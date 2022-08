La Ley antiinflación de Biden impone impuestos a las grandes compañías y fortunas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó este martes una ley clave para su gestión: La Ley para la Reducción de la Inflación, a la que el líder demócrata calificó como “una de las más importantes de la historia” del país y con la que busca salir victorioso de las elecciones de medio término de noviembre.

La Ley antiinflacionaria incluye la mayor inversión realizada en Estados Unidos para el clima con US$ 370.000 millones de dólares con los que se busca reducir las emisiones de efecto invernadero en un 40% para 2030 y un impuesto “corporativo” del 15% destinado a gravar a las compañías que obtengan beneficios superiores a los US$ 1.000 millones al año.

Cinco cosas que la ley de Biden cambiará para sector automotriz

Con la iniciativa, el Gobierno estadounidense espera recaudar US$ 737.000 en ingresos durante los próximos 10 años, la mayor parte de esa torta proveniente de las reducciones en los precios de los medicamentos para los beneficiarios de Medicare y los aumentos en los impuestos a las grandes corporaciones, consigna Bloomberg.

Asimismo, el texto prevé incentivos financieros para orientar la economía estadounidense hacia las energías renovables. “Un país puede transformarse, eso es lo que está sucediendo ahora”, declaró el mandatario en un discurso que ofreció con tono electoral, antes de la firma de la promulgación en la residencia presidencial.

The Inflation Reduction Act will help save money on prescription drugs, cut health care premiums, cut energy costs, take aggressive action on climate, and make large corporations pay their fair share in taxes.



We got it done. pic.twitter.com/XjdkNkOpov