Mario Blejer: "Hay gente interesada en que esto explote, pero no va a explotar"

El extitular del Banco Central, Mario Blejer, habló sobre la delicada situación económica que atraviesa el país en medio de las elecciones 2019. En ese contexto, el economista comentó que "hay gente interesada en que esto explote" y que eso sería como una "traición a la Patria", pero aseguró que "esto no va a explotar".

En cuanto a las medidas que tomó el presidente Mauricio Macri junto al nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, sobre el control de cambios para frenar la subida del dólar, Blejer señaló que "son ciertas medidas de tranquilidad por cierto período de tiempo. Son transitorias. La tranquilidad no dura siempre".

En diálogo con la periodista María Laura Santillán en su programa Plato Fuerte que se emite por Radio Nacional, el economista advirtió que "Hay gente que tiene miedo que se expropien los ahorros", pero aseguró que tiene "la certeza que eso no va a ocurrir" aunque "muchos políticos están fomentando ese temor".

En esa línea, descartó que el aumento en los retiros de depósitos por parte de los ahorristas represente una crisis bancaria y afirmó que “los bancos de la Argentina están bien hoy en día” en términos de liquidez y solvencia.

"La gente en la calle me pregunta 'cuándo explota esto'. Y yo les digo que no va a explotar. Va a haber momentos de tensión. Para que esto explote realmente, tiene que haber una intencionalidad, alguien tiene que querer que esto pase y hacerlo. Las variables no están en equilibrio pero tampoco están en un desbalance trágico. El Gobierno tiene control de la situación, pero es un control que a la gente le parece antipático y costoso", comentó a Radio Nacional.

Asimismo, el ex titular del Banco Central durante la presidencia de Eduardo Duhalde aseguró que "no hay una situación de default", aunque "hay gente que está interesada en que esto explote. Sería una especie de traición a la Patria".

En cuanto al desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), descontó que llegarán los 5.400 millones de dólares que restan del acuerdo Stand-by firmado el año pasado, ya que como la Argentina es el mayor deudor del organismo internacional, "necesita que a la Argentina le vaya bien".

Por último, afirmó que "en el corto plazo no me preocupa la brecha entre el dolar legal y el ilegal". “El total de reservas son como 60 mil millones de dólares. Cuando yo estuve en el BCRA había solo 7 mil millones. Estamos hablando de una diferencia de casi 10 veces más”, aseguró.

