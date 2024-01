Los colegios privados aumentaron hasta 50% sus cuotas y no será el último ajuste

Para el nuevo ciclo lectivo, las cuotas de los colegios privados tendrán aumentos que podrían superar el 50% en algunos casos, con respecto al fin del año pasado.

A fines del ciclo lectivo anterior se comunicaron aumentos del 50% para las instituciones que no tienen subvención. En el caso de las que cuentan con el apoyo del Estado, el incremento será del 30%.

Norberto Baloira, secretario ejecutivo de la Junta Coordinadora de Asociaciones de Enseñanza Privada (COORDIEP), comentó a PERFIL que con los aumentos de los sueldos de docentes y no docentes por paritarias, volverán a incrementarse los aranceles. “No hay estimación definitiva ni certera, pero no va a superar la inflación del 25%”, sostuvo Baloira.

Uno por uno, todos los aumentos que llegan en febrero

En Córdoba, Javier Basanta Chao, titular de la Cámara Córdoba de Instituciones Educativas Privadas, confirmó que en el comienzo del ciclo lectivo 2024, los aumentos de las cuotas oscilarán entre 30% y 50%.

“Estamos viendo cómo vamos a hacer para poder recuperar los aumentos docentes de los últimos meses del año, en el cual ya las instituciones no pudieron aplicarlos a las cuotas”, explicó. “Amén de eso lo que lógicamente depara la inflación de aquí para adelante y la nueva convención colectiva que se tendrá que negociar entre Gobierno y UEPC”, agregó.

Alejandro Saba, representante de la Federación de Colegios Privados de la provincia Santa Fe, comentó que “los ajustes tendrían que estar en un orden del 50% o 60%. A partir de ahí existen topes de lo que se puede aumentar. Cada colegio conoce la realidad de su comunidad”, añadió en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

Provincia de Buenos Aires

Por su parte, Martín Zurita, de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), indicó a PERFIL que los aumentos comunicados fueron del 30% en las escuelas con aportes, así como del 40% al 50% en las instituciones sin aportes.

“Esto era sin el aumento salarial que por ejemplo tanto en la provincia de Buenos Aires como la ciudad de Buenos Aires dieron en el mes de enero. Entonces habría que sacar nuevos cálculos para ver cómo impacta eso en las cuotas, ya que entre el 80 y el 90% de la conformación de la cuota a un colegio privado es costo laboral", dijo.

Según Zurita, de las 14 mil escuelas privadas que hay en Argentina, 10 mil tienen aporte estatal “y no pueden aumentar aranceles sin autorización de los gobiernos provinciales”.

En ese sentido, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, afirmó que la provincia de Buenos Aires seguirá limitando el incremento de cuotas de colegios de gestión privada dado que el 70% de esas instituciones recibe subvenciones del Estado.

En declaraciones a radio Provincia, el funcionario explicó “hay una Ley de Educación y normas que regulan los topes arancelarios para cada ciclo lectivo”. Aclaró que, si bien “esos topes no son fijos, porque se van moviendo con la inflación, no hay desregulación”.

En ese sentido, manifestó que “en la provincia hay un sistema educativo de 6.300 instituciones de gestión privada, de las cuales 4.300 (70%) están subvencionadas por el Estado”.

LM / Gi