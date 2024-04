Kit básico contra el dengue: si se consigue, supera los $60 mil y la vacuna $70 mil más

El Gobierno anunció la apertura de la importación de repelentes y la suspensión de la intervención de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) por treinta días, tanto para la compra por parte de importadores como de particulares. Eso abarca los distintos formatos en los que se comercializa el producto: gel, crema o aerosol.

El faltante se da en medio de una epidemia calificada como histórica que ya mató a 129 personas y que tiene más de 180 mil afectados, con un 90% de casos autóctonos, según el Boletín Epidemiológico de la Nación.

Supermercadistas aseguraron que la demanda aumentó un 300% respecto a los mismos meses del año pasado y que eso generó “un quiebre en los stocks”. Según un relevamiento de PERFIL, un kit básico para prevenir el dengue en casa (un repelente, un aerosol para matar mosquitos y una caja de espirales) puede sobrepasar los $60 mil. Eso si se consigue stock, precio, y sin contar con la vacuna, cuyas dosis están por encima de los $70 mil.

“Los repelentes más económicos rondan desde los $4 mil hasta los $10 mil los más caros, que son los más indicados para un bebé, porque tienen principios activos donde hay menor riesgo de intoxicación”, explicó a PERFIL Fabián Bautista, del Centro de Propietarios de Farmacias de San Luis. El problema está en el abastecimiento: “Lamentablemente hoy, por la demanda excesiva que tenemos, es muy difícil conseguir. Se nos han quebrado los stocks tanto a los productores como a los distribuidores y a las farmacias”, agregó.

Según pudo constatar PERFIL en la página web de algunos de los principales supermercados, los repelentes no figuran entre los productos disponibles. En otras plataformas de venta online los precios, en distintas presentaciones, oscilan entre los $3.500 y los $20 mil.

“Después está el uso de otros elementos como espirales, tabletas, antimosquitos y algunas recomendaciones caseras que van apareciendo, sobre todo a través de redes sociales. Algunas no son tan efectivas, pero sí sabemos que es efectivo el uso de espirales, mosquiteros y erradicar todo lo que ya conocemos, como los reservorios de agua”.

Los casos crecieron, la demanda se triplicó, y no hubo prevención oficial

En cuanto a los aerosoles para matar moscas y mosquitos, los precios en supermercados van desde los $3200 a los $5 mil, mientras en otras plataformas se ofrecen también lámparas LED (cuyos precios van desde los $4200 a los $83 mil). En cuanto a las tabletas para mosquitos los precios por 24 unidades van desde los $5000 en adelante y la caja de 48 espirales –que tampoco está disponible en la venta online de supermercados, pero sí en otras plataformas– ronda los $45 mil.

Tanto supermercadistas como mayoristas consultados por PERFIL coincidieron en que las entregas de las empresas distribuidoras de estos productos son normales para lo que sucedió en años anteriores, pero que el problema es la alta demanda.

“La alta demanda hizo que se quiebren los stocks, pero no vemos mala voluntad de parte de los proveedores”, explicaron representantes del sector de los mayoristas. “No hay aumentos desmedidos por la alta demanda. Lo que entra se vende, pero, teniendo en cuenta esta situación tan particular, nadie está preparado para la demanda actual”, agregaron.

Desde los supermercados le ponen cifras al aumento de la demanda: según fuentes consultadas por PERFIL, creció tres veces. Afirmaron también que “los precios se dispararon totalmente” y que “en general los productos para la prevención no se consiguen”.

La misma situación confirman desde los pequeños comercios. “En las seis provincias con las que mantuvimos una reunión virtual no se consigue repelente. El grande que consiguió tener algunas cajas pide entre $7 mil y $12 mil cada uno, y restringen el máximo la venta”, explicó Héctor González Paván, representante de la Confederación General de Almaceneros y propietario de un comercio en Misiones.

En esa provincia, aseguró, los repelentes no se consiguen desde hace más de un mes. “El que consiguió algo te lo cobra a un precio irrisorio”, afirmó. Lo que creció también es la demanda y la venta de productos para hacer repelentes caseros, cuya eficacia no está comprobada.

Al respecto, Bautista aclaró que “en prevención lo único que se puede hacer es usar repelentes. Y no existe medicamento preventivo más que la vacuna”.

“Con respecto a valores, cada dosis de la vacuna cuesta alrededor de $70 mil. La mayoría de las obras sociales y prepagas le dan alguna cobertura. Excepcionalmente no lo están haciendo, pero en la mayoría de los casos, sí”, agregó.

La cobertura abarca entre un 40% y un 50% del valor de la vacuna, pero los precios de las prepagas aumentaron en promedio un 160% tras la desregulación de precios, por lo que muchos usuarios decidieron abandonarlas. Según estudios privados recientes, solamente el 14% de los afiliados alcanza a cubrir los gastos de la cuota mensual con sus ingresos.

En lo que va del año, ya hay 129 muertos en la Argentina a causa del dengue

“Con respecto a la vacuna, hay que hacer una salvedad importante: no es para todo paciente. Como todo medicamento, no es algo que el paciente pueda decidir libremente. Estamos en un momento de brote muy importante y merece una consulta con el médico de cabecera”, explicó el farmacéutico. “La vacuna debe ser consultada y consensuada con el médico de cabecera del paciente y él determinará si este es el momento o no de colocarla. Son dos dosis, se coloca cada 90 días, la primera da una inmunidad que además demora varios días en comenzar a generar anticuerpos”, explicó.

“Obviamente que vimos que la demanda de todos los productos aumentó, pero creemos que a partir de la pandemia la gente tomó conciencia y lo está tomando con responsabilidad. A la farmacia viene a comprar lo poco que se consume en el tratamiento de dengue, que es el paracetamol, no hay otra medicina”. Según un relevamiento del Centro de Profesionales Farmacéuticos los precios de los medicamentos aumentaron 146% en los últimos cuatro meses y las vacunas, de noviembre a marzo, un 90%.

En medio del brote, el ministro de Salud, Mario Russo, aseguró que, a través de las importaciones y la producción local, la situación de falta de repelentes se solucionará “en las próximas dos semanas”.