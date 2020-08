Joseph Stiglitz: "Martín Guzmán todavía tiene un problema grande con la deuda del FMI"

El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, consideró que tras el acuerdo entre la Argentina y los acreedores por la deuda, el ministro de Economía Martín Guzmán tendrá ahora el desafío de encarar "un problema grande con el Fondo Monetario Internacional (FMI)", implementar "muchas reformas" en la economía del país, y recuperar el superávit fiscal tras las consecuencias de la pandemia.

En una entrevista concedida a la revista Forbes Argentina, Stiglitz elogió además el rol de Guzmán en la negociación por la reestructuración de la deuda, y lo definió como "un experto mundial en la materia"

"Puso en juego todo ese conocimiento, aunque no fue solo conocimiento, sino también experiencia y también una calma estilo zen para tratar con las actitudes de los acreedores que, digamos, algunos tuvieron una muy mala conducta", valoró.

En ese marco, el profesor de la Universidad de Columbia y mentor de Guzmán, cuestionó que los acreedores "fueron obtusos, fueron obstinados y también insensibles", y afirmó que si los bonistas "hubieran sido más razonables, (el acuerdo) se habría firmado hace mucho tiempo".

Arreglamos la deuda, no el endeudamiento

"En cierta forma fue una negociación peculiar porque la Argentina expuso claramente los parámetros económicos. Presentó el análisis completo. Hasta donde sé, los acreedores no retrucaron en ningún momento. Lo único que podían decir era que querían más. Y yo me cansé de decir: ‘No pueden sacar agua de las piedras’. Me cuesta entender por qué se mostraron tan obtusos, tan testarudos, tan insensibles”, evaluó.

En este contexto, remarcó que "la misión del ministro Guzmán era llegar a un acuerdo sostenible para la Argentina. Esa misión tomó tiempo, pero logró cumplirse", al tiempo que juzgó que una de las razones por las que el funcionario "tuvo éxito fue que puso sobre la mesa su compromiso innegable y también su amor por el país, que fue lo que lo hizo volver, de hecho tiene algo que yo también tenía cuando estaba en la Casa Blanca que a otras personas les costaba entender, que es cero ambición personal".

Para Stiglitz, "Guzmán tiene el mismo compromiso con la Argentina; hay una dirección clara, tiene la seguridad de ser un académico con la única ambición de querer ayudar a su país"

Desafíos que debe enfrentar Martín Guzmán.

Luego del acuerdo con los acreedores, Stiglitz afirmó que Guzmán "todavía tiene un problema grande con la enorme deuda del FMI", entre los próximos desafíos, como así también encarar "muchas reformas en la economía argentina", y volver al superávit fiscal luego del impacto que causó la pandemia en las cuentas públicas.

Consultado acerca de cómo vislumbra que será la discusión con el FMI, el economista estadounidense comentó que "una de las cosas que demostró la última negociación es que la institución cambió, es una institución nueva"

"No sé si los veinte años que me pasé criticándolos motivaron ese cambio, pero estoy muy contento de que haya habido un cambio, al menos por ahora, y que sea en la dirección correcta. Me alegra mucho que la nueva directora del FMI (Kristalina Georgieva) se defina como la primera directora proveniente de un mercado emergente" señaló.

Stiglitz también alabó el respaldo que brindó el organismo internacional al país durante las gestiones con los acreedores: "Me gusta mucho el rol constructivo que asumieron para que las negociaciones se destrabaran, que apoyaran el análisis argentino de la sostenibilidad de la deuda, que reconocieran que la austeridad nunca es una solución posible".

En cuanto a recuperar el superávit fiscal, el economista advirtió que es un tema más complicado de lo normal: “Pasar de estar en menos diez a estar en cero ya es muy difícil. Incluso pasar de menos diez a menos cinco es difícil. De ahí a llegar a un número positivo es un verdadero desafío. Eso ya es complicado, y encima hay que sumarle la pandemia, que es un problema mundial".

"Si fuera solo un problema de Argentina, sería diferente" pero "como es algo mundial, afecta las exportaciones y las inversiones extranjeras; el mundo está parado", alegó

"Así que no se puede predecir con mucha certeza qué pasará en un futuro en el medio de una pandemia que no sabemos cuánto va a durar. Lo único que podemos decir es que se puede hacer todo lo posible por mejorar las cosas, por prepararnos para lo que será el mundo pospandemia, para que cuando lleguemos a ese mundo la

Argentina esté sobre bases sólidas", razonó.