El Riesgo País cae a 617 puntos básicos en una jornada de recuperación para los bonos soberanos

El Riesgo País de Argentina cerró este martes 31 de marzo de 2026 en 617 puntos básicos, consolidando una tendencia a la baja tras haber alcanzado niveles superiores en las ruedas previas. Esta cifra refleja la mejora en la paridad de los bonos soberanos, los cuales capturaron la atención de los inversores ante el optimismo generalizado en el sector energético y financiero, permitiendo que el índice que mide el JP Morgan redujera su brecha respecto a los activos del Tesoro estadounidense.

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A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

Según los datos de cierre procesados por Rava Bursátil, el indicador EMBI finalizó la última jornada de marzo en los 617 puntos. Al inicio de la rueda, el índice mostró una presión alcista que lo llevó a tocar máximos intradiarios por encima de los 630 puntos; sin embargo, la demanda sostenida de bonos Globales y Bonares en el mercado de Nueva York revirtió la tendencia. Esta compresión de tasas se alineó con un "rally" en las acciones líderes, donde el panel Merval y los ADRs argentinos mostraron alzas significativas, influyendo positivamente en la percepción del riesgo crediticio local.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En los últimos siete días, el Riesgo País ha transitado un camino de marcada inestabilidad. Tras haber perforado el piso de los 600 puntos el pasado miércoles 25 de marzo (595 pb), el indicador inició una escalada producto de la incertidumbre en los mercados internacionales y la caída de los mercados emergentes. Para el viernes 27, el índice ya se ubicaba en 615 puntos, y comenzó la presente semana con una presión que lo llevó a cerrar el lunes 30 de marzo en torno a las 637 unidades, su valor más alto en el último cuatrimestre.

Esta fluctuación reciente estuvo vinculada a factores exógenos, principalmente el conflicto en Medio Oriente y su impacto en el precio del crudo. Los analistas del mercado señalaron que, aunque Argentina se vio beneficiada por el alza de las acciones petroleras, el mercado de renta fija sufrió la salida de capitales hacia activos de refugio. No obstante, la jornada de hoy martes logró quebrar esa racha negativa, permitiendo que el riesgo soberano cediera terreno y regresara a la zona de los 617 puntos.

La dinámica del cierre de marzo demuestra una resiliencia en los activos argentinos frente a los ruidos externos. El mercado se acopló al clima global en una jornada donde todo cotizó al alza, lo que facilitó que los bonos recuperaran terreno y el spread medido por el JP Morgan comprimiera los 20 puntos que había sumado en el inicio de la semana. Los inversores mantienen ahora la mirada puesta en la sostenibilidad de esta tendencia para el inicio del segundo trimestre.

FN