Los principales índices de Wall Street rebotan este martes 31 de marzo, mientras el precio del petróleo no afloja y se ubica por encima de los US$ 100. En tanto los bonos soberanos argentinos se toman un respiro y suben al igual que los ADR´s de empresas argentinas, en el último día del mes y la anteúltima jornada previo a los feriados de pascuas.

Por otra parte, el S&P Merval sube tanto en dólares como en pesos y el riesgo país supera los 630 puntos básicos.

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En Wall Street, los ADRs argentinos suben hasta 7,9% de la mano de YPF, seguido por BBVA (+7%) y Banco Supervielle (+6,8%). En el mes, la mayoría de los ADRs anotan mayoría de subas, destacándose YPF que trepa hasta 35,9%.

En la plaza local, los títulos en dólares anotan mayoría de subas, liderados por el AE38D (0,7%). En ese contexto, el riesgo país medido por J.P. Morgan baja 0,9% respecto a la jornada de ayer y llega a los 631 puntos básicos.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 1,4%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 1,74%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1,15% al alza.

Por otra parte, los futuros del crudo Brent bajan 0,42% durante la jornada, hasta los US$ 106,68 por barril, camino de su mayor ganancia mensual desde al menos 1988, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE UU caen 0,10%, hasta los US$ 102,73.

Mercado local y cotización del dólar

En tanto, el S&P Merval sube 3,5% a 2.956.207,19 puntos en pesos, al tiempo que su contraparte en dólares lo hace en 4,4% a 2.002,62 puntos. Los papeles locales muestran alzas generalizadas de hasta el 5,9%, con Banco Supervielle​ a la cabeza.

Este martes 31 de marzo, el dólar oficial cotiza a $1.360 para la compra y a $1.410 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.383. El dólar Blue cotiza a $1400 para la compra y a $1.420 para la venta.

El Gobierno colocó US$ 131 millones en bonos en dólares con tasas de hasta 8,86%

La Secretaría de Finanzas informó que en la licitación de este lunes adjudicó un total de US$ 131 millones.

El menú incluyó dos bonos “hard dólar”. Por un lado, el título con vencimiento al 29 de octubre de 2027 (AO27) captó US$ 97 millones y convalidó una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 5,12%, equivalente a una TNA de 5,00%.

Por otro, el bono con vencimiento al 31 de octubre de 2028 (AO28) adjudicó US$ 34 millones, con una TIREA de 8,86% y una TNA de 8,52%, mostrando un mayor rendimiento exigido por los inversores para plazos más largos.

El economista Federico Machado comentó que en la licitación hubo "baja demanda de los Bonares en la segunda ronda de la 'Lici'. Al Gobierno le ofrecieron 131 millones de los 200 millones que salió a buscar."

Desde una mirada crítica sobre la licitación de este lunes, el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, sostuvo que el resultado “confirma que el financiamiento en dólares sigue siendo limitado”.

Además, advirtió que las tasas convalidadas, especialmente en los plazos más largos, “siguen siendo elevadas”, lo que a su criterio refleja que el mercado mantiene una percepción de riesgo significativa más allá del corto plazo.

FN / lr