Prohibición a La Nueva Seguros: cómo afectará a los clientes

La prohibición de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) a La Nueva Seguros de celebrar nuevos contratos y operar con ciertos activos, podría tener graves consecuencias para los asegurados actuales.

Así lo advirtió César Peruzzo, abogado del estudio PASSBA especializado en derecho de seguros, quien señaló PERFIL que si bien las pólizas vigentes continúan formalmente activas, la restricción impuesta el 25 de julio de 2025 generará un “estrés financiero mayor” en la compañía, comprometiendo su capacidad de pago. En este contexto, crecen las alertas sobre el futuro del patrimonio de la empresa y su posible liquidación forzosa.

La SNN le impide a la aseguradora “celebrar nuevos contratos de seguro y realizar actos de administración respecto de sus inmuebles, debiendo abstenerse de celebrar contratos de locación, mutuo y/o cualquier otro que puedan afectarlos”.

La compañía tampoco podrá realizar actos de reaseguro, debiendo “abstenerse de producir innovación alguna que pueda significar una operación de corte de responsabilidad, de cut off, o cualquier otra equivalente que comporte la exclusión de la responsabilidad del reasegurador”.

Según Peruzzo, “la prohibición no tiene ningún efecto sobre las pólizas ya emitidas y vigentes”, pero sí limita el ingreso de fondos, lo cual —en una compañía cuya solvencia ya fue cuestionada por el organismo de control— agrava el panorama. “Con seguridad no se pagarán siniestros dada la situación”, remarcó el abogado. Además, indicó que los contratos en curso no cuentan con una protección legal especial, por lo que los asegurados se convierten en acreedores comunes en caso de quiebra.

El especialista también explicó que este tipo de medidas se amparan legalmente en el poder de policía de la SSN para garantizar la solvencia del sistema asegurador, tal como lo establece la Ley de Entidades de Seguros. Sin embargo, advirtió que los recursos legales que pueda presentar la empresa, “no llegarán a tiempo para evitar consecuencias peores”. Para Peruzzo, la continuidad del negocio es inviable en las condiciones actuales.

Graves faltantes en reservas y posible responsabilidad del Estado ante una liquidación

En este contexto, el abogado cuestionó la aprobación de balances anteriores por parte de la SSN y anticipó que directivos y gerentes podrían intentar escudarse en esa aprobación ante eventuales imputaciones.

Por último, Peruzzo sostuvo que el caso de La Nueva podría reabrir un viejo debate: el de la responsabilidad del Estado frente a los asegurados en procesos de liquidación. “La reaparición de estas situaciones luego de más de 20 años, como ya pasó con Boston, Orbis o Caledonia, obligará a discutir nuevamente hasta qué punto la SSN puede ser considerada responsable frente a quienes pierden cobertura y protección económica en medio de estas crisis”, concluyó.

