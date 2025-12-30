Juicio por YPF: la jueza Preska considerará las demandas por desacato contra Argentina

La jueza Loretta Preska aprobó un cronograma de presentaciones por desacato y sanciones para la República Argentina, en relación con un pedido de los demandantes del juicio por YPF, quienes presionan para que se ejecute la sentencia de US$ 16.100 millones más intereses.

La magistrada del del Segundo Distrito Sur de Manhattan reservó el 23 y 24 de marzo para una audiencia probatoria.

“Esto implica que está considerando seriamente las acusaciones contra el país y el desacato junto a las sanciones podrían ocurrir ese mismo día o días posteriores”, afirmó el especialista Sebastián Maril, de Latam Advisors.

El 24 de diciembre pasado, Burford Capital informó a la jueza neoyorkina que pedirán sanciones y orden de desacato contra la República Argentina si insiste en la postura de no entregar mensajes y correos personales de funcionarios y ex funcionarios.

El bufete inglés solicita los mensajes en el marco de un procedimiento llamado "discovery" del alter ego, donde los demandantes buscan dejar en claro que el Estado Argentino y la petrolera se movían como una misma entidad.

Según Latam Advisors, los acreedores solicitaron autorización para un cronograma de presentaciones informativas del 15 de enero al 5 de marzo de 2026.

Por su parte, abogado Sebastián Soler señaló que “el gobierno argumenta que, por tratarse de comunicaciones mediante cuentas y dispositivos personales, sólo puede proporcionarlos si los individuos lo consienten”, afirmó el abogado Sebastián Soler.

“Sabemos que algunos lo han consentido, pero otros no (entre los que se niegan estarían el ministro de Economía Luis Caputo y el Canciller Pablo Quirno). Los demandantes proponen un calendario de cruce de escritos sobre esta moción que terminaría en marzo”, añadió Soler.

