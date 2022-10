La sorpresa del Presupuesto 2023 y agarrate Catalina

El presupuesto 2023 trae como sorpresa una mayor presión tributaria (retenciones y AXI), un blanqueo para importadores y autorización a emitir. Agarrate Catalina.

¿Cómo terminó la semana?

El gobierno presiona para que los rendimientos de corto plazo, como la letra a diciembre, estén pisados, pero cuando te alejas un poquito, los rendimientos trepan notablemente. La Tesorería no consigue financiarse en el mercado todo lo que desea, por otro lado, no puede colocar bonos más allá de su gestión.

- Azul: letra o bono a tasa variable

- Rojo: letra o bono ajustado por inflación

- Verde: bono ajustado por dólar mayorista

- Violeta: bono dual ajusta por inflación o dólar mayorista el que fuera mayor

¿Qué pasa con los bonos globales?

Estos bonos tienen precios de remate. Con estos niveles, el mercado descuenta que, en algún momento del próximo gobierno, podría darse una reestructuración de deuda. Argentina no enamora a los inversores, no lo hace el oficialismo ni tampoco la oposición. Dada la estructura de pagos, no debería ser una dificultad pagarlos, pero no hay buenas señales de la clase política Argentina. Repito, con muy poco deberían subir mucho, pero el mercado no le cree al país.

¿Cómo venimos con las reservas?

Con datos al 19 de octubre, las reservas suman U$S 39.085 millones, mientras que la base monetaria se ubica en $ 4,2 billones y los pasivos remunerados (leliq y otros) $ 8,5 billones, en total $ 12,7 billones.

¿Si lo medimos como PBI?

Las reservas representan el 8,6% del PBI, mientras que la base monetaria el 5,9% del PBI y los pasivos remunerados 12,2% del PBI.

¿A cuánto se remuneran las leliq?

Al 75,0% anual, como nunca se pagan los intereses y se capitalizan pagamos el 107,0% anual. Una locura.

Basta de datos, ¿cómo sigue la película?

El gobierno, en el último trimestre, tendrá que hacer un gran esfuerzo ya que tendrá déficit, y deberá financiarlo en el mercado interno, ya que no puede emitir y, por otro lado, no consigue financiamiento externo.

¿Entonces?

Creemos que la tasa de interés segura a la suba, nadie quiere tomar riesgo Estado, los bancos pidieron más tasa, bonos que ajustan por inflación, bonos que ajustan por dólar mayorista, bonos duales que ajustan por inflación o dólar mayorista cual fuera el mayor, y con todas estas facilidades que le dio el Estado, ya no quiere exponer más patrimonio al riesgo argentino.

¿Qué pasa con la inflación?

Consideramos que tendremos más inflación, el gobierno tiene muy pocas reservas y no puede abastecer de dólares a la importación. En el proyecto de Presupuesto se está trabajando en un artículo que les permita a los importadores blanquear dólares si necesitan importar bienes o servicios. Esto implica que muchas importaciones se realizarán a dólar bolsa, esto quiere decir que tendremos una considerable suba de costos en el mercado. Más tarde que temprano esto se transforma en inflación.

¿Qué otra cosa tiene el presupuesto?

Te paso a detallar:

* Adelantos transitorios del BCRA a Tesorería son el equivalente al 12% de la base monetaria, pero solicita que pueda habilitarse a una extensión de un 10% adicional y esta facultad solo pueda utilizarse en los próximos 18 meses. Cuando llegue el próximo gobierno debería volver al límite del 12% anual. Según nuestra interpretación, no tiene más de dónde sacar dinero y esto sería una emisión encubierta, a la fecha sería una emisión de $ 400.000 millones adicionales. Esto impactaría en mayor inflación y devaluación.

* Posibilidad de que el Poder Ejecutivo tenga la potestad de incrementar las retenciones de trigo y maíz un 3% adicional, esto se pasará a votación el miércoles próximo.

* Los balances dejarían de ajustarse por inflación (AXI) en un 100%, pasarían a un ajuste de tercios, en donde en el año en curso se toma el primer tercio, y los otros dos tercios se toman en los años sucesivos y no podrían ajustarse por inflación.



Los 4 puntos que considero importante mirar esta semana

Resulta difícil explicar que el país tiene títulos de la deuda pública en dólares a precios de remate, títulos en pesos que no dan una renta del 125% anual, y el dólar está muy tranquilo en la zona de $ 290 y $ 303. Esto no se condice con la escasez de reservas, la falta de dólares para la importación y la llegada de un presupuesto que trae consigo un blanqueo, asistencia a la Tesorería vía emisión y mayor presión tributaria para las empresas. A esto le deberíamos sumar que las tasas de retorno del bono de Tesorería americano ya rinden 4,5% anual a dos años y 4,2% anual a 10 años. Esto trae consigo una apreciación del dólar, baja en el precio de las acciones en el mundo y un escenario de recesión global. La suba del dólar no es sinónimo de baja de las materias primas, sería aconsejable que no se repitan los eslóganes del pasado. El mundo vive una crisis energética, lo que hace presuponer que tendremos precios firmes de muchas materias primas, incluida las materias primas agrícolas. En Argentina estamos en un escenario de estancamiento con inflación, pero hay oportunidades, todo lo comentaremos en nuestro zoom exclusivo para suscriptores de Informes Privados. Si no estás suscripto, podés hacerlos por este medio.

* SDS Asesor de Empresas