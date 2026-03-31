La participación del Estado en la renta agrícola trepó al 62,5% en marzo, representando un salto de 6,1 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2025, impulsado por un "combo" que combina la escalada de costos internacionales y la actualización de tributos locales, según el último informe trimestral de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA)

“Esta edición está, más que nunca, marcada por la coyuntura nacional e internacional: suba de costos como el combustible que impacta en los fletes, actualizaciones de impuestos provinciales y baja rentabilidad”, explicó Nicolle Pisani Claro, Economista Jefa de FADA.

El trigo, en zona crítica

El dato más preocupante del informe es la situación del trigo, donde el indicador alcanzó un inédito 104,4%. Según Fiorella Savarino, economista de la institución, esto implica que “la carga impositiva es mayor a la renta generada; en otras palabras, el resultado económico no alcanza siquiera para cubrir el pago de los impuestos”.

Otros cultivos también reflejan una presión elevada, aunque en distintos niveles:

- Girasol: 80,3%

- Soja: 61,6%

- Maíz: 56,8%

El "Efecto Ormuz" y los costos de producción

La guerra en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz se han convertido en factores determinantes para el productor argentino. Por esa vía transita aproximadamente el 50% de la urea a nivel global, un fertilizante clave para la siembra. Como consecuencia, el precio de este insumo se disparó un 43% respecto a diciembre.

A esto se suma el encarecimiento de los fletes —impulsados por la suba del combustible— y de las labores agrícolas, que aumentaron un 33% desde el último mes de 2025. Este incremento en los salarios del sector se ubicó muy por encima de la inflación estimada para el período (8,6%), generando un desfasaje operativo significativo.

Presión impositiva: el factor provincial

Más allá de los costos de los insumos, la "mochila" fiscal se volvió más pesada debido a las actualizaciones habituales de inicio de año. Los impuestos provinciales y municipales pasaron de explicar el 6,4% del total de la carga tributaria en 2025 al 9,7% en marzo de 2026. En particular, el Inmobiliario Rural registró subas promedio del 79% a nivel nacional.

“Cuando la renta se achica, los impuestos representan una porción más grande”, resumió Pisani Claro sobre el efecto proporcional que sufren los márgenes económicos actuales.

Disparidades regionales

El impacto no es uniforme en todo el país. Mientras que el promedio nacional es del 62,5%, el ranking provincial es encabezado por Entre Ríos (67,6%), seguido por Buenos Aires (60,4%), La Pampa (60,4%), Córdoba (60,2%), Santa Fe (57,0%) y San Luis (55,7%).

Este panorama configura un 2026 donde producir requiere cada vez más recursos, con una relación insumo-producto menos favorable que el año anterior: hoy se necesitan 3,8 toneladas de trigo para adquirir una sola tonelada de urea.

LM