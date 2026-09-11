Junto a industriales, Jorge Brito desligó a los bancos de la mora familiar y pidió cerrar la grieta con el campo

En medio de argumentos cruzados entre el Gobierno y los bancos sobre la morosidad en las familias, el dueño de Banco Macro, Jorge Brito, buscó deslindar al sistema financiero del problema y en cambio lo atribuyó a causas macroeconómicas. Aunque también envió un guiño al programa oficial: “Estuvimos en rojo y ahora volvemos a la luz amarilla del semáforo”.

“Cuando los bancos miramos qué ocurre con los nuevos créditos, los nuevos créditos vienen con mucho menos morosidad”, precisó el empresario, durante el evento “Fabricando Futuro - Industriales de Corazón”, organizado por La Fábrica Podcast y el Movimiento Industrial. Pero, según analizó, en el segundo y tercer trimestre hubo problemas de poder adquisitivo que llevaron a altos ratios de irregularidad.

El deterioro tuvo así, según su mirada, entre sus causas el ajuste de las tarifas y el incremento de la tasa de interés, que llegó a tres dígitos durante el último trimestre de 2024 y redujo el ingreso disponible de numerosos hogares. “Teníamos un 20% o 25% menos de plata para gastar”, planteó entrevistado por Oliver Maltz, presidente del MI y Tomás Karagozián, CEO de TN Platex.

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Según datos de la consultora 1816, la cantidad de familias con morosidad en julio aumentó al 12,9%. Para Brito se trata de un problema de stock y quienes están tomando nuevos créditos “no registran los mismos niveles de morosidad”. Además, apuntó contra las billeteras virtuales al asegurar que el 14% del total prestado a individuos registra algún nivel de incumplimiento y que en las entidades no bancarias, la mora llegó al 33% en junio, frente al 7,6% registrado por los bancos durante el mismo período.

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Las declaraciones del banquero se dieron en el marco de la jornada central de "Fabricando Futuro", un encuentro que convocó a más de 1500 empresarios, emprendedores, especialistas y comunicadores para debatir el camino hacia una mayor competitividad de la industria nacional. Según consta en el documento Comunicado de prensa Fabricando Futuro 10.9.2026.docx, Brito aprovechó el espacio para instar a la dirigencia a superar la histórica dicotomía entre el campo y la industria. “Como empresarios y como país tenemos la oportunidad de generar empleo agregando valor", remarcó el titular del banco. En esa línea, insistió en que "los mejores países son los que exportan materia prima con valor agregado” y alentó a los industriales a no bajar los brazos en medio de un contexto difícil para la actividad productiva.

El reclamo productivo

El evento funcionó como un termómetro de las necesidades del sector, donde se remarcó la urgencia de modernizar procesos e incorporar eficiencia operativa ante mercados globales cada vez más exigentes. Maltz destacó que el principal propósito del espacio es potenciar la generación de empleo en todo el país y definió a la actividad industrial como una "comunidad" que debe apoyarse "en las buenas y en las malas". Por su parte, Andrés Ekserciyan puso en valor el federalismo del movimiento, al recordar que tienen presencia en 21 provincias, participan en más de 30 sectores productivos y sostienen 41.500 puestos de trabajo directos.

La reinvención del modelo de negocios ante la crisis dominó el panel bautizado como la “mesaza industrial”. Allí, Sebastián Zuccardi advirtió que la rentabilidad debe entenderse "como una condición, pero no un fin" y recalcó la obligación de reinventarse permanentemente. En sintonía, María Cherñajovsky, directora creativa de María Cher, reconoció lo "desafiante" del momento económico y subrayó la importancia de apelar a la creatividad y a la identidad única de las marcas para retener competitividad en los precios. Domingo “Vito” Contessi, del Astillero Contessi, sumó una reivindicación al trabajo del sector: "Tenemos que estar orgullosos de nuestros mamelucos", sentenció.

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Reinvención y optimismo

La agenda empresaria también abrió lugar para una entrevista mano a mano de Milagros Hadad con Ricky Sarkany, quien dejó una mirada optimista sobre el ecosistema de negocios argentino. Recordando una máxima de su padre, aseguró que en las crisis "hay que ver lo que todos ven y pensar lo que nadie pensó". "Los optimistas y los pesimistas nos vamos a morir igual, pero los optimistas vamos a vivir mejor", reflexionó.

La jornada cerró con la entrega del Premio al Emprendedor Industrial 2026, un concurso del que participaron más de 150 proyectos radicados en 18 provincias. El galardón, que inyectó 10 millones de pesos, capacitaciones en el IAE y asesoría logística al proyecto ganador, fue otorgado a Carmelo Dezeo, creador de Boogies Bakery (firma fabricante de panes de papa), tras imponerse en el voto del público y de un jurado especializado