respecto al mismo mes de 2023. La inflación general en ese mismo periodo había sido de 117,8%.

Transporte. La inflación en este rubro fue del 3% en septiembre (casi un punto por encima del nivel general). En términos interanuales tuvo un incremento menor al promedio: 27,4% en 2025.

Pero en 2024 ocurrió algo similar que con la categoría de Vivienda: los precios escalaron un 137,8%, 20 puntos porcentuales por encima que la media.

Comunicación. La inflación interanual en este rubro fue del 35,5% en septiembre, casi cuatro puntos por encima del valor general. En el acumulado del año (24,5%) y el mensual (2,2%) presentó valores levemente por encima del resto.

En 2024 los precios de los servicios de comunicación crecieron 186,4%, casi 70 puntos porcentuales más que el promedio.

Educación, recreación y otros bienes. Los ítems que tendrán un peso relativo mayor en las mediciones de enero de 2026, aunque en menor medida, también presentaron incrementos superiores al promedio general. Contra una media del 31,8%, recreación y cultura presentó un crecimiento interanual del 33,1% en 2025; educación del 62,2% y otros bienes y servicios del 32,4%.

El impacto del retraso en la actualización. Un estudio realizado por la Universidad de La Pampa y la consultora Equilibra señala que la utilización de la Engho 2004-2005 para la medición de la inflación “trajo diferencias marginales mes a mes entre lo que habría medido un IPC actualizado vs el IPC vigente, pero que en un proceso de fuerte cambio de precios relativos llegó a representar alrededor de 5 puntos porcentuales adicionales a la medición de la inflación interanual de 2024”. La consecuencia más notable de no haber aplicado este cambio en la metodología antes, explicaron, radica en el porcentaje de la pobreza: “Las nuevas pautas de consumo en las que aparecen reflejados el impacto del cambio de precios relativos de ciertos servicios vinculados al hogar (electricidad, gas, etc.) y transporte, se suman a la demanda de nuevos consumos como plataformas de streaming, celulares y otros”.

El 25 de septiembre, el mismo día en el que se conoció el nuevo indicador de pobreza, que el Indec estima en 31,6%, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA emitió un comunicado en el señaló que, durante 2024, en un escenario de fuerte recomposición de tarifas y de precios regulados, la desactualización de la medición “limita la capacidad de reflejar con precisión la situación efectiva de los hogares”.