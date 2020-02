Marco Lavagna defendió el número de inflación: "Es el mismo equipo de la gestión anterior"

Este miércoles por a tarde se conoció el número de inflación que dejó enero, según las mediciones del Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (Indec): 2,3%. La cifra muestra una desaceleración respecto de lo que marcó diciembre y, como suele suceder, eso reavivó sospechas respecto de quienes temen que el Indec vuelva a estar influenciado por el gobierno de turno. Sin embargo, el propio titular del organismo, Marco Lavagna, explicó que los especialistas que trabajan son los mismos que venían desempeñándose con su antecesor, Jorge Todesca.

En diálogo con Radio Con Vos, el economista destacó: "Hay una continuidad del equipo. Viene de la gestión anterior, que trabajó muy bien y lo mantuvimos". Segundos antes, los periodistas de la emisión le habían consultado si podía garantizar que no hubiera injerencia y que los datos eran confiables.

"Cuanto más independencia tengan los organismos de estadísticas, mucho mejor", indicó luego Lavagna.

En cuanto a los motivos que justifican la desaceleración inflacionaria, el hijo del exministro de Economía comentó: "Hay distintos factores, algunos eran esperables: entre agosto y diciembre las prepagas venían aumentando a más del 6% por mes; telefonía e Internet, más de, 5%; combustibles más del 3,5% - 4%. Todos esos rubros aumentaron alrededor del 0% en enero, con lo cual, eso naturalmente iba a hacer que la inflación en vez de ser 3,7% sea más baja".

Para el Indec, la inflación de enero fue del 2,3%

Respecto de la zona con más habitantes del país, precisó: "Algunas cuestiones que pegan más a Capital Federal y Gran Buenos Aires, como tarifas, estuvieron congeladas". Puntualmente, esta región fue la que mostró menos inflación en todo el territorio nacional.

También agregó otras variables que traccionaron a la baja: "Hubo algunas cuestiones estacionales: por ejemplo, prendas de vestir. Todos los enero hay una caída por el cambio de temporada".

Sobre los sectores que subieron, indicó: "El rubro esparcimiento y cultura subió un 5%, también por cuestiones estacionales. Alimentos también tuvo una suba importante, que en parte tiene que ver con la vuelta del IVA en algunos casos".

Ante la consulta de si puede empezar a observarse una desaceleración sostenida en el tiempo, Lavagna fue prudente: "Es una buena noticia que esté creciendo menos. Pero yo sería muy cauto todavía en suponer que ya está controlada la inflación".

Cuando el conductor del programa radial le preguntó qué sentía al ver a Guillermo Moreno, exinterventor del Indec, hablando en público, prefirió no polemizar: "Cuando uno hace bien su trabajo, lo puede mostrar y poner la cara sin ningún problema. No me tengo que andar justificando. Acá no hay posibilidades de volver para atrás, ni de intervención de nadie. Hay compromiso mío y del equipo".

A lo largo de la entrevista volvió a elogiar a su antecesor y al equipo que dejó: "Siempre destaco la labor de Jorge Todesca", afirmó y expresó que su deseo es "dar un salto de calidad".

En cuanto a la diferencia que hubo con el número que arrojó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que toma un promedio de las proyecciones de las consultoras, Lavagna señaló que en octubre también se había dado una situación similar y que el Indec tiene mayores herramientas para realizar los seguimientos de precios. Cabe recordar que para el REM la inflación de enero iba a ser del 3,5%, es decir, 1,2 puntos porcentuales más.

JPA CP