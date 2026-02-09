lunes 09 de febrero de 2026
Las ventas de lácteos en el mercado interno se recuperaron 5,2% en 2025

Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, se observó una recuperación generalizada y más importante en quesos y otros productos.

A pesar de la caída en diciembre, las ventas de lácteos en 2025 crecieron 5,2% en volumen de productos y 6,4% en litros de leche equivalentes con respecto al año anterior, de acuerdo con un informe del Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA).

El consumo doméstico creció 6,3% en 2025 de acuerdo con el balance lácteo de la entidad, calculado en base a los valores de producción, existencias, importaciones y exportaciones de información oficial.

Entre enero y diciembre de 2025, se observó en las ventas “una recuperación generalizada y más importante en quesos y otros productos que leches fluidas y en polvo, respecto a igual período del año anterior. Cabe recordar que la recuperación es parcial ya que en 2024 para este mismo acumulado la caída había sido de 9,0% en litros de leche equivalentes, con lo cual quedan por recuperar 2,6 puntos en el volumen de ventas”.

El sector tambero se encuentra “agobiado” por la presión impositiva: “Creemos que seguirán cerrando tambos”

En quesos, el principal rubro de destino de elaboración y comercialización de productos, “según distintas fuentes de empresas y consultoras, el mayor volumen colocado se logró a expensas de sacrificar precios con diferentes ofertas y promociones, se priorizó el consumo por precio, al peso (fraccionados) y con prevalencia de productos más commodities (cremoso, barra y duros “frescos”) que especialidades. Se vieron en varias situaciones precios de primeras marcas, incluso por debajo de marcas de un nivel inferior”.

En diciembre, las ventas cayeron 0,4% en productos y crecieron 5,4% respecto a noviembre, mientras que en la comparación interanual registraron una baja de 1,1% y un alza de 5,8%, respectivamente.

El OCLA señala que en el segundo semestre se observó “una desaceleración e incluso alguna baja generalizada en las ventas. Con una recuperación en el último mes, luego de una importante baja en noviembre”.

Exportaciones

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó que las exportaciones del sector lechero en 2025 alcanzaron las 425.042 toneladas por un valor total de US$ 1.690 millones, los números más altos registrados durante los últimos 12 años.

Esto representa crecimientos interanuales del 11% en volumen y del 20% en valor, según datos de la Dirección Nacional de Lechería, elaborados en base a INDEC. En litros equivalentes, se exportó un total de 3.129 millones de litros (+18% versus 2024), representando el 27% de la producción nacional de leche.

Entre los productos más importantes se destacan: leche en polvo entera (35% sobre el total de las tns exportadas), suero (17%), mozzarella (13%), leche en polvo descremada (7%) y quesos de pasta semidura (6%).

Nuestros productos estuvieron presentes en 89 destinos. Los principales países consumidores de los lácteos argentinos en estos meses del año fueron Brasil (41% de las toneladas exportadas), Argelia (19%), Chile (7%), China (7%) y, en menor medida, Uruguay (3%) y Rusia (3%).

