Frenar los ataques a la Justicia es posible

Hace tres años que los argentinos somos testigos de ataques permanentes del gobierno nacional contra la justicia, en intentos casi desesperados por cooptar el poder judicial y moldearlo a sus necesidades para resguardar a la Vicepresidente de la Nación. El último fue hace algunas semanas cuando el Senado dio media sanción a la reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con los votos justos.

La aprobación de este proyecto de ley tiene el mismo futuro que todas las reformas judiciales que impulsa el Gobierno nacional: quedar frenada en la Cámara de Diputados hasta perder estado parlamentario. Esto sucedió con la del Poder Judicial Federal y parecen correr la misma suerte las reformas del Ministerio Público Fiscal y del Consejo de la Magistratura Nacional.

La reforma judicial que nunca sucederá

Volviendo al intento de aumentar los miembros de la Corte Suprema, la pregunta que no ha tenido respuesta aún es qué cambió en el kirchnerismo o en la Vicepresidente para haber defendido una Corte de 5 hace pocos años atrás para luego entender que necesitamos 25 miembros y finalmente “negociar” en 15, como si se tratara de números en una ruleta. ¿Cómo se explica una reforma de ley en blanco? ¿Alguien sabe cómo sesionarán estos nuevos miembros de la Corte? La ley no lo dice. No parece ser lo importante. La única explicación posible a semejante proyecto de ley es que lo que se intenta es proteger a la Vicepresidente y presionar a una Corte que no se ha mostrado amiga del poder en los últimos tiempos.

Estos intentos por controlar a la justicia también pueden verse reflejados en las elecciones del Consejo de la Magistratura, donde el oficialismo decidió ir en dos listas separadas en la elección de los abogados. Nos recuerda a la forma en que el kirchnerismo partió su bloque en el Senado para burlar a las minorías y asegurarse así otra banca en el Consejo.

¿De que hablamos cuando hablamos de la Reforma Judicial?

Los argentinos necesitamos mantener la esperanza de que una justicia realmente independiente en nuestro país es posible. Para ello, debemos involucrarnos y participar en todas las instancias ciudadanas que tenemos, como son las elecciones del próximo 18 de octubre donde los abogados elegiremos a nuestros cuatro representantes en el Consejo de la Magistratura Nacional. Desde allí podemos poner un freno a los atropellos del gobierno contra la justicia.

Por Jimena de la Torre (Consejera de la Magistratura Nacional y candidata a reelegir por la Lista 3 en las elecciones del próximo 18 de octubre)