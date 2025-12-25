Juicio por YPF: los demandantes piden declarar a la Argentina en desacato

Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF informaron a la jueza federal Loretta Preska que pedirán sanciones y orden de desacato contra la República Argentina si insiste en la postura de no entregar mensajes y correos personales de funcionarios y ex funcionarios.

El bufete inglés Burford Capital solicitó los mensajes en el marco de un procedimiento llamado "discovery" del alter ego, donde los demandantes buscan dejar en claro que el Estado Argentino y la petrolera se movían como una misma entidad.

Según Latam Advisors, los acreedores solicitaron autorización para un cronograma de presentaciones informativas del 15 de enero al 5 de marzo de 2026.

“El gobierno argumenta que, por tratarse de comunicaciones mediante cuentas y dispositivos personales, sólo puede proporcionarlos si los individuos lo consienten”, afirmó el abogado Sebastián Soler.

“Sabemos que algunos lo han consentido, pero otros no (entre los que se niegan estarían el ministro de Economía Luis Caputo y el Canciller Pablo Quirno). Los demandantes proponen un calendario de cruce de escritos sobre esta moción que terminaría en marzo”, añadió Soler.

Una favorable para Argentina

Este miércoles 23 de diciembre, la jueza Preska suspendió una orden anterior para investigar los activos de la petrolera YPF potenciales de ser embargados al Estado nacional.

La sorpresiva medida la tomó en el marco del juicio por la violación del estatuto de la empresa al momento de la expropiación.

“Regalo navideño para YPF: Preska accede al pedido de la petrolera de suspender el discovery del Alter Ego (busca de activos para ser embargados)”, indicó el especialista Sebastián Maril, de Latam Advisors.

Dijo que la decisión se adoptó mientras apela la decisión de la misma jueza, que permitió dicho discovery e impidió a YPF una defensa, ya que considera que el Estado lo está haciendo en su lugar.

"Esta orden no aplica al discovery contra otros activos soberanos, que continúa vigente", explicó Maril.