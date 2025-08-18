lunes 18 de agosto de 2025
ECONOMIA
Tercera edad

Los jubilados destinan el 11,3% de sus haberes en la boleta de la luz, casi tres veces más que en 2023

Quienes cobran el haber mínimo vieron incrementado el peso sobre su ingreso debido a la recategorización y la recomposición de las tarifas.

090825_adultos_mayores_jubilados_na_g
Ajuste. Una decisión del Gobierno con el argumento de la eficiencia perjudicó a los jubilados. | NA

Los jubilados que perciben el haber mínimo deben destinar el 11,5% de sus ingresos en pagar el consumo de energía eléctrica, de acuerdo con un informe de la ONG Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO).

El análisis toma como referencia tres tipos de consumos —150, 350 y 500 kWh mensuales— y ubica al jubilado en el Nivel 2 de la segmentación tarifaria, que corresponde al mayor nivel de subsidio establecido por el Decreto 332/2022.

Según el reporte, en noviembre de 2023 un jubilado con haber mínimo de $87.459,76 más un bono de $37.000 destinaba el 4,2% de su ingreso mensual para abonar una factura de 500 kWh ($5.219,15). En julio de 2025, con un haber mínimo de $309.293 y un bono de $70.000, el mismo consumo pasó a representar el 11,5% de los ingresos ($43.967,65).

ANSES: cuánto subirán las jubilaciones, pensiones y asignaciones en septiembre tras el dato de inflación

Los jubilados que consumen 350 kwh afrontan un costo mensual de $18.375,36 en la factura de luz, lo que implica un 4,80% de la mínima que percibieron el mes pasado. En el penúltimo mes de 2023 pagaban $3.208,69 (un 2,57% del haber).

En el caso de los jubilados que registran consumos de 150 kwh, el ascenso también se sintió, ya que en julio de este año abonaron $7.913,44 (2,55%) a diferencia de los $1.227,52 (0,99%) pagados en el último mes de la gestión de Alberto Fernández.

Tarifas

Recategorización tarifaria

El reporte realizado tomando como referencia los mencionados tres tipos de consumos mensuales, ubica al Jubilado usuario en el Nivel 2, de la Segmentación Tarifaria dispuesta por el Decreto 332/202, que recibe el mayor nivel de subsidio a la energía eléctrica.

Al analizar los resultados, desde la ONG aclararon que “en Julio 2025, el usuario recibe 350 kwh a valor subsidiado y el excedente de 150 kwh lo paga a Tarifa Plena; en 2023 todo el consumo lo pagaba con tarifa subsidiada”.

En este contexto, expusieron que "el sector de la sociedad argentina más castigado por el ajuste del Gobierno de Javier Milei son los jubilados, cualquiera sea su nivel de ingresos".

LM/ML

También te puede interesar
En esta Nota