La deuda externa privada subió a US$ 107.311 en el segundo trimestre

La deuda externa privada totalizó US$ 107.311 millones en el segundo trimestre, marcando un incremento US$ 2.690 millones con respecto al trimestre anterior, explicado tanto por el incremento de la deuda comercial por US$ 1.798 millones como por la deuda financiera por US$ 892 millones según el Banco Central.

La deuda por importaciones de bienes fue la más importante con un nivel de US$ 38.954 millones, seguida por los préstamos financieros con US$ 26.752 millones y los títulos de deuda en manos de no residentes, que totalizaron US$ 14.656 millones. Le siguieron en importancia la deuda por servicios con un stock (US$ 13.799 millones), la deuda por exportaciones de bienes (US$ 9.688 millones) y la categoría “Otra deuda financiera” (US$ 3.463 millones).

“El aumento de la deuda comercial estuvo explicada básicamente por el incremento de la deuda por exportaciones de bienes por US$ 2.455 millones, parcialmente compensado por las cancelaciones de la deuda de importaciones de bienes y por la deuda de servicios por US$ 305 millones y US$ 352 millones, respectivamente”, señala el reporte del Central.

Por su parte, el aumento trimestral de la deuda financiera estuvo explicado por el incremento de los títulos de deuda por US$ 864 millones, seguido por la “Otra deuda financiera” por US$ 492 millones y parcialmente compensado por la caída de los préstamos financieros por US$ 464 millones.

En al monto de financiamiento por sectores, en primer lugar a la “Industria manufacturera” (US$ 40.263 millones), “Explotación de minas y canteras” (US$ 25.215 millones) y “Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas” (US$ 13.330 millones). Estos tres sectores concentraban alrededor del 73% de la deuda externa privada.

Orígenes de la deuda

El princiol origen de la deuda comercial fue Estados Unidos con un stock de US$ 12.036 millones, representando un 19% del total, seguido por Brasil con US$ 8.566 millones (14% del total) y Suiza, con US$ 5.281 millones (8% del total). Esos tres países concentraron alrededor del 41% del stock de la deuda externa comercial total.

En cuanto a la deuda financiera, también Estados Unidos se ubicó en el primer lugar (US$ 6.612 millones), representando un 22% del total secundado por Países Bajos, con USD 4.587 millones (15% del total) y Uruguay, con US$ 2.467 millones (8% del total). Esos tres países concentraron el 45% del stock de la deuda externa financiera (excluyendo títulos de deuda).

LM