Judiciales realizarán un paro en rechazo al pago de Ganancias

El líder la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), Julio Piumato, anunció un paro nacional para el martes 25 de octubre en rechazo a una reforma propuesta por el oficialismo para que todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el Impuesto a las Ganancias.

“Hacemos un paro nacional el martes 25 de octubre los judiciales porque el salario no es ganancia”, afirmó el sindicalista.

“En la historia, los trabajadores nunca pagaron impuesto a la cuarta categoría. Cuando se hizo la 'reforma Machinea' en 2000, era para que pagaran Ganancias los que cobraban más de 5.000 dólares, es decir ejecutivos de empresas internacionales”, sostuvo Piumato en una entrevista realizada en A24.

Subieron el mínimo de ganancias pero los sindicatos piden eliminar el impuesto

Según el gremialista, luego de la reforma de 2016, en la actualidad hay 300 jueces que pagan Ganancias y otros 400 no lo hacen. Además, hay 200 cargos sin cubrir, “por responsabilidad del Poder Ejecutivo y el Senado. Si se cubrieran esos cargos, más de la mitad de los jueces pagarían sin afectar derechos constituidos”.

El diputado Marcelo Casaretto, propulsor del proyecto, sostuvo que “quienes tienen la capacidad de tributar el impuesto, aquellos que cobran un millón, dos millones de pesos y no pagan impuesto a las ganancias, deben hacerlo. Que no me vengan con la independencia del Poder Judicial. Es un privilegio inaceptable a esta altura del partido. Debemos eliminarlo; es un tema de estricta justicia y esperamos que la oposición nos acompañe”, dijo este jueves

“Yo soy peronista y los derechos no son privilegios. Desgraciadamente, los privilegiados son la usura financiera”, le respondió Piumato, y no ahorró críticas a Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados: “Su banco, disfrazado de cooperativismo, no paga Ganancias. ¿Cuánta plata ganó el Banco Credicoop en estos años y no paga?”.

Por qué quieren que los judiciales paguen Ganancias

"Los trabajadores que ganan más de $ 330.000 pagan Ganancias, y los jueces de la Corte Suprema y menores niveles, que ganan $ 1.000.000 o $ 2.000.000 mensuales, no pagan", argumentó Casaretto.

El diputado oficialista dijo que en 2022 el Estado no recaudará "129 mil millones de pesos porque los jueces no pagan Ganancias; el año próximo esta suma será de 237 mil millones". En relación a 2021 leyó un informe que estimó esa suma en 55 mil millones de pesos.

LM / MCP