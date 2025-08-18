Los jubilados que perciben el haber mínimo deben destinar el 11,5% de sus ingresos en pagar el consumo de energía eléctrica, de acuerdo con un informe de la ONG Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO).

El análisis toma como referencia tres tipos de consumos —150, 350 y 500 kWh mensuales— y ubica al jubilado en el Nivel 2 de la segmentación tarifaria, que corresponde al mayor nivel de subsidio establecido por el Decreto 332/2022.

Según el reporte, en noviembre de 2023 un jubilado con haber mínimo de $87.459,76 más un bono de $37.000 destinaba el 4,2% de su ingreso mensual para abonar una factura de 500 kWh ($5.219,15). En julio de 2025, con un haber mínimo de $309.293 y un bono de $70.000, el mismo consumo pasó a representar el 11,5% de los ingresos ($43.967,65).

ANSES: cuánto subirán las jubilaciones, pensiones y asignaciones en septiembre tras el dato de inflación

Los jubilados que consumen 350 kwh afrontan un costo mensual de $18.375,36 en la factura de luz, lo que implica un 4,80% de la mínima que percibieron el mes pasado. En el penúltimo mes de 2023 pagaban $3.208,69 (un 2,57% del haber).

En el caso de los jubilados que registran consumos de 150 kwh, el ascenso también se sintió, ya que en julio de este año abonaron $7.913,44 (2,55%) a diferencia de los $1.227,52 (0,99%) pagados en el último mes de la gestión de Alberto Fernández.

Recategorización tarifaria

El reporte realizado tomando como referencia los mencionados tres tipos de consumos mensuales, ubica al Jubilado usuario en el Nivel 2, de la Segmentación Tarifaria dispuesta por el Decreto 332/202, que recibe el mayor nivel de subsidio a la energía eléctrica.

Al analizar los resultados, desde la ONG aclararon que “en Julio 2025, el usuario recibe 350 kwh a valor subsidiado y el excedente de 150 kwh lo paga a Tarifa Plena; en 2023 todo el consumo lo pagaba con tarifa subsidiada”.

En este contexto, expusieron que "el sector de la sociedad argentina más castigado por el ajuste del Gobierno de Javier Milei son los jubilados, cualquiera sea su nivel de ingresos".

LM/ML