En la recta final de la campaña electoral en la provincia de Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés realizó un importante anuncio de carácter económico.

Durante la inauguración de una comisaría en el campus universitario, el mandatario confirmó un nuevo aumento salarial de "más del 10%" para los empleados públicos, tanto activos como jubilados.

Corrientes: Gustavo Valdés confirmó un nuevo aumento salarial para estatales antes de agosto

El incremento, que se dará a conocer de manera oficial en los próximos días, tiene un claro impacto en la campaña electoral, ya que se aplicará antes de los comicios provinciales del 31 de agosto.

Además, este aumento se suma al ya otorgado en los pluses salariales, que habían subido un 100% (110 y 100 mil pesos, respectivamente).

Un aumento que busca superar la inflación

Valdés afirmó que su gestión tiene ahora "la posibilidad de tener esta inyección en sueldos", y señaló que este esfuerzo financiero busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

El mandatario recordó que la última inflación registrada fue del "1,8% aproximadamente" y aseguró que el gobierno provincial hará un "esfuerzo superior" al porcentaje inflacionario.

A pesar de la insistencia de los periodistas por conocer la fecha exacta del anuncio, el gobernador no quiso dar precisiones mayores precisiones aunque se espera que sea en los próximos días por la semana corta debido al feriado nacional del 15 de agosto.