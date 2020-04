Los monotributistas que saquen el crédito de emergencia no podrán comprar dólares

por Jairo Straccia

La AFIP y el Banco Central trabajan contrarreloj para poner en marcha las medidas de emergencia para todos los afectados por la cuarentena contra el coronavirus, entre ellas el préstamo vía saldo a favor en la tarjeta de crédito por hasta el 25% del máximo de la facturación, con tope de 150 mil pesos para las categorías más altas.

Y según pudo saber PERFIL, en la reglamentación que emitirá en los próximos días la autoridad monetaria se incluirá que quienes accedan a esta financiación de emergencia para monotributistas y autónomos no podrán comprar dólares mientras dure el plazo del crédito, pagadero en doce meses.

Es una de las medidas que se implementarán desde el Estado para garantizar que los fondos de ayuda se usen concretamente en la emergencia. Hasta ayer, además, según una fuente se estaba analizando si se permitiría que se realicen plazos fijos u otras inversiones financieras, ya que algunas empresas también las usan en forma de cobertura o en su operatoria habitual.

El subsidio para los monotributistas tendrá más opciones de pago

Operatoria. En el paquete de medidas anunciado, el Gobierno está instrumentando un préstamo de emergencia vía saldo a favor de la tarjeta de crédito para monotributistas y trabajadores autónomos, por hasta el 25% de la facturación máxima de la categoría, con tope de 150 mil pesos, que se hará en 3 desembolsos y tendrá seis meses de gracia, antes de que haya que devolverlo a partir de octubre, según informó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

“Queremos que el dinero se use en forma bancarizada, en blanco y que algo vuelva en impuestos”, explicaron en el Gobierno respecto de por qué la financiación será vía la tarjeta de crédito y no con el dinero acreditado en la cuenta de cada beneficiario. Según Desarrollo Productivo, la gran mayoría de los posibles beneficiarios tienen tarjeta de crédito, y si no, “se los invitará a que pidan una en el banco”, según precisó Kulfas en declaraciones radiales.

Empresarios y economistas celebran las medidas de apoyo a monotributistas y autónomos

Para acceder, en principio, no hay que hacer nada más que chequear desde la semana que viene si la AFIP, de manera automática, precalificó al contribuyente para el beneficio. En ese caso, será notificado por vía digital y se le pedirá que indique la CBU de la cuenta bancaria sobre la que se emitió la tarjeta de crédito, para que luego se le habilite el saldo a favor en tres tramos.

Un dato relevante que reveló el lunes el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, es que también podrán calificar para este préstamo aquellos monotributistas de las escala más bajas, A y B, que hubieran sido rebotados del Ingreso Familiar de Emergencia por tener, por ejemplo, por tener algún familiar directo con empleo en blanco o similar.