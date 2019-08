Luis "Toto" Caputo defendió a Alberto Fernández: "No creo que tenga la intención de hacer un default"

Noticias Relacionadas Así es la nueva vida de Caputo: paria en Wall Street y revancha con el FMI

Luis Caputo, expresidente del Banco Central de la República Argentina, volvió a la escena pública tras una larga ausencia luego de su salida del Gobierno en septiembre de 2018. En una charla de panel organizada por Allaria Ledesma, el exfuncionario recordó cómo fueron sus cien días de gestión al frente de la entidad y contó que su renuncia se debió a que “no pudo convencer” al Fondo Monetario Internacional respecto de su política monetaria para contener al dólar. Además, relativizó las críticas de los mercados al candidato presidencial Alberto Fernández y descartó la posibilidad de un default ante su eventual triunfo.

El expresidente de la entidad monetaria compartió la charla con Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Axel Kicillof en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y economista de consulta de Alberto Fernández: su nombre suena incluso como posible en su gabinete económico. "Toto" asintió en la exposición del economista mientras criticaba el rol del organismo de crédito, e incluso le agradeció por “explicar” lo mismo que él pensaba respecto de la política monetaria del Banco Central, que vendió dólares de las reservas luego de las elecciones. "Un 33% de devaluación nos comimos con el 'dejalo flotar'. El principal error de la política del Fondo fue la monetaria, no la fiscal", criticó Àlvarez Agis.

Vuelve la misión del FMI para negociar un auxilio extra

El exfuncionario señaló que el mayor error fue limitar la capacidad del país para intervenir en los mercados de divisas durante agosto del año pasado, algo que Caputo aprobó. Es que el expresidente del BCRA impulsó durante su gestión la intervención de la casa matriz para frenar el dólar, y por esas diferencias salió del organismo monetario; ahora, a cargo de Guido Sandleris, el Central logró el permiso del FMI para vender reservas en busca de contener la divisa, aunque hasta ahora no tuvo éxito.

Sobre la escalada del dólar, que rompió la barrera de los $60 el lunes, Caputo sostuvo además que el mercado había exagerado enormemente la ola de venta y que los activos argentinos ahora tienen más potencial para un repunte sostenido. Luego cuestionó la reacción de los mercados tras el resultado de las PASO del domingo 11 de agosto, elección en la que Alberto Fernández obtuvo una ventaja de 15 puntos sobre Mauricio Macri. El exfuncionario consideró que si bien “los mercados han dado por cierto que (Fernández) ya defaulteó, que viene con una reestructuración hostil”, aclaró que “Alberto no dijo nada y no hay fundamentos económicos para que eso pase", según recogió Clarín.

Qué dejó la gestión de Luis Caputo

"Alberto no creo que tenga la intención de hacer ninguna de estas cosas y la gente que la asesora, como Emmanuel, lo confirma acá, no piensan para nada así”, manifestó. Para Caputo, el mercado ha tomado una posición “extrema” sobre una postura que “ni los fundamentos económicos de Argentina ni el que supuestamente puede ser el próximo presidente lo amerita".

En palabras del ex ministro de Cambiemos, la situación económica actual "no amerita el tipo de crisis que algunos están avizorando". "Si no hacemos las cosas bien, una situación perfectamente controlable puede terminar en una situación de emergencia", anticipó, y evaluó que el problema no está en la demanda de dólares, sino que "se restringe la oferta cuando hay susto": "No es serio que el Banco Central deje devaluar la moneda 5, 8 por ciento su moneda por día con 5 millones de dólares", opinó Caputo.

A.G./F.F.