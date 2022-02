Las reservas del Banco Central están en su nivel más bajo desde 2016

Las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) cayeron US$ 375 millones este viernes, quedando un saldo bruto de US$ 37.189 millones, su nivel más bajo desde septiembre de 2016. En lo que va del año, ya se perdieron US$ 2.311 millones.

Esta semana, la Argentina realizó esta semana un pago al FMI por US$ 366 millones y la semana pasada otro por U$S 731 millones, por los cuales la autoridad monetaria habría perdido alrededor de US$ 1.100 millones.

Durante el primer día de febrero, el Gobierno dio la orden de abonar una cuota de intereses al Fondo Monetario, por el acuerdo que se firmó en 2018; por cuestiones operativas, recién este viernes el monto de ese pago se verá reflejado en las reservas.

Kristalina Georgieva advirtió que no hay "alternativa" al acuerdo del FMI con Argentina.

Sucede que el primer día hábil de cada mes, el FMI determina cuál será el valor en dólares de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que se tomará en consideración para que los países que mantienen programas con ese organismo, como la Argentina, hagan sus pagos.

En esta oportunidad, la Argentina le debía al Fondo Monetario poco más de 236 millones de DEGs. Además de establecer esa conversión, el organismo determina la fecha en que se deberán efectuar los pagos: en ese caso, para la Argentina, el día fijado fue el viernes 4 de febrero.

Por ese motivo, las reservas disminuirán en el último día hábil de esta semana. El "entendimiento" al que arribaron la Argentina y el FMI -que se anunció hace una semana- tiene como uno de sus puntos centrales la acumulación de reservas: el objetivo es que durante este año, crezcan en unos U$S 5.000 millones.

Bajo nivel

Hasta el jueves, las reservas internacionales se ubicaban en US$ 37.566 millones, en los niveles más bajos de los últimos cinco años.

Las #Reservas terminaron en u$s 37.189 millones

En el día bajan u$s 375 millones🔴

En el mes caen u$s 400 millones🔴

En el año se pierden u$s 2.311 millones🔴 pic.twitter.com/WNWR8CUh1Y — Christian Buteler (@cbuteler) February 4, 2022

En lo que va del mes, el saldo de la intervención de la autoridad monetaria en el mercado de cambios es vendedor, por US$ 45 millones; enero había cerrado con ventas por US$ 130

millones.

El ministro de economía, Martín Guzmán, explicó recientemente que todos los pagos que se efectuaron en los últimos meses al FMI serán reintegrados con los nuevos desembolsos del programa. Esos desembolsos serán trimestrales, a cuenta de revisiones periódicas del Programa de Facilidades Extendidas. Fuente: NA.

