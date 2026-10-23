La Justicia ratificó el procesamiento del dueño de Manaos: investigan un préstamo de $650 millones y facturas irregulares

La Justicia confirmó el procesamiento de Orlando Canido, dueño de Manaos, por presunta evasión impositiva. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín ratificó este jueves la decisión del Juzgado Federal N° 3 de Morón, que en julio había ordenado embargos por $250 millones sobre los bienes del empresario y otros $250 millones sobre Refres Now S.A., fabricante de la gaseosa.

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El tribunal mantuvo la resolución de primera instancia, en la sentencia detallaron que confirman "el pronunciamiento apelado en todo cuanto fue materia de recurso”, señala el expediente citado por ese medio. Canido continuará en libertad durante el proceso, ya que el procesamiento no implica una condena definitiva.

La investigación, impulsada por el Ministerio Público Fiscal y el organismo recaudador, apunta a presuntas irregularidades en el pago de Ganancias, IVA e Impuestos Internos. La causa también involucra a Norberto Canido, hermano del empresario, y analiza declaraciones juradas y operaciones comerciales cuestionadas.

El préstamo de $650 millones y las maniobras que investiga ARCA

Uno de los principales puntos bajo investigación es un supuesto préstamo de $650 millones que habría servido para justificar un incremento patrimonial. La entonces AFIP, hoy ARCA, cuestionó la operación porque no se habrían acreditado movimientos de dinero que respaldaran los fondos declarados.

Canido sostuvo que el dinero había sido aportado en efectivo por Lorenzo Pizzo. Sin embargo, según la investigación, esta persona no habría tenido capacidad económica suficiente para realizar el préstamo en 2020.

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La querella también denunció posibles maniobras de facturación duplicada, deducciones tributarias excesivas y ocultamiento de capacidad contributiva.

La denuncia incluyó distintos ejercicios fiscales. Para 2020, se investigaron $132 millones por Ganancias, $91,1 millones por IVA y $14,4 millones por Impuestos Internos. Sin embargo, determinados hechos correspondientes a 2017 y 2018 fueron sobreseídos por prescripción, tras la aplicación de una ley penal tributaria más favorable.

Los distribuidores bajo sospecha y la expansión de Manaos

Otro eje de la causa son los presuntos comprobantes irregulares emitidos a 80 distribuidores, de los cuales 39 figuraban como contribuyentes no confiables durante 2021 y 2022. ARCA también cuestionó operaciones de abastecimiento a mayoristas por más de $10.000 millones, cuyos movimientos de fondos no pudieron reconstruirse.

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El avance judicial coincide con la expansión comercial de Canido. En julio de 2025, el empresario pagó u$s74 millones por Cunnington y Neuss, dos marcas que pertenecían a Productos de Agua (Proea). Además, evalúa adquirir Pureza de las Sierras para ampliar su presencia en el mercado de bebidas.

Por último, con la decisión de la Cámara Federal de San Martín, Canido y Refres Now S.A. mantienen sus procesamientos y embargos preventivos por un total de $500 millones. La investigación continuará para determinar las responsabilidades penales por las presuntas maniobras de evasión, mientras el empresario sostiene sus planes de expansión comercial.

GZ