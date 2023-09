Las tasas de interés, entre las más altas del mundo

El Banco Central subió las tasas de interés cinco veces en lo que va del año. El 14 de agosto, después de la devaluación anunciada por el Gobierno, los depósitos de hasta 30 millones de pesos tienen una tasa de rendimiento del 118% anual, uno de los más altos del mundo. Sin embargo, y según economistas consultados por PERFIL, este porcentaje no resulta atractivo ni es efectivo para contener la inflación.

“En Argentina las tasas de interés son más altas que en otros países por el tema de la inflación”, explica a PERFIL Camilo Tiscornia, director de C&T Consultores Económicos. Como la suba en las tasas de interés es una “herramienta que tienen los bancos centrales para controlar la inflación” en países como Argentina, “que tiene una tasa de inflación que corre con más de tres dígitos en 12 meses, las tasas de interés no pueden ser del 10% anual”, algo que, según el economista, “explica que acá estemos hablando de tasas de más del 100% y en otros países estabas hablando de tasas del 10 o 15%”.

De acuerdo con el ranking de Trading Economics Argentina ocupa el segundo puesto en el mundo en cuanto a tasas de interés, solamente detrás de Zimbabue, con un rendimiento anual del 150% y una inflación interanual del 77,2%. Muy por detrás del siguen Venezuela, con una tasa del 55,78% y una inflación interanual de 398,2%; Ghana, con tasas del 30% y un aumento de precios anual del 43,1%; República Democrática del Congo y Turquía, con tasas del 25% y con una inflación del 26,67% y 47,83%, respectivamente; e incluso Ucrania, en guerra y con una tasa de interés del 22% anual y una variación interanual de precios del 11,3%.

“Lo que hemos visto en el último año y medio desde el conflicto entre Ucrania y Rusia es que como eso se anticipaba que iba a generar inflación, los bancos centrales del mundo empezaron a subir sus tasas de interés para controlar la inflación”, explicó Tiscornia.

Además de contener la inflación, las tasas de interés “son la referencia para que el que tiene algún tipo de capital decida si se queda con pesos o compra dólares”, detalló el economista. Sin embargo, concluyó, “con el nivel de incertidumbre que hay” los constantes cambios en las tasas “no son una gran medida para contener el tema del movimiento del tipo de cambio y contener la inflación, que va a estar muy disparada por la suba del tipo de cambio”.

El Banco Central argentino incrementó las tasas de interés dos veces en marzo, que pasaron del 75% al 78%; nuevamente en abril al 91%; en mayo al 97% y finalmente en agosto, que alcanzó el 118% actual. En agosto del año pasado las tasas de interés anuales eran del 69,5%.

“Hoy los argentinos tienen tres formas de deshacerse de los pesos ante un contexto inflacionario: comprar bienes y servicios, comprar dólares o invertir el dinero en un plazo fijo”, explicó a este medio la economista Natalia Motyl, directora de NM Consultora. “Para evitar que los pesos vayan al dólar, en un contexto de escasez de dólares, o al consumo y eso presione aún más el nivel general de precios, el BCRA sube tasas de interés constantemente”, agregó Motyl. Sin embargo, considera que se trata de una “medida efectiva mientras el mercado descuente que así lo es”, pero “cuando el mercado crea que es insostenible y que ninguna tasa de interés es suficientemente atractiva, esta política no servirá”.

Por lo pronto, concluyó la economista, “estamos en un punto en el que el mercado descuenta que va a haber una corrección del mercado post elecciones. Por lo que estima que habrá una devaluación, por lo que estamos en ese punto en el que las tasas de interés, aun siendo altas, no son atractivas”.

El economista Salvador Vitelli explicó a PERFIL que “si bien Argentina, en términos de tasa de interés, está dentro de los países con mayor tasa nominal”, la medida de no es efectiva para contener la inflación y resguardar los dólares disponibles, ya que “con estos niveles de inflación y de manera aislada, sin un plan fiscal, monetario y cambiario, no termina dando demasiados efectos positivos, si no que más bien, termina estrangulando la actividad producto del encarecimiento del crédito”.

Para el economista Orlando Ferreres, aun siendo altas, las actuales tasas de interés no son suficientes: “La tasa de inflación para agosto fue del 12,2% y la de septiembre será similar, es decir que tendremos tasas de interés negativas” respecto a la inflación. “Podrá ser efectiva sobre octubre donde puede haber menos oscilaciones de precios”, sintetizó.