Jubilados endeudados con ARBA: Cuál es el plan de la provincia para salir de deudas

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) lanzó un plan para desendeudar a jubilados con deudas en el Impuesto Inmobiliario, en un contexto económico complejo donde miles de contribuyentes podrían acceder a exenciones sin saberlo.

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La iniciativa apunta a jubiladas, jubilados y pensionados bonaerenses con ingresos limitados, mediante un esquema que combina operativos territoriales, simplificación de trámites y cruces de datos para facilitar el acceso a beneficios fiscales y aliviar la carga tributaria.

Según informó ARBA, el organismo detectó inicialmente a unas 17.000 personas con beneficios previsionales que acumulan deudas por un total de $798 millones en el Impuesto Inmobiliario. Sin embargo, muchos de ellos podrían estar en condiciones de obtener exenciones contempladas por la normativa vigente.

Cristian Girard, Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires

El plan alcanza a contribuyentes con ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos, que sean titulares de una única propiedad con valuación fiscal inferior a $6 millones y que no estén inscriptos en el régimen de Ingresos Brutos.

La medida se implementa en conjunto con el Instituto de Previsión Social (IPS) y municipios de toda la provincia, a través de un trabajo articulado que permite identificar casos y acompañar a los beneficiarios en el proceso de regularización.

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Operativos, trámites simplificados y alcance del beneficio

Para facilitar el acceso al beneficio, ARBA desplegará operativos casa por casa junto a los municipios, además de jornadas especiales de atención donde se podrán gestionar las exenciones de manera ágil.

El esquema contempla tanto deudas acumuladas de hasta cinco años como obligaciones futuras, lo que representa un alivio significativo para quienes se encuentran en mora sin haberlo planificado o por desconocimiento de los beneficios disponibles.

En paralelo, el organismo solicitará a la ANSES una base de datos de jubilados y pensionados con domicilio en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de analizar su situación fiscal y detectar nuevos casos que puedan acceder a la exención.

De esta manera, el plan busca no solo resolver deudas existentes, sino también prevenir que sectores vulnerables continúen acumulando obligaciones tributarias sin necesidad.

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El objetivo oficial: aliviar la carga y mejorar la equidad

El director de ARBA, Cristian Girard, destacó que “estamos trabajando para simplificar trámites y garantizar que quienes tienen derecho a una exención puedan acceder sin obstáculos. En un contexto económico complejo, donde las políticas de Milei impactan con fuerza sobre los ingresos, es fundamental acompañar a un sector que históricamente ha demostrado un alto compromiso con el cumplimiento tributario”.

En la misma línea, el funcionario señaló que “las jubiladas y jubilados pertenecen a una generación que culturalmente tiene incorporado el cumplimiento fiscal como un valor, por lo que adeudar impuestos representa para ellos una carga moral y económica significativa”.

Por último, en el comunicado de ARBA subrayaron que la iniciativa forma parte de una política más amplia orientada a fortalecer la equidad tributaria, promoviendo el acceso a beneficios previstos por ley y evitando que contribuyentes en situación vulnerable acumulen deudas por falta de información o dificultades en la gestión de los trámites.

GZ / EM