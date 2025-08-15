Las acciones de Globant se derrumban 17% en Wall Street tras un resultado contable negativo

En medio del feriado financiero en Argentina, las acciones de Globant experimentan un desplome de 17% en la bolsa de Nueva York. El papel retrocedió a US$ 64,76 luego de que la empresa tecnológica informara números en rojo por primera vez en más de una década.

El derrumbe golpea de lleno su valor de mercado, que queda reducido a US$ 3.042 millones. En lo que va de 2025, la capitalización bursátil perdió más de US$ 6.000 millones respecto a los US$ 9.200 millones registrados en enero, reflejo de una caída acumulada del 67% en su cotización en Wall Street.

Si bien entre abril y junio la compañía registró ingresos por US$ 614,2 millones, en línea con lo que esperaba el mercado y ligeramente por encima de los US$ 587,46 millones del segundo trimestre de 2024, el resultado final arrojó pérdidas, rompiendo una racha de más de una década en terreno positivo.

Según la carta a los accionistas de la firma de Martín Migoya, en el segundo trimestre de 2025 se registró un crecimiento interanual del 4,5%. Sin embargo, la compañía cerró el período con una pérdida neta de US$ 3,7 millones, cortando una racha de resultados positivos que se mantenía desde 2013.

La causa principal de este saldo negativo fue el gasto extraordinario de US$ 47,6 millones vinculado a su Plan de Optimización del Negocio. Este programa implicó la reducción de alrededor de 1.000 empleados (3% de la plantilla), la consolidación de oficinas y la priorización de ciertos centros de entrega.

De acuerdo a lo informado por la empresa su balance, la reestructuración busca ahorrar US$ 80 millones anuales y liberar recursos para reforzar áreas estratégicas, especialmente el desarrollo de su plataforma de inteligencia artificial y su modelo de suscripción.

